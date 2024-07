Es ist Sommer. Bei Temperaturen jenseits der 30 Grad tummeln sich immer mehr Menschen in Parks und der Duft von Grillfleisch liegt in der Luft. Höchste Zeit also, die nächste Gartenparty zu planen. Fehlt Euch noch die passende musikalische Begleitung, könnt Ihr bei Amazon zwar keine Band, dafür aber einen leistungsfähigen Bluetooth-Lautsprecher zum guten Kurs abgreifen.

Wasserfest und starke Akkulaufzeit

Der soundcore by Anker Boom 2, wie der Bluetooth-Lautsprecher mit offiziellem Namen heißt, bietet eine Nennleistung von maximal 80 W. Er ist nach IPX7 zertifiziert und somit sogar wasserdicht. Ein integrierter Subwoofer sorgt für ordentlich Bass, damit auch Eure Nachbarn etwas von der Musik haben. Durch "BassUp 2.0" könnt Ihr den Bass-EQ zudem noch optimieren, um Höhen und Tiefen anzupassen. Außerdem bietet der Boom 2 eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden.

Der 2.1-Stereo-Sound wird vom 40-W-Subwoofer sowie zwei 10-W-Hochtönern geliefert. Durch die "PartyCast"-Funktion könnt Ihr zudem Euer eigenes Konzert veranstalten und bis zu 100 kompatible Lautsprecher verbinden. Noch ein Hinweis: Möchtet Ihr die volle Leistung des Bluetooth-Speakers entfalten, ist dies nur mit der BassUp-Funktion möglich. Der Frequenzbereich liegt darüber hinaus bei 45 Hz.

Lohnt sich das Amazon-Angebot zum soundcore-Lautsprecher?

Bei Amazon zahlt Ihr gerade 99,99 Euro für den Boom 2 von Anker. Verkäufer ist hier auch der Hersteller und nicht Amazon. Normalerweise kostet der Bluetooth-Lautsprecher rund 130 Euro, wodurch Ihr hier ordentlich sparen könnt. Der nächstbeste Preis liegt derzeit mit 131 Euro ebenfalls noch einmal deutlich höher.

Bisher gab es den Boom 2 auch nur einmal günstiger. Am Prime Day habt Ihr das Gerät für 94 Euro schießen können. Somit liegt Ihr gerade knapp 5 Euro über dem bisherigen Tiefstpreis, was das aktuelle Angebot wirklich spannend macht. Ihr habt zudem die freie Farbauswahl, solltet Euch allerdings etwas beeilen, da das Angebot stark begrenzt ist.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Anker-Lautsprecher interessant für Euch oder bietet er Euch zu wenig Leistung? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.