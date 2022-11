Bluetti AC500+B300s im Test: die perfekte Notstrom-Versorgung fürs Haus

Diese 230-Volt-Steckdose mit 32 Ampere erlaubt es Euch nämlich, Euren gesamten Haushalt über einen einzigen Port mit bis rechnerisch zu 7.320 Watt zu befeuern. Mit wenig Aufwand bastelt Euch ein Elektriker an Euren Stromkasten einen entsprechenden Anschluss, an den Ihr die AC500 hängt. Ganz wichtig ist hier nur, für eine entsprechende Erdung im Notstrombetrieb zu sorgen (Stichwort: IT-Netz auf TN-Netz) und einen Umschalter zwischen Netz und Notstrom zu integrieren, der über eine komplett getrennte Zwischenstellung verfügt.

Unterhalb der Gleichstromausgänge findet Ihr in einer langen Reihe sechs 230-Volt-Steckdosen. Die ersten fünf sind jeweils mit 16 Ampere abgesichert, die letzte mit 32 Ampere. Anders als bei den 16-Ampere-Steckdosen sitzt unter der Gummi-Kappe der 32-Ampere-Dose ein sogenannter "Aviation Plug" – denn in Europa dürfen gewöhnliche Schuko-Steckdosen mit maximal 16 Ampere abgesichert sein. Diese Steckdose ist eine der ganz großen Stärken der Bluetti AC500.

Bedienung und Leistung

Die Bluetti AC500 bietet dauerhaft eine maximale Ausgangsleistung von 5.000 Watt – in der Spitze sind kurzzeitig sogar 10.000 Watt möglich. Das Aufladen per Solarpanel klappt mit maximal 3.000 Watt – dank des optional erhältlichen Bluetti D300S klappt das sogar recht flexibel.

Vorteile:

5.000 Watt Dauerleistung, 10 kW in der Spitze

Maximal 3.000 Watt Solarladeleistung möglich

Einzelner 230-Volt-Anschluss mit 32 Ampere

App mit vielen Einstellungsmöglichkeiten

LiFePO4-Technologie für lange Akkuhaltbarkeit

Nachteile:

ungeschützte Bluetooth-Verbindung

Zubehör teilweise schwer zu bekommen

Zunächst zur Bedienung: Ihr habt zwei Möglichkeiten, die Bluetti AC500 zu steuern. Einerseits ist das der Touchscreen, andererseits die Smartphone-App – die Optionen sind jeweils exakt identisch. Das Herstellen der Verbindung zwischen AC500 und Smartphone klappt über Bluetooth blitzschnell, wenngleich ohne Passwort-Sicherung oder Bestätigung auf der Powerstation selbst. Daher empfehlen wir Euch, die WLAN-Verbindung zu aktivieren und anschließend Bluetooth zu deaktivieren – denn ansonsten kann jeder in Reichweite mit der Bluetti-App auf Eure Powerstation zugreifen und beispielsweise die Ausgänge ein -und auszuschalten.

Verbindung zwischen Bluetti AC500 und B300s: Durch diese fetten Kabel geht ordentlich Power durch! / © NextPit

Über die App könnt Ihr allerdings entweder nur alle DC-Ausgänge oder alle AC-Ausgänge schalten – ein Schalten einzelner Steckdosen beispielsweise ist nicht möglich. Außerdem seht Ihr in der App die aktuelle Ladung der verbundenen Akkus sowie die Leistung, die gerade ankommt oder ausgegeben wird, ebenfalls getrennt nach Gleichstrom und Wechselstrom.

Spannend sind dann noch die verschiedenen Betriebsmöglichkeiten, die die AC500 bietet. Wie die EP500(Pro) beispielsweise auch, gibt es hier vier Betriebsmodi:

Im Standard-Modus lädt die Powerstation bei angeschlossenem Netzstrom stets auf 100 Prozent. Ist der Akku voll aufgeladen, werden angeschlossene Verbraucher per Pass-Through mit Energie versorgt. Sollte der Strom ausfallen, springt die AC500 als unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) ein und versorgt die verbundenen Verbraucher verzögerungsfrei mit Strom. Ein so simulierter Stromausfall lief im NextPit-Test auch tatsächlich unterbrechungsfrei durch.

Die Bluetti AC500 bietet je nach Einsatz verschiedene Arbeitsmodi an. / © NextPit

Daneben gibt es noch die beiden Modi "PV Priority UPS" und "Time Control UPS". In Solar-Prio-Modus legt Ihr eine Schwelle fest, wie weit sich die AC500 über das Netz laden darf. Der restliche "Platz" in den Akkus steht dann für die angeschlossene Photovoltaikanlage zur Verfügung und wird also nur per Gleichstrom gefüllt. Gleichzeitig habt Ihr so aber bei verbundenem Netz immer eine gewisse Kapazität im Akku, um für Stromausfälle gerüstet zu sein. Der zeitgesteuerte Modus betankt und entlädt die AC500 beziehungsweise die B300s-Akkus dagegen immer zu bestimmten Zeiten. Im "Customized UPS"-Modus schließlich stellt Ihr alle Parameter komplett frei ein.

Leider hatten wir im Test nicht das erforderliche Zubehör, um den 32-Ampere-Ausgang der AC500 zu testen. Daher konnten wir die maximale Ausgangsleistung von 5.000 Watt lediglich verteilt auf die fünf 16-Ampere-Steckdosen ausprobieren – aber das hat wunderbar funktioniert. Wasserkocher, Toaster, diverse Ladegeräte und eine Mikrowelle gleichzeitig hat die AC500 ohne zu murren mit knapp 5.000 Watt befeuert. Der Lüfter springt natürlich an, gehört mit seinem tiefen Rauschen aber zu der angenehmen Sorte und wird nicht besonders laut.

Die Bluetti AC500 ist ein Multitalent, nicht nur beim Frühstück: Hier laufen gleichzeitig Mikrowelle, Toaster und Wasserkocher sowie diverse Ladegeräte. / © NextPit

Zu guter Letzt ist die Haltbarkeit der Akkus noch ein interessanter Punkt. Bluetti setzt bei der B300s auf LiFePO4-Technologie. Gegenüber herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus bieten diese eine etwas geringere Kapazitätsdichte, sind dafür deutlich langlebiger und sicherer. Laut Hersteller haben die Eisenphosphat-Akkus nach 3500 Ladezyklen noch mindestens 80 Prozent Ihrer Kapazität – das entspricht zehn Jahren täglichem Entladen. Ein weiterer Vorteil ist die Sicherheit: LiFePO4-Akkus fangen im Gegensatz zu Lithium-Ionen-Akkus nicht so leicht an, wild zu brennen – auf YouTube findet Ihr Videos, wie Experimentierfreudige sogar Löcher in Eisenphosphat-Zellen bohren.