Bosch Indego S+ 500 günstig wie selten: Top-Mähroboter bei tink sichern!

Bei tink könnt Ihr Euch derzeit den Bosch Indego S+ 500 Mähroboter mit gratis Garage im Angebot sichern. Für den smarten Mäher zahlt Ihr hier gerade einmal 749 Euro und dank eines Gutscheins spart Ihr sogar noch einmal 50 Euro zusätzlich. Ob sich das Ganze lohnt, verraten wir Euch in unserem Deal-Check.

Mit Temperaturen um die 30 Grad Celsius ist der Sommer definitiv in Deutschland angekommen und das bedeutet, dass unsere Gärten wieder blühen und gedeihen. Um die hohen Gräser zu bearbeiten, erfreuen sich Mähroboter vor allem bei großen Rasenflächen an immer größerer Beliebtheit und genau einen solchen bekommt Ihr gerade bei tink (zur Übersicht) im Top-Deal. Dabei handelt es sich um den Bosch Indego S+ 500 mit einer gratis Garage.

Affiliate Angebot Bosch Indego S+ 500 Inkl. Garage | 30-50 mm Schnitthöhe | Drei Schnittklingen | Bis zu 60 Minuten Akkulaufzeit | Bis zu 500m² | Mit Gutschein "BOSCH100"

Der Bosch Indego S+ 500 ist, wie der Name schon sagt, für eine Rasenfläche von maximal 500 Quadratmeter ausgelegt. Dafür nutzt der Rasenmäher die sogenannte LogiCut-Funktion, durch die er nicht nur Eure Rasenfläche analysiert, sondern auch die bestmögliche Route berechnet, um zeiteffizient zu mähen. Das parallele Schnittsystem besteht aus drei Klingen, die mit einer maximalen Schnitthöhe von 50 Millimetern arbeiten. Fernerhr den Bosch Indego S+ 500 in Euer Smart Home integrieren, da dieser IFTTT-Protokolle unterstützt.

Der Bosch Indego S+ 500 arbeitet (fast) komplett autonom. / © Bosch

Der Akku verspricht eine Laufzeit von bis zu 60 Minuten, bevor er sich im selben Zeitraum wieder voll auflädt. Der Mähroboter dank automatischen Zeitplänen und der Analyse Eurer Rasenfläche komplett autonom. Auch in unserem Vergleich der besten Mähroboter findet sich das Gerät als klare Kaufempfehlung für smarte Mäher unter 1.000 Euro.

Lohnt sich das Bosch-Angebot von tink?

Bei tink spart Ihr mit dem Gutscheincode "BOSCH50" zusätzliche 50 Euro auf den Preis von 749 Euro, wodurch Ihr für den Mäher inklusive einer Garage nur 699 Euro zahlt. Im Netz kostet Euch der Indego beim nächstbesten Anbieter 714 Euro ohne zusätzliche Garage, wodurch sich das Angebot bereits lohnt.

Die Garage kostet in der Regel noch einmal mindestens 121,76 Euro, die Ihr beim tink-Deal nicht zahlen müsst. Habt Ihr also eine entsprechende Rasenfläche zur Verfügung, ist das Angebot wirklich spannend.

Bosch Indego S+ 500 im Angebot bei tink erhältlich

Dank Gutschein nur 699 Euro, statt der üblichen 749 Euro

Inklusive gratis Bosch Indego Garage

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind Mähroboter interessant für Euch oder legt Ihr lieber noch selbst Hand an? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!