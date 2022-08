Casa Casi 63: Patent Wars - Die Patentstreits sind zurück

Verdammte Axt, da hat es mich doch glatt zerrissen. Eine Erkältung hat mich unter der Woche ins Bett verfrachtet, so dass ich meinen "Casa Casi"-Mitstreitern allein das Feld überlassen musste. Entschuldigt, dass es bei mir nicht hingehauen hat, aber wie Ihr hören werdet, haben die beiden das ja auch ohne mich super hinbekommen.

Patentrecht – ein zweischneidiges Schwert

Wie eingangs erwähnt, geht es in der heutigen Folge um Patentstreitigkeiten. Wer sich schon lange mit der Smartphone-Szene beschäftigt, wird sicher noch Erinnerungen an die Mutter aller Patentkriege haben: Seinerzeit traten da ab dem Jahr 2011 Apple und Samsung gegeneinander an. Klar, dass die beiden im Podcast da auch in Erinnerungen schwelgen und die Geschehnisse noch einmal Revue passieren lassen.

Bevor mich meine gefährliche Männergrippe dahinraffte, hatte ich glücklicherweise schon meinen Meinungsartikel zur Rückkehr der Patentkriege veröffentlicht. Dort könnt Ihr einige der Hintergründe nachlesen von dem, worüber Fabi und Palle im Podcast sprechen. Also zum Beispiel über den aktuellen Streit zwischen Oppo und Nokia. Zu dem merkt Palle ganz richtig an, dass wir hier nicht die an HMD Global lizenzierte Smartphone-Marke "Nokia" verwechseln dürfen mit Nokias Markenkern.

Auch zum aktuell angedachten USPTO-Gesetzesentwurf und CureVac vs. BionTech könnt Ihr im oben verlinkten NextPit-Artikel weitere Infos einholen, die den Podcast ergänzen. Darüber hinaus gibt es unten wie üblich die Show Notes.

Ihr bekommt hier also jede Menge Material an die Hand, um Euch ins Thema einzulesen. Aber ich bin fast sicher, dass Ihr am Ende auch ein wenig ratlos dastehen werdet. Es ist einfach ein sehr komplexes Thema, bei dem es nicht bloß Schwarz oder Weiß gibt. Wenn ich oben von einem zweischneidigen Schwert spreche, dann sehe ich da auf einer Seite all den Nutzen, den das Patentrecht für uns bereithält bzw. für die innovativen Unternehmen.

Auf der anderen Seite jedoch gibt es auch diese riesigen, unermesslich reichen Unternehmen, die oftmals Patentstrafen einfach billigend in Kauf nehmen und ihrerseits auch kleineren Unternehmen deren Patente unterm Hintern wegklagen. Ich fürchte, über diese Thematik wird noch viel zu reden sein – und Ihr drückt mir hoffentlich die Daumen, dass ich dann gesund dabei sein werde, sollten wir in Zukunft in einer weiteren Podcast-Folge darüber sprechen.

Bis dahin hoffe ich, dass Ihr mit der heutigen Folge Spaß hattet und verspreche Euch, dass ich nächste Woche wieder mit am Start bin! Kommt gut durchs Wochenende, kommentiert und teilt die Folge gerne – und hört auch nächste Woche wieder in die "Casa Casi" rein!

Casa Casi 63: Show Notes

