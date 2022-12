Casa Casi 78: Blackout! Geht in Deutschland im Winter das Licht aus?

Verdammte Panikmache, was? Fängt jetzt die "Casa Casi"-Crew ebenfalls an, billig mit allen verfügbaren Fingern auf die Regierung zu zeigen und den großen Stromausfall herbeizureden? Nein, keine Sorge! Wir reden dennoch heute über den Blackout. Und über Stromausfälle an sich und wieso wir da unterscheiden müssen. Und wir sprechen auch über Fußball und andere Dinge, die mit Tech nicht so richtig viel zu tun haben. Eine typische Folge halt.

Nein, hier gehen keine Lichter aus!

Ich beobachte generell, dass für die eigene Argumentation gerne mal Aussagen so gedreht werden, wenn sie einem in den Kram bzw. in die eigene Sichtweise passen. Der Blackout ist dafür ein passendes Beispiel. Nach menschlichem Ermessen ist es so gut wie ausgeschlossen, dass es in Deutschland zu einem solchen kommen wird. Hier nochmal flott die Definition, wie sie die Bundesregierung formuliert:

Ein Versorgungszusammenbruch, auch „Blackout“ genannt, ist ein großflächiger Stromausfall. Er betrifft eine große Anzahl von Menschen gleichzeitig.

Wenn wir jetzt wissen, dass dieser Versorgungszusammenbruch so gut wie ausgeschlossen ist, beziehen sich Regierungskritiker gerne auf das "so gut wie". Wenn auch minimal, so ist die Möglichkeit halt dennoch gegeben. Ist ja auch klar. Hätte man die Ukraine letztes Jahr nach der Wahrscheinlichkeit eines Blackouts gefragt, wäre sie auch nicht davon ausgegangen, dass so etwas passieren kann. Weil man Dinge wie einen Bombenteppich aus Russland eben nicht auf dem Zettel hatte.

Genau so kann es auch in Deutschland Dinge geben, die zu einem Blackout führen. Naturkatastrophen, Cyber-Attacken oder ähnliches. Davon ist in der Regel aber eben nicht auszugehen. Lange Rede, kurzer Sinn: Wir reden also über den Blackout im Podcast, über Energiekrisen und Strom-/Gaspreise – aber eben auch wieder über uns als Gesellschaft und wie wir mit Gefahrenlagen umgehen.

Ich muss allerdings zugeben, dass wir mit der heutigen Folge aber auch wieder einmal eine recht sportliche Smalltalk-Quote erreichen. Schreibt uns gern in die Kommentare, ob Euch die Folge dennoch gefallen hat – oder vielleicht sogar gerade deswegen.

Casa Casi 78: Show Notes

