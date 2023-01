Casa Casi 82: Die Heiligen 3 Tech-Könige sagen voraus – So wird 2023

Wird es ein spannendes Tech-Jahr? Oder eher ein langweiliges? Wenn so circa 150 Jahre geballtes Wissen im Podcast zusammensitzen, bekommt Ihr natürlich eine knallharte Prognose serviert, ist ja klar. Wir schauen zu Dritt also heute in die nahe Zukunft und zeichnen für Euch vor, was aus Technik-Sicht die Top-Trends des Jahres werden.

Quality Content is King

Natürlich spoilere ich die Trends und Erwartungen jetzt nicht – Ihr sollt Euch ja schließlich die Folge anhören! Aber eine Nummer, die wir alle Drei auf dem Zettel haben für 2023, will ich Euch verraten: Es geht um die Inhalte, die wir im Netz erstellen. Tools wie ChatGPT werden dafür sorgen, dass das Internet mit Inhalten geflutet wird – u.a. aber eben auch mit vielen miesen Inhalten.

Damit setzt sich ein Trend fort, den wir überall im Netz sehen. Wir ärgern uns nach wie vor mit Clickbait-Artikeln rum, mit Fake-News und substanzlosen Tanz- und Laber-Videos in den sozialen Medien. Höchste Eisenbahn also, dass Content wieder qualitativ an Fahrt aufnimmt. Leute verlieren auch deshalb den Bock auf Twitter und Facebook, weil die Lautsprecher und Hetzer und Populisten uns allen den Spaß verderben.

Daher müssen wir wieder Wege finden, positive, interessante Geschichten zu erzählen und auffindbar zu machen. Das wird sogar direkt einen Impact auf unseren Podcast haben, aber dazu in ein paar Tagen mehr. Jetzt erst einmal viel Spaß mit der neuen Folge! Wir wünschen Euch viel Spaß, ein großartiges Jahr – und dass Ihr ein Jahr voller toller Inhalte im Netz vor Euch habt.

Casa Casi 82: Show Notes

