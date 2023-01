Casa Casi 85: Apples neue Macs – in Cupertino nichts Neues

Wie sich das gehört für die Casa Casi, haben wir uns natürlich mit den Neuheiten aus Cupertino beschäftigen müssen. Fabi, Palle und Casi diskutieren also heute, was sie vom neuen MacBook Pro halten, vom neuen Mac mini und dem neuen HomePod.

Erst einmal: Sorry, Ihr lieben Leute! Ganz offensichtlich ist der Artikel hier nicht am Samstag rausgegangen wie sonst üblich. Mich hat es gesundheitlich am Wochenende so aus den Latschen gehauen, dass ich Euch nicht pünktlich mit der neuesten Folge der Casa Casi versorgen konnte!

Und da ich schon dabei bin: Nochmal Sorry – weil unser Umzug zu Substack holpriger läuft als wir uns das gedacht haben. So kommt es, dass Ihr den Podcast zwar auf der Substack-Seite oder -App hören könnt und bei Apple Podcasts, aber noch nicht bei Spotify oder über den RSS-Feed Eures Podcatchers. Da sind wir dran und vertrauen darauf, dass dann nächste Woche tatsächlich alles wieder gewohnt läuft. Habt also noch ein paar Tage Geduld, bitte!

Wie erwähnt knöpfen wir uns heute die neue Apple-Hardware vor, über die ich in der Headline despektierlich schreibe, dass es in Cupertino nichts Neues gibt. Das ist natürlich überspitzt und auch nur in Teilen tatsächlich so. In der Tat sehen wir gleich drei neue Produktklassen, die allesamt so aussehen wie ihre Vorgänger. Auch funktionell haben sich nur Kleinigkeiten verändert. Allerdings lässt man den HomePod bei den Features auf seinen kleinen, neueren Mini-Bruder aufholen und packt neue Chips in alle Geräte.

Der Grat zwischen langweiliger Produktpflege und sinnvoller Verbesserung ist ein schmaler. Ich glaube aber, dass Apple hier den Sweet Spot ziemlich perfekt erwischt hat. Schließlich gibt es mehr Features für den HomePod, mehr Rechenpower fürs MacBook Pro und mehr Performance und niedrigerer Einstiegspreis für den Mac mini. Das Update mag also auf den ersten Blick ein überschaubares sein, aber eben auch ein sinniges. Oder bewertet Ihr das anders? Im Podcast erfahrt Ihr, was wir konkret von den Geräten halten – und verraten Euch auch, wer von uns sich bereits welche Kiste bestellt hat!

Content is king (again)

Da letzte Woche die Frage aufkam, wieso wir für den Podcast auf eine andere Plattform umgezogen sind, will ich da schnell zwei, drei Sätze zu sagen: Wir haben das Gefühl, dass in Zeiten, in denen wir mit Fake-News, Hassrede und KI-generierten oder zu SEO-Zwecken optimierten Texten überschüttet werden, ein Grundsatz wieder im Vordergrund stehen sollte: Content is King. Der Satz ist so alt wie richtig.

Wenn Ihr uns regelmäßig zuhört, ist Euch natürlich auch aufgefallen, dass wir uns über verschiedene Mechanismen beklagen, wie sich Inhalte im Netz verbreiten: Negative Nachrichten verbreiten sich besser als positive; mehr Haut generiert mehr Klicks, usw. Da Algorithmen bestimmen, was uns alles ins Blickfeld gespült wird, müssen Facebook und Konsorten entweder lernen, diese Algorithmen in den Griff zu bekommen – oder wir müssen an den Algorithmen vorbei selbst in die Hand nehmen, was wir konsumieren wollen.

Substack ist da ein schöner Weg für uns, Euch wieder mehr Kontrolle zu geben. Weil wir dort einmal den ausführlichen Artikel samt Podcast haben, gleichzeitig alles aber auch noch per Newsletter rausgeht. Wir müssen uns wieder mehr darum kümmern, was wir lesen und hören wollen. Mark Zuckerberg und Elon Musk haben nämlich ganz andere Vorstellungen davon, was wir über ihre Plattformen konsumieren sollten und das führt uns sicher nicht ans Ziel.

Deswegen jetzt unser Substack-Experiment. Für Euch ändert sich im besten Falle ja nicht viel: Künftig könnt Ihr den Podcast wieder dort hören, wo Ihr immer Podcasts hört und den ankündigenden Begleit-Artikel mit den weiterführenden Links findet Ihr weiterhin hier. Dazu kommt aber eben noch ein ausführlicher Artikel auf Substack und das eben auch in Form unseres Newsletters.

Wir freuen uns also darauf, dass Ihr nicht nur unseren Podcast hört, sondern uns auch drüben bei Substack abonniert und uns dort mithelft, unseren Content unter die Leute zu bringen. Wir sind alte Säcke, die nicht mehr mit TikTok-Tänzchen-Clips viral gehen – daher zählen wir auf Euch und darauf, dass Ihr uns weiterhin hört, lest und empfehlt. Besten Dank dafür!

Casa Casi 85: Show Notes

