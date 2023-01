CES 2023 Roundup: Das sind die Highlights der Tech-Messe

Das Technik-Jahr 2023 beginnt wie eigentlich immer: Mit der gerade zu Ende gegangenen CES in Las Vegas! Welche Highlights gab es, welche Trends konnten wir beobachten? Das erfahrt Ihr hier in unserem NextPit-Roundup zur Consumer Electronics Show 2023!

NextPit TV

Die besten Fernseher der CES Bei der CES bekommen wir stets die besten Smart-TVs des Jahres zu sehen und meistens spielen da die Unternehmen LG und Samsung die Hauptrolle. Das gilt auch für dieses Jahr: LG zeigte dabei ein herausragendes Stück Technik mit dem LG Signature OLED TV M3: Die 97 Zoll große Kiste setzt nämlich erstmals auf die Zero-Connect-Technologie – eine Wireless-Lösung, die kabellose Video- und Audioübertragung in Echtzeit mit bis zu 4K-Auflösung und 120 Hz ermöglicht! Verabschiedet Euch also von dem ganzen Kabel-Chaos, welches üblicherweise hinterm TV hervorlugt. Den Übertragungsstandard hat uns LG leider nicht verraten – ebenso wenig wie den Preis oder den Veröffentlichungstermin. Geht aber mal davon aus, dass Ihr hier mächtig tief in die Tasche greifen müsst, wenn das Ding in den Handel kommt. Der Signature OLED TV M3 von LG kommt ohne lästige Kabel aus. / © LG Lest auch: So präsentiert sich der Samsung Neo QLED 8K KN800B im NextPit-Hands-On Die besten Smart-Home-Neuheiten der CES Nicht erst seit dem offiziellen Start des Smart-Home-Standards Matter sehen wir auf der CES unzählige Gerätschaften fürs smarte Zuhause. Kein Wunder also, dass die Besucher:innen der CES mit Matter-tauglichen Devices förmlich zugeschüttet wurden. Spannender fand ich hingegen ein Device, dass man dort parkt, wo wir nicht als erstes ans Smart-Home denken: In der Toilette! Es handelt sich dabei um eine Art Urin-Labor, welches in Zusammenarbeit mit der App, Gesundheitswerte Eures Körpers ermitteln kann. Wollt Ihr mehr darüber wissen? Stefan hat Euch Withings U-Scan im Detail vorgestellt. Laut Withings passt U-Scan in die allermeisten Toiletten im "westlichen Stil". / © Withings Neben Matter stand natürlich auch künstliche Intelligenz ganz oben auf der Buzzword-Liste der diesjährigen CES. Im Smart Home findet Ihr künstliche Intelligenz zum Beispiel in Küchen, in denen Samsungs neuer Backofen steht. Dieser "Samsung Bespoke AI Oven" kennt von Haus aus eine Menge Gerichte und Zutaten – und erkennt, wenn Euer Auflauf anzubrennen droht. In dem Fall bekommt Ihr eine entsprechende Nachricht aufs Handy, bestenfalls noch bevor Ihr den verkohlten Braten riecht. Neben Sensoren ist hier auch eine Cam an Bord. Damit könnt Ihr Euch nicht nur auf dem Handy anschauen, was sich gerade im Innern des Ofens tut – Ihr könnt den Spaß auch per Twitch streamen. Nicht zuletzt kann der Ofen dank seiner KI-Skills auch eigenständig die Zutaten im Kühlschrank analysieren und Euch verraten, was sich daraus Feines zubereiten lässt. Die schrägsten Neuheiten der CES Ich überlege gerade, ob der eben erwähnte Ofen nicht auch besser in diese WTF-Kategorie gehört hätte. Was meint Ihr? Aber unabhängig davon gab es wieder haufenweise Zeug zu sehen, bei dem wir uns fragend am Kopf kratzen mussten. Manchmal sind das solche Produkte wie eben ein besonders pfiffiger Backofen oder Kühlschrank. Manchmal sind es Produkte, bei denen man erst an einen Aprilscherz glauben mag. Zum Beispiel, wenn L'Oreal ein smartes Gadget für Eure Augenbrauen vorstellt. Ich kann immer noch nicht ganz glauben, was ich jetzt schreibe, aber ja: Der L’Oréal Brow Magic ist ein Drucker für Augenbrauen! 2.400 winzige Düsen ballern Euch in Sekundenschnelle die perfekte Braue auf die Haut. Stellt es Euch vor wie die Schminkflinte von Homer Simpson eine nicht dauerhafte Tätowierung auf der Haut.

Der letzte Schrei sind offensichtlich auch Autos, die ihre Farbe wechseln können. So eins präsentierte beispielsweise BMW. Das Konzeptfahrzeug "DEE" (Digital Emotional Experience) wechselt beliebig seine Farbe – ich wette, dass sowohl die Innung der Autolackierer als auch die Polizei hellauf begeistert ist: "Hey, folgt bitte dem blauen BMW Richtung ... oh, Moment. Folgt dem gelben BMW, der gerade ... was? Okay, vergesst es".

Noch nicht schräg genug? Wie wäre es dann mit LGs Schuh-Gadgets? Beim den Produkten LG Styler ShoeCare und LG Styler ShoeCase geht es darum, Eure Schuhe top in Schuss zu halten und sie ansprechend zu präsentieren. Muss ich mir dringend besorgen!