CES 2024: Bluetti stellt Powerstation mit austauschbaren Akkus vor

Bluetti stellt mit SwapSolar ein neues modulares System auf der CES 2024 vor. Dabei handelt es sich um Speichereinheiten, die Ihr in Powerstations, wie der Bluetti AC180T einsetzen könnt. Dem nicht genug, hat der chinesische Hersteller eine weitere Powerstation vorgestellt, die AC240 mit einer Nennleistung von 2.400 W. Was Ihr von den neuen Powerstations erwarten könnt, fasst nextpit in diesem Artikel für Euch zusammen.