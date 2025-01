KI-Werkzeuge finden Einzug in immer mehr Lebensbereiche. Auf dem Smartphone gibt es zahlreiche kontextabhängige Funktionen, in denen künstliche Intelligenz die bestehenden Informationen um zusätzliche Details anreichert – oder manipuliert. So lassen sich beispielsweise Stichpunkte im E-Mail-Programm ausformulieren oder Ihr könnt auf Fotos nach einem bestimmten Schuh-Modell suchen. Jetzt kommt eine neue Funktion für Android-Smartphones, die Euch bei Games unter die Arme greift.

Grundlage für das neue Feature ist die Android-Funktion Circle to Search. Die Funktion macht quasi genau das, was der Name sagt: Ihr kringelt mit dem Finger oder mit einem Stylus einen Bildschirmteil ein, und das Handy sucht nach dem markierten Objekt. Mit der breiten Verfügbarkeit und zahlreichen Updates und Verbesserungen hat sich das Feature schnell zu einem der beliebtesten KI-Tools auf dem Handy entwickelt.

Offenbar ist Google aber noch lange nicht fertig, was die Entwicklung von Circle to Search angeht. Mit einer kommenden Erweiterung wird diese kontextabhängige Suche jetzt auch in Spiele integriert. Das Feature heißt hier dann "Get Game Help" und wurde vom Assemble Debug Team in der neuesten Google-App-Beta entdeckt (via Android Authority). Das bedeutet, dass die Funktion gerade von einem eingeschränkten Nutzerkreis getestet und voraussichtlich nach Freigabe für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

Auch interessant: So übersetzt Ihr Texte mit Circle to Search

Cheaten auf Android-Handys mit KI?

Das "Get Game Help"-Tool funktioniert als Overlay, das während des Spiels nahtlos mit Circle to Search zusammenarbeitet. Ist das Feature aktiviert, dann erscheint es offenbar als Button über der Google-Suchleiste. Ihr müsst hier also nicht während des Spielens irgendwie noch einen Kreis aufs Display pinseln oder sonstwie einen Teil des Bildschirms markieren.

Was passiert nun also, wenn man auf den Button klickt? Euer Android-Handy schießt einen Screenshot und startet eine Google-Suche mit einer zusätzlichen Bitte um Hilfe zur aktuellen Spielesituation. Klar ist auf jeden Fall: Bei PubG Mobile werdet Ihr so kaum cheaten können – aber zumindest bei rundenbasierten Multiplayer-Spielen oder bei Single-Player-Games könnt Ihr Euch so einen Vorteil verschaffen oder auch einfach Hilfe bekommen, wenn Ihr feststeckt.

Mit dem Tool "Get Game Help" sucht Ihr schnell nach Anleitungen und Tipps für Euer Spiel. / © Youtube/u/AndroidAuthority

Die Suchergebnisse werden in einem neuen Fenster angezeigt. Die Ergebnisse enthalten in der Regel Links zu Anleitungen und Artikeln, die mit passenden Screenshots versehen sind, damit die Nutzer/innen die relevanten Informationen schnell finden können.

Ihr könnt die Suche auch weiter verfeinern, indem Ihr zusätzlichen Suchtext hinzufügt oder bearbeitet. Wenn Ihr zum Spiel zurückkehren wollt, könnt Ihr das Suchfenster einfach nach unten wischen.

Kompatibilität und Funktionen von Get Game Help

Derzeit sind der volle Umfang des Circle to Search Overlays und seine möglichen zusätzlichen Funktionen noch unklar. Wir gehen jedoch davon aus, dass es eine Vielzahl von Spieletiteln unterstützt wird – darunter auch solche, die über die Google Play Games App erhältlich sind. Offizielle Kompatibilitätslisten für unterstützte Spiele wurden noch nicht veröffentlicht. Es ist auch noch unklar, ob Google hier bestimmte Multiplayer-Spiele ausschließt, eben um explizit ein Cheaten zu verhindern.

Das Get Game Help Tool wird voraussichtlich auf Android-Geräten wie den Google-Pixel- und Samsung-Galaxy-Modellen funktionieren, die bereits Circle to Search unterstützen. Es gibt jedoch noch keine offiziellen Informationen darüber, wann die Funktion für die Öffentlichkeit verfügbar sein wird.

Affiliate Angebot Google Pixel 9

Welche sind Eure Lieblings-KI-Funktionen auf Android-Smartphones? Nutzt Ihr Cicle to Search häufig?