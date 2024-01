Circle to Search: Samsung-Killer-Feature kommt auch auf das Pixel 8 & Pixel 8 Pro

Samsung hat auf dem Unpacked-Event zur Galaxy-S24-Serie auch die neue Galaxy AI (Test) angeteasert. Dabei hat die Funktion "Circle to Search" besonders beeindruckt. Doch dieses KI-Feature wird nicht den Samsung-Flaggschiffen vorbehalten bleiben. Denn Google informiert nun, dass man in Kürze die Funktion auch auf das Google Pixel 8 und Google Pixel 8 Pro (Test) ausliefern wird.

"Circle to Search" nicht nur für das Samsung-Galaxy-S24-Trio

Samsung hatte gestern Abend auf dem Unpacked-Event in Kalifornien ein durchaus beeindruckendes KI-Feature mit dem Namen "Circle to Search" präsentiert. Egal, ob im Browser, auf Euren eigenen Fotos oder in einem Video – mit dem Einkreisen des Objektes von Interesse aktiviert Ihr die Google Suchmaschine. Wer nun gedacht hat, diese Funktion wäre bis auf Weiteres den gestern präsentierten drei Modellen des Samsung Galaxy S24 vorbehalten, der wird sich über die frohe Google-Botschaft erfreuen.

Weiterer Google-Tipp gefällig? So wird Euer Pixel 8 zum besten Dokumentenscanner

So informiert Mountain View, dass dich nur die Galaxy-S24-Serie von Samsung "Circle to Search" erhalten wird, sondern auch das Google Pixel 8 (Test) und Google Pixel 8 Pro. Der Konzern grenzt das Datum sogar auf Mittwoch, den 31. Januar 2024 ein.

Wie Ihr in dem kleinen Teaser-Video erkennen könnt, muss das Objekt von Interesse nicht mal explizit eingekreist werden. Auch das Hervorheben, Kritzeln oder Tippen liefert weitere Informationen. Zur Aktivierung werdet Ihr dann nach Auslieferung des Features, die Home-Taste oder Navigationsleiste lange gedrückt halten. Natürlich wird Euch die nextpit-Redaktion dazu noch einmal einen separaten "How to"-Beitrag erstellen.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S24

Habt Ihr gestern Abend den Unpacked-Event verfolgt? Was war Euer Highlight? Vielleicht der Samsung Galaxy Ring ganz am Ende? Schreibt uns Eure Gedanken gern unten in die Kommentare.