Connect: Meta Quest 3 und Meta Smart Glasses offiziell

Meta Quest 3 ab sofort vorbestellbar!

Gestern Abend war es nun so weit und die im Vorfeld bereits angeteaserte Meta Quest 3 wurde durch Mark Zuckerberg mit allen fehlenden Informationen vorgestellt. Das VR/MR-Headset (virtuelle und mixed Reality) ist ab sofort für 549,99 Euro (499,99 USD) vorbestellbar und wird ab dem 10. Oktober ausgeliefert. Wer anstelle der 128 GB internen Speicher lieber 512 GB wünscht, muss 699,99 Euro (649,99 USD) investieren. Dafür bekommt Ihr dann aber auch das Spiel "Asgard’s Wrath 2" gratis dazu. Wer sich die 512-GB-Variante gönnt, erhält für ein halbes Jahr gratis ein "Meta Quest+"-Abonnement.

Die Meta Quest 3 ist anders als die von uns getestete Meta Quest Pro auf das Spielen fokussiert. Das zeigen allein schon die bis Ende 2023 angekündigten 100 neuen VR-Anwendungen aus dem Bereich Games, Fitness und Unterhaltung. Neben The Walking Dead: Saints & Sinners, erwartet uns unter anderem das Battle-Royale-Action-Spiel POPULATION: ONE und die Box-und Fitness-App Supernatural. Der Clou: Ab dem Dezember 2023 kündigt Meta den Support für Xbox Cloud Gaming an.

Das neue Headset kann hauptsächlich durch seine, laut Zuckerberg, doppelten Grafikleistung gegenüber der Meta Quest 2 (ehemals Oculus Quest 2) und der um 30 Prozent besseren Display-Auflösung (1.218 ppi) überzeugen. Ebenfalls hat der Konzern daran gearbeitet, das Gewicht und Tragekomfort zu verbessern. Durch die neuen Linsen ist es Meta gelungen, die Quest 3 um 40 Prozent dünner zu bauen und Brillenträgern nach wie vor einen sehr guten Sitz zu gewährleisten.

Mit zum optimalen Tragekomfort soll das neue Elite-Kopfband für 79,99 Euro – und mit Akku für 149,00 Euro – sorgen. Wir werden uns davon in Kürze selbst überzeugen, denn natürlich ist die Meta Quest 3 bereist zum Testen in die nextpit-Redaktion unterwegs.

Ray-Ban | Meta Smart Glasses

Als kleine Überraschung hatte Mark Zuckerberg noch die gemeinsam mit Ray-Ban entworfene Kollektion an Augmented-Reality-Brillen mit dem Namen Meta Smart Glasses. Im Grunde das, was man vor Jahren, mit der Google Glass aus Mounatin View, in Deutschland und anderen Ländern aus Datenschutzgründen in die Wüste geschickt hat. Nur, dass diese nun deutlich fortschrittlicher und auch attraktiver ist.

Die smarte IP54-zertifizierte Datenbrille der nächsten Generation wird ab 299 US-Dollar in ausgewählten Ländern ab dem 17. Oktober verfügbar sein. Ob Deutschland auch dazu gehört, ist noch unbekannt. Auf die technischen Details, wie das seitliche Touch-Display, die Sprachsteuerung, eine 12-MP-Ultra-Weitwinkel-Kamera für 1.080p-Videoaufnahmen, fünf Mikrofone und um 50 Prozent lautere Open-Ear-Lautsprecher mit ordentlich Bass, werden wir heute Mittag in einem weiteren Beitrag thematisieren.

Meta hat die Zusammenarbeit mit EssilorLuxottica, der Ray-Ban Meta-Datenbrillenkollektion der nächsten Generation angekündigt. / © Meta

Nur soviel: Ab dem nächsten Jahr sollen die smarten Brillen ein Update erhalten, mit dem Ihr in dem Head-up-Display Live-Übersetzungen durch Google eingeblendet bekommt.

Und? Wen von Euch hat die VR, beziehungsweise MR schon gepackt? Schreibt uns Eure Erfahrungen unten in die Kommentare!