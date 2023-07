Cowboy Cruiser im ersten Test: Rasantes E-Fixie für Gemütliche

Dieselben Qualitäten bei einer gemütlicheren Sitzposition – mit dieser Taktik versucht Cowboy aktuell, sich neue Käufer*innen am E-Bike-Markt zu erschließen. Das neue Cruiser-Modell geht dabei für knapp 3.000 Euro an den Start und ist in zwei verschiedenen Farben erhältlich. Aber überzeugt das neue E-Bike im ersten Test? Wir von nextpit haben Cowboy auf der Tech Open Air in Berlin besucht und verraten, ob sich die Testfahrt lohnt!

Design & Verarbeitung

Mit dem Cruiser-Modell möchte Cowboy eine Alternative mit aufrechter Sitzposition anbieten. Dementsprechend hat der Hersteller den Lenker neu gestaltet – die Handposition ist nun ein wenig mehr Richtung Fahrer geneigt. Mit demselben Rahmen soll das Cruiser-Modell so gemütlicher zu fahren sein und sich von den eher als Rennrad designten, herkömmlichen Modellen abheben.

Gefällt:

Hochwertige Verarbeitung

Cleaner, minimalistischer Look

Gefällt nicht:

Keine Federung

Keine verschiedenen Rahmengrößen

Während Cowboy die Sitzhaltung des neuen Bikes verändert hat, setzt man beim Cruiser auf die bekannte Strategie der Vorgängermodelle. Bedeutet, das Fahrrad soll möglichst einfach in der Handhabung sein. Knöpfe oder eine Gangschaltung findet man beim Cruiser nicht, alles wird über das Smartphone oder über einen Drehmomentsensor gesteuert.

Das neue Cruiser-Modell hebt sich optisch kaum vom C4 ab. / © nextpit

Das Smartphone rückt Cowboy beim neuen Modell wieder deutlich in den Fokus. Clever ist dabei, dass kompatible Modelle bei der Anbringung am Cockpit wie beim C4 kabellos aufgeladen werden. Das funktioniert per Qi-Standard, als Halterung setzt Cowboy auf Quadlock. Der Hersteller bietet Hüllen mit integrierter Halterung an, alternativ gibt's kompatible Adapter zum Ankleben an Eure bestehende Handyhülle.

Die auf Quadlock basierende Handyhalterung lädt Euer Smartphone auf. / © nextpit

Die Verarbeitung des neuen Bikes ist über die meisten Zweifel erhaben. Passend zum sehr aufgeräumten Look gibt es nichts, was am Cruiser klappert. Die Stabilität des Rahmens ist ebenfalls sehr hoch. Daher ist es durchaus überraschend, dass sich der Cowboy Cruiser auf Kopfsteinpflaster nicht anfühlt wie die Rüttelplatte in Eurem Lieblings-Gym. Ermöglicht wird das durch die dicke Bereifung, die grobe Stöße abfedert. Hier fühlt sich das Cowboy Cruiser stark wie das neue VanMoof S4 an, welches ich ebenfalls neulich ausprobieren konnte. Beide Bikes zeichnen sich durch einen besonders hohen Fahrkomfort aus.