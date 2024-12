Müssen gute Gaming-Monitore immer teuer sein? Nein, denkt sich zumindest der Online-Shop Otto. Denn hier bekommt Ihr den Acer Nitro ED270R Curved gerade für weniger als 150 Euro. Warum dieses Schnäppchen dennoch mit Vorsicht zu genießen ist, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.

Ein gekrümmter Bildschirm soll die Immersivität in Games erhöhen – so zumindest die Theorie. Allerdings sind gute Curved-Monitore häufig mit einem fetten Preisschild versehen. Es gibt jedoch auch deutlich günstigere Modelle, wie den Acer Nitro ED270R. Besagten Bildschirm bietet Otto gerade mit einem Rabatt an, wodurch Ihr keine 150 Euro mehr zahlen müsst. Der günstige Preis führt jedoch zu Abstrichen, die das Gaming-Feeling durchaus stören können.

Ein Gaming-Monitor für weniger als 150 Euro – Wie gut ist der Deal wirklich?

Auf dem Datenblatt macht der Acer einen richtig soliden Eindruck. Angefangen bei einer Bilddiagonale von 27 Zoll, über eine Reaktionszeit von 1 ms bis hin zur 180-Hz-Bildwiederholrate ist der Bildschirm recht solide. Das VA-Panel erreicht eine maximale Helligkeit von 250 Nits, dafür jedoch einen paneltypischen Kontrastwert. Selbst FreeSync ist hier an Bord. Der Krümmungswinkel ist mit 1500R (Radius von 1.500 mm) ist ebenfalls ein Pluspunkt.

Kommen wir nun jedoch zu den etwas negativen Punkten. Bei der Auflösung erreicht der Gaming-Monitor (Bestenliste) lediglich 1.920 x 1.080 Pixel (Full-HD), was bei der Displaygröße zu einer schlechteren Farbdarstellung führt. Nvidia G-Sync fehlt ebenfalls, was bei dieser Preisklasse jedoch verkraftbar ist. Problematischer ist hier die Anschlussvielfalt. Denn diese beläuft sich auf zwei HDMI 2.0-Ports und einen 3,5-mm-Klinkenanschluss.

Ein DisplayPort-Eingang fehlt komplett. Auch die eingebauten 4-W-Lautsprecher sind eher ein nettes Gimmick als wirklich nützlich. Bei der Ergonomie müsst Ihr ebenfalls auf eine Höhenverstellbarkeit verzichten, könnt den Bildschirm aber wenigstens etwas neigen.

Warum sich das Acer-Angebot von Otto trotzdem lohnen kann

Wir möchten Euch hier keinesfalls vom Acer Nitro ED270R abraten – im Gegenteil. Solltet Ihr ohnehin nach einem günstigen Curved-Monitor zum Zocken suchen, ist der Deal durchaus spannend. Für Casual-Gamer lohnt sich die Anschaffung eines solchen Gerätes durchaus. Spielt Ihr jedoch häufiger, könnten vor allem die Full-HD-Auflösung und der fehlende HDMI 2.1-Port (bzw. DisplayPort-Anschluss) gegen das Angebot sprechen.

Im Endeffekt bekommt Ihr hier einen günstigen und durchaus brauchbaren Monitor bei Otto. Seid Ihr bereit, etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen, findet Ihr allerdings einige spannende Alternativen. Nachfolgend haben wir Euch unsere drei Favoriten aufgelistet:

Hierbei handelt es sich zwar nicht um Allzeit-Bestpreise, dafür erhaltet Ihr die Curved-Monitore derzeit recht günstig. Außerdem verfügen die genannten Modelle über eine entsprechende Auflösung, die an die Displaygröße angepasst ist, um grobe Subpixel zu vermeiden. Bei den Otto-Deals müsst Ihr zudem noch 4,95 Euro für den Versand zahlen. Allerdings könnt Ihr diese Kosten sparen, wenn Ihr Mitglied bei Otto UP seid. Habt Ihr zudem noch kein Kundenkonto, solltet Ihr das schleunigst ändern. Denn dann winkt ein zusätzlicher Gutschein über 10 Euro. Diesen könnt Ihr auf der jeweiligen Produktseite unter der Navigationsleiste aktivieren.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Acer Nitro ED270R interessant für Euch oder spart Ihr lieber weiter? Lasst es uns wissen!