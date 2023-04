Das Google Pixel 7a wird vermutlich aufgrund besserer Ausstattung teurer

Google wird am Mittwoch, dem 10. Mai auf der Google I/O 2023 Entwicklermesse das Google Pixel 7a offiziell ankündigen. Während das Mittelklasse-Android-Phone mit bemerkenswerten Verbesserungen wie einem schnelleren Display und einer neuen Hauptkamera aufwarten soll, könnte das Android-Smartphone aus Mountain View laut dem jüngsten Bericht eine Preiserhöhung erfahren.

Google Pixel 7a: bessere Ausstattung, höherer Preis?

Das Google Pixel 6a wurde letztes Jahr mit einem Preis von 449 US-Dollar (459 Euro) auf den Markt gebracht, was auch der Preis ist, in dem sich die meisten Mittelklasse-Smartphones bewegen. Laut der nicht näher genannten Quelle von "9to5Google" wird das Pixel 7a im Einzelhandel 499 US-Dollar kosten, was einer Preiserhöhung von 50 US-Dollar gegenüber dem Vorgängermodell entspricht. Das würde für europäische Verhältnisse einen Preis über 500 Euro ausmachen.

Der Grund für die neue Preisstrategie könnte vor allem in der verbesserten Hardware des Pixel 7a liegen. Abgesehen davon, dass es den Tensor-G2-Chipsatz mit dem Pixel 7 teilt (Test), soll es auch ein 90-Hz-Display und eine neue 64-MP-Hauptkamera mit einem Weitwinkel-Objektiv bekommen. Ein etwas größerer Akku und kabelloses Laden sind ebenfalls geplant.

Zu den Farben des Google Pixel 7a gehört ein neuer hellblauer Farbton. / © MySmartPrice

Allerdings wird das Google Pixel 7a teurer sein als das kürzlich vorgestellte Samsung Galaxy A54, das mit einem Preis von 449 US-Dollar (539 Euro) auf den Markt kam. Und im Vergleich zum Flaggschiff Google Pixel 7, das 599 US-Dollar (649 Euro) kostet, verringert sich der Preisunterschied auf 100 US-Dollar.

Google Pixel 7a und Pixel Fold Erscheinungsdatum

Neben dem Preis wurde offenbar auch das Erscheinungsdatum des Pixel 7a bekannt gegeben. Dieselbe Quelle behauptet, dass Google die Vorbestellungen für das Pixel 7a noch am Tag der Präsentation öffnen wird, während der Versand und die Verfügbarkeit im Einzelhandel einen Tag später, also am 11. Mai beginnen soll.

In einem anderen Bericht prognostizierte der bekannte Leaker und selbsternannter Analyst Jon Prosser, dass Mountain View neben dem Mittelklassegerät auch das Google Pixel Fold ankündigen wird. Die Vorbestellungen für das faltbare Premium-Gerät sollen direkt nach der Veranstaltung beginnen, obwohl es erst im Juni dieses Jahres erhältlich sein wird.

Was denkt Ihr über den angeblichen neuen Preis des Pixel 7a? Haltet Ihr ihn für zu hoch? Lasst uns an Euren Gedanken im Kommentarbereich teilhaben.