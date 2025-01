Echte Unlimited-Tarife, also solche, bei denen man nicht immer wieder Datenvolumen nachbuchen muss, sind meist recht teuer. Wenn dann noch eine schnelle Surfgeschwindigkeit im 5G-Netz inklusive sein soll, zahlt man richtig. Doch nicht hier: Bei diesem Angebot spart Ihr momentan nämlich über 50 Prozent und kommt so verhältnismäßig günstig an einen starken Unlimited-Vertrag. Und das Beste: Einmal abgeschlossen, gilt der Angebotspreis dauerhaft!

Gefunden haben wir das Tarif-Schnäppchen mit unbegrenzten Datenvolumen bei freenet*. Hierbei handelt es sich um den o2 Mobile Unlimited Max Vertrag. Der Clou: Im Vergleich zum Netzbetreiber selbst spart Ihr hier jeden Monat über 50 Euro! Und der Rabatt ist dabei nicht mal auf eine Mindestlaufzeit, welche es hier übrigens nicht mal gibt, beschränkt. Alle weiteren Infos zu dem Handyvertrag gibt's in unserem Artikel.

Unbegrenztes Surfen ohne lange Bindung: Mit 5G, bis zu 300 Mbit/s und Allnet-Flat

Schauen wir uns den o2 Mobile Unlimited Max Tarif* zunächst mal etwas genauer an. Wie der Name schon andeutet, winkt Euch hier ein unbegrenztes Datenvolumen im o2-Netz. Das Besondere: Im Gegensatz zu vielen anderen Unlimited-Tarifen wird hier nicht bei der Surfgeschwindigkeit gespart. Die maximale Bandbreite beträgt deshalb satte 300 Mbit/s, was in Kombination mit dem 5G-Netz von o2 für eine stets ruckelfreie und blitzschnelle Surf-Erfahrung sorgen sollte. Außerdem verzichtet der Netzbetreiber hierbei auf das lästige Nachbuchen von Datenvolumen per SMS, wie es etwa beim o2 Mobile Unlimited on Demand*-Vertrag üblich ist.

Fernab der mobilen Daten bietet Euch der Tarif ebenfalls noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS. Auch kostenloses EU-Roaming ist mit an Bord und sorgt dafür, dass Ihr selbst im Urlaub sorgenfrei telefonieren und surfen könnt. Bei Letzterem gibt es im EU-Ausland aber eine Drosselungsgrenze von 130 GB, was jedoch selbst für einen langen Urlaub locker ausreichen sollte.

All das bekommt Ihr – dank sattem Rabatt von 55 Prozent – jetzt schon für 44,99 Euro pro Monat. Der einmalige Anschlusspreis entfällt hier aktuell sogar. Versandkosten für die SIM-Karte fallen hingegen keine an, und die Rufnummernmitnahme ist problemlos sowie kostenfrei möglich. Besonders praktisch: Ihr geht mit dem Deal keine lange Vertragsbindung ein, sondern habt dauerhaft die Möglichkeit, monatlich zu kündigen. Nachfolgend haben wir Euch die wichtigsten Tarif-Daten noch einmal in Kürze zusammengefasst.

Tarif-Check Tarif o2 Unlimited Max Datenvolumen Unbegrenzt Download-Bandbreite max. 300 MBit/s Upload-Bandbreite max. 50 MBit/s 4G/5G 5G Mindestlaufzeit Monatliche Kündigungsfrist Monatliche Kosten 44,99 € Einmalige Anschlussgebühr Entfällt Zum Angebot*

Preis-Check: Hier spart Ihr jeden Monat über 50 Euro!

Natürlich wollen wir aber auch den Preis noch mal genauer unter die Lupe nehmen. Der Unlimited Max bei o2 selbst* kommt mit einem krassen Preisschild von 99,99 Euro pro Monat daher. freenet streicht diesen Betrag jetzt aber zum Glück gehörig, wodurch für Euch die bereits angesprochenen 44,99 Euro auf der monatlichen Rechnung stehen. Ihr zahlt im Vergleich mit Unter-10-Euro-Tarifen zwar immer noch recht viel, bekommt dafür aber auch deutlich mehr geboten und spart momentan satte 55 Prozent.

Wer also bereit ist, für einen Top-Tarif ohne Limit etwas tiefer in den Geldbeutel zu greifen, macht hier einen guten Deal. Und das Beste: Einen Kostenanstieg nach 24 oder 36 Monaten blüht Euch hier dank des Lifetime-Rabatts ebenfalls nicht. Wer zum aktuellen Angebotspreis zuschlägt, zahlt diesen also dauerhaft. Wie lange das Unlimited-Schnäppchen noch gilt, konnten wir allerdings nicht herausfinden. Schnell sein kann sich also lohnen.

Und jetzt seid Ihr gefragt: Braucht Ihr so viel Datenvolumen überhaupt und wenn ja, was haltet ihr von dem freenet-Deal? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!