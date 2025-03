Bei den Angeboten handelt es sich zum einen um eine WD_Black SN850X und zum anderen um eine WD_Black SN770. Diese NVMe-SSDs (Non-Volatile Memory Express Solid-State Drives) für die M.2-Slot eignen sich nicht nur für Euren Computer, sondern können sogar den Speicherplatz Eurer Playstation 5 erweitern. Im Zuge der Frühlingsangebote reduziert Amazon die Preise der Speichereinheiten deutlich. Schauen wir uns allerdings erst einmal an, wofür Ihr hier überhaupt zahlt.

Affiliate Angebot SSDs von Western Digital Sichert Euch die Speichersticks mit bis zu 2 TB!

Die SSDs von Western Digital im Vergleich

Zuvor solltet Ihr Euch im Klaren darüber sein, dass sich die NVMe-Einheiten, egal von welchem Hersteller, nur marginal voneinander unterscheiden. Hier gibt es keine technischen Spitzen, wie Ihr es eventuell von Flaggschiff-Smartphones oder Gaming-PCs kennt. Im Gegenteil: Der Hauptunterschied von SSDs liegt häufig in der Lesegeschwindigkeit oder dem verfügbaren Speicherplatz.

Achtet unbedingt vor dem Kauf darauf, dass Ihr die passende Schnittstelle auf Eurem Motherboard habt. / © Western Digital

Fest steht, dass die SN-Reihe von Western Digital richtig spannend ist. Die WD_Black SN850X mit 2 TB setzt auf PCI-Express Gen 4x4 und bietet eine Leserate von bis zu 7.300 MB/s, sowie eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 6.300 MB/s. Zusätzlich bietet die SSD auch SLC-Caching sowie 1 GB DDR4-RAM. Dadurch sind die Flash-Zellen haltbarer und schneller, als es bei QLC-Caching der Fall wäre. Im Angebot befinden sich zudem beide Versionen der WD_Black SN850X* – sowohl mit Heatsink, als auch ohne.

Etwas schwächer (und günstiger) ist die WD_Black SN770*. Diese SSD setzt auf 1-TB-Speicherplatz und nutzt ebenfalls die M.2-Schnittstelle. Allerdings liest sie Daten mit maximal 5.150 MB/s und die Schreibrate liegt mit 4.900 MB/s ebenfalls unter den Werten der SN850X. Western Digital setzt bei der SN770 ebenfalls auf PCI-Express Gen 4. Achtet also unbedingt darauf, dass Ihr ein passendes Mainboard für die beiden SSDs besitzt, da Ihr diese sonst nicht nutzen könnt.

WD_Black SN850X: So günstig sind die Speichereinheiten wirklich

Um den Nerdtalk nicht in die Länge zu ziehen und etwa über die IOPS zu philosophieren, schauen wir uns also zum Abschluss noch die Kosten an. Für die WD_Black SN850X verlangt Amazon derzeit 126,49 Euro*, wenn Ihr Euch für die Standard-Variante entscheidet. Der nächstbeste Preis im Netz liegt bei 146,89 Euro und auch der Preisvergleich zeigt, dass es die SSD nur am Black Friday rund 7 Euro günstiger gab. Möchtet Ihr den zusätzlichen Passivkühler, werden allerdings 143,49 Euro fällig*, was noch immer richtig günstig ist.

Reicht Euch ein Speicherplatz von 1 TB, ist auch die WD_Black SN770 eine gute Wahl. Denn diese kostet Euch gerade einmal 58,49 Euro* bei Amazon. Hier liegt der Vergleichspreis mit 59,99 Euro nur marginal höher, allerdings zeigt der Preisvergleich auch hier einen krassen Preissturz, seitdem die Frühlingsangebote beim Versandriesen begonnen haben.

Bevor Ihr Euch entscheidet, solltet Ihr Euch klar werden, wofür Ihr die SSDs benötigt. Ist Euch eine günstige Speichereinheit wichtiger und braucht Ihr nicht viel Speicherplatz, reicht die WD_Black SN770 völlig aus. Soll es doch etwas leistungsfähiger sein und habt Ihr genügend Platz im Computer, ist die SN850X mit Heatsink durchaus sinnvoll. Soll die SSD beispielsweise in einem Laptop Platz finden, ist die Variante ohne Passivkühler für Euch geeignet.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Interessiert Ihr Euch für Deals zu PC-Komponenten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!