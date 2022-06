Deep Fakes & Fake-Accounts: EU plant Strafen gegen Facebook & Co.

In Brüssel verliert man langsam die Geduld angesichts des mangelnden Engagements der großen Plattform-Betreiber, gegen Fakes vorzugehen. Neben falschen Accounts richtet man den Blick vor allem auch auf Deep Fakes und droht den Unternehmen mit hohen Strafen.

NEXT PIT TV

Auf den zahlreichen Online-Plattformen sind Fake-Accounts schon lange ein Ärgernis. Die technischen Entwicklungen sorgen dafür, dass diese auch im automatisierten Betrieb immer schwerer von normalen Nutzern unterschieden werden können. Der Höhepunkt sind derzeit die so genannten Deep Fakes, bei denen KI-Algorithmen teilweise täuschend echt wirkende Gesichter anderer Personen in ein Video integrieren können.

Laut eines Berichtes der Nachrichtenagentur Reuters, der sich auf mit dem Thema vertrauten Quellen in Brüssel beruft, will die EU-Kommission in Kürze eine Novelle des bereits bestehenden Verhaltenskodex für Plattformbetreiber vorstellen. Dieser soll nicht mehr länger eine freiwillige Selbstverpflichtung sein, sondern Regeln aufstellen und diese mit Sanktionsmöglichkeiten belegen.