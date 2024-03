Sieht so das iPhone 16 aus? Mit dieser Taste wird das Fotografieren einfacher

Es wird erwartet, dass die iPhone-16-Reihe nur geringfügige Verbesserungen gegenüber dem iPhone 15 (Testbericht) aufweisen wird. Renderings und Schaltpläne von Drittanbietern haben gezeigt, wie die Taste aussehen wird. Jetzt zeigt eine neue Live-Aufnahme der Schutzhülle eines der iPhone-16-Modelle, wie die Taste in einer Handyhülle integriert werden könnte.

Eine neue große Kamerataste im iPhone 16

X-Nutzer Sonny Dickson hat im letzten Jahr einige frühe Bilder der iPhone-15-Attrappen und Farbvarianten veröffentlicht und nun eine angebliche Drittanbieter-Schutzhülle für das iPhone 16 Pro geteilt. Dabei wurde der rechte Teil des Gehäuses hervorgehoben, der eine elliptische Aussparung für die besagte Aufnahmetaste hat.

Es scheint, als wäre der Raum groß genug, wie in den Schemata dargestellt. Gleichzeitig fällt auf, dass die Ränder der Schutzhülle abgeschrägt sind, was darauf hindeutet, dass das neue Bauteil sowohl physisches Drücken als auch berührungsempfindliche Eingaben als Schieberegler unterstützen könnte, wie es in den Gerüchten zuvor beschrieben wurde.

Sehen wir hier die Aussparung für die neue iPhone-Taste? / © X/u/SonnyDickson

Abgesehen von der Aufnahmetaste scheint die Einschalttaste auf der oberen rechten Seite zu bleiben, während die abgesetzte Kamerainsel auf der Rückseite unverändert bleibt. Die andere Seite des Gehäuses wurde nicht abgebildet, aber Ihr könnt davon ausgehen, dass sie neben einem Lautstärkeregler auch den Action-Button beherbergen wird, die zum ersten Mal bei den iPhone-Modellen hinzugefügt wird.

Was ist neu am iPhone 16?

Zu den weiteren äußerlichen Änderungen des iPhone 16 gehört ein etwas breiteres Display beim iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max, das eine Bildschirmdiagonale von 6,3 Zoll bzw. 6,9 Zoll aufweist. Das Standard-iPhone 16 soll hingegen die gleichen Displays erhalten, allerdings mit radikal reduzierten Rändern und unveränderten Abmessungen wie das iPhone 15 (Test).

Es scheint auch neue Farbschemata zu geben. Der Leaker ShrimpApplePro erwähnte, dass das iPhone 16 Pro in den neuen Titanfarben "Rose" und "Space Black" erhältlich sein wird. Es wird vermutet, dass die Farbe Rosa die blaue Farbvariante der aktuellen iPhone-15-Pro-Farben ersetzt.

Abgesehen vom Design wird das iPhone 16 mit dem A18 SoC und 8 GB RAM ausgestattet sein, während die Pro-Modelle wahrscheinlich den A18 Pro mit den versprochenen KI-Fähigkeiten des Geräts über eine verbesserte Neural Engine nutzen werden. Außerdem sollen die beiden letztgenannten Modelle mit einem neuen 48-MP-Sensor ausgestattet sein, der den mittelmäßigen 12-MP-Shooter ersetzt.

Lest auch: die besten Kamera-Handys im Vergleich

Affiliate Angebot Apple iPhone 15 Pro Tarifvergleich

Haltet ihr das iPhone 16 für genauso spannend wie das iPhone 15? Dann lasst uns Eure Meinung in den Kommentaren hören.