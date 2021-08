Die besten Musik-Streaming-Dienste 2021

Music was my first love and it will be my last!

Schlimmes Lied (Geschmackssache, ich weiß!), aber dennoch wahre Worte. Ohne Musik würde ich eingehen wie ungefähr jede Pflanze, die sich jemals in meine eigenen vier Wände verirrt hat. Dank Musik-Streaming-Diensten kann ich nicht nur jederzeit auf unglaubliche 70 Millionen Songs zugreifen, sondern habe die auch auf meinem Smartphone griffbereit, wo immer ich mich befinde.

Streaming killed the Radio Star

Weil das Musik-Streaming immer wichtiger wird, wollen wir hier einmal auf die wichtigsten Dienste schauen, sie miteinander vergleichen und auch die jeweiligen Preise nennen. Bedenkt, dass es sich bei dieser Aufstellung um eine subjektive Einschätzung handelt. Lasst uns also in den Kommentaren gerne wissen, ob Ihr andere Favoriten habt und wieso.

Wir steigen ein mit einer Übersicht der hier berücksichtigten Services, danach stellen wir sie Euch der Reihe nach vor. Rainer, fahr das Band ab!

Das Wichtigste auf einen Blick Die besten Streaming-Dienste im direkten Vergleich Spotify Amazon Music Apple Music Deezer Tidal YouTube Music Napster Qobuz Probezeit 30 Tage 30 Tage 3 Monate 3 Monate 3 Monate 30 Tage 30 Tage 30 Tage Tarife/Preise Spotify Free – kostenlos mit Werbung

Spotify Premium Individual – 1 Konto, 9,99 Euro

Spotify Premium Duo – 2 Konten, 12,99 Euro

Spotify Premium Family – 6 Konten, 14,99 Euro

Spotify Premium Student – 1 Konto, 4,99 Euro Amazon Music Free – kostenlos

Amazon Music – in "Prime" inbegriffen

Amazon Music Unlimited – 9,99 Euro (7,99 Euro für Prime-Kund:innen)

Amazon Music Unlimited für Familien (bis 6 Personen) – 14,99 Euro

Amazon Music Unlimited für Studenten – 4,99 Euro Apple Music – 9,99 Euro

Apple Music für Studierende – 4,99 Euro

Apple Music für Familien (bis 6 Personen) – 14,99 Euro Deezer Free – kostenlos

Deezer Premium – 9,99 Euro

Deezer Family – 14,99 Euro

Deezer Student 4,99 Euro

Deezer HiFi – 14,99 Euro Tidal Premium – 9,99 Euro

Tidal HiFi – 19,99 Euro

Tidal Family (bis 6 Personen) – 14,99 Euro

Tidal Student 4,99 Euro (Premium), 9,99 Euro (HiFi) YouTube Music – kostenlos

YouTube Music Premium – 9,99 Euro

YouTube Music Premium Family (bis zu 6 Personen) – 14,99 Euro

YouTube Music Premium Student – 4,99 Euro Napster Music – 7,95 Euro

Napster Music + Mobile 9,95 Euro Studio Premier – 179,99 Euro jährlich (entspricht 14,99 Euro monatlich) oder 19,99 Euro monatlich

Studio Sublime – 249,99 Euro jährlich (entspricht 20,83 Euro monatlich)

Studio Premier Family – 349,99 Euro jährlich (entspricht 29,16 Euro monatlich) oder 34,99 Euro monatlich

Studio Sublime Family – 499,99 Euro jährlich (entspricht 41,66 Euro monatlich) Soundqualität Spotify Free - bis zu 160 Kbit/s

Spotify Premium - bis zu 320 Kbit/s Bis zu 850 Kbit/s

"Ultra HD" – 7+ Millionen Songs – (bis zu 24 Bit/96 kHz / 3730 Kbit/s AAC-Format mit einer Datenrate von 256 Kbit/s

Losless – 1600 Kbit/s, bis 48 kHz

Hi-Res Lossless – 9666 Kbit/s, 48 kHz bis 192 kHz Deezer Free – 128 Kbit/s

Deezer Premium – 320 Kbit/s

Deezer HiFi – FLAC, 16-bit 1411 Kbit/s verlustfrei, CD-Qualität Premium: 320 Kbit/s

HiFi:

FLAC (16 Bit/44,1 kHz/1411 Kbit/s)

Master-Qualität im MQA-Format (24 Bit/96 kHz/4608 Kbit/s) Free: 128 Kbit/s

Premium: bis zu 256 Kbit/s bis zu 320 Kbit/s Lossless: 16 Bit, 44,1 kHz (CD-Qualität)

Hi-Res: 2 Millionen Songs (24 Bit, bis zu 192 kHz)



Maximale Zahl der Geräte gleichzeitig 1 1 1 1 1 3 1 1 Verfügbare Titel 70+ Millionen 75 Millionen 75 Millionen 73 Millionen 70+ Millionen

250.000 Videos 70+ Millionen 60 Millionen 70+ Millionen Hörbücher/-spiele Ja Ja Ja Ja Ja – Ja Ja Podcasts Ja Ja Ja Ja Ja – – –

Inhalt:

Spotify – die Empfehlung der NextPit-Redaktion

Spotify ist unsere erste Empfehlung für einen Musik-Streaming-Service. Der Platzhirsch ist einfach ein sehr guter Allrounder, der große Auswahl, viele Funktionen, einen fairen Preis und Verfügbarkeit für sehr viele Plattformen miteinander kombiniert. Nach wie vor ist Spotify auch der generell beliebteste Streaming-Anbieter mit einem Marktanteil von 32 Prozent.

Spotify ist nach wie vor die beliebteste Plattform für Musik-Streaming / © Tama2u / Shutterstock.com

Pro Über 70 Millionen Songs

sehr viele Podcasts und Hörbücher

Zuverlässiger Algorithmus für Empfehlungen

kollaborative Playlists

Für sehr viele Plattformen verfügbar

kostenloser Tarif verfügbar

sehr viele Zahlungsarten Contra App könnte intuitiver sein

keine ordentliche Lyrics-Funktion

kein HiFi- oder HiRes-Tarif (ist aber angekündigt) Preis: Spotify Premium 9,99 € mtl.

Das bietet Spotify:

Premium-Kund:innen bekommen 70+ Millionen Songs, Hörbücher/- Spiele und Podcasts. Neben eigenen Playlists hört Ihr in sinnvoll kuratierte Spotify-Listen rein, oder aber auch in die Millionen verfügbaren Playlists anderer Nutzer:innen. Die Listen könnt Ihr auch kollaborativ erstellen. Die App strotzt vor Funktionen, bietet zum Beispiel einen Privat-Modus und Sleep-Timer. Allerdings könnte sie intuitiver sein und ich vermisse ein vernünftiges Lyrics-Feature.

Spotify punktet mit einer großen Palette an verfügbaren Devices und Tarifen. Spotify Connect, Bluetooth, Apple AirPlay, Chromecast, Alexa, Google Assistant – Spotify verbindet sich mit allem, was Euch in den Sinn kommt und ist selbstverständlich auch für iOS und Android am Start.

Spotify empfiehlt Euch ständig neue Podcast-Folgen und Musik-Veröffentlichungen / © NextPit

Für wen ist Spotify geeignet?

Spotify ist der perfekte Allrounder, der Eure Musik findet, egal ob Ihr Rap, Dance, Indie, Klassik oder Dubstep hört. Es gibt vergünstigte Tarife für Familien, Studierende und Paare und somit für jedermann geeignet, der für überschaubares Geld die ganze Musikwelt auf seinem Smartphone haben will. Die Songs gibt es mittlerweile auch mit 320 Kbit/s, HiRes-Fans werden jedoch (noch) nicht bedient. Für Podcast-Fans ist Spotify perfekt, es gibt eine sehr breite Palette inklusive vieler Originals.

Für uns ist Spotify die Top-Empfehlung, weil Ihr hier für zehn Euro ein großes Angebot, viele Funktionen und eine sehr breite Verfügbarkeit von kompatiblen Geräten bekommt und eine Podcast-Auswahl, die ihresgleichen sucht.

Amazon Music Unlimited: Der Preistipp für Amazon-Prime-Kund:innen

Amazons Echo-Geräte sind prädestiniert für den Einsatz von Amazon Music / © Amazon

Pro Über 70 Millionen Songs

HD-Songs inklusive

günstiger für Prime-Kund:innen

viele Podcasts und Hörbücher

viele Songtexte verfügbar

Zuverlässiger Algorithmus für Empfehlungen

Für viele Plattformen verfügbar

kostenloser Tarif verfügbar Contra kaum exklusive Inhalte keine Playlists anderer Nutzer:innen Preis: Amazon Premium Unlimited 9,99 €

Das bietet Amazon Music Unlimited:

Amazon Music Unlimited bietet ähnlich viel wie Spotify, ist lediglich bei exklusiven Inhalten schlechter aufgestellt, holt aber auch dort auf. Die App gefällt mir persönlich besser als das Spotify-Äquivalent und zeigt auch sehr viele Songtexte an. Klasse: HD-Songs mit bis zu 850 Kbit/s (16 Bit/44,1 kHz) sind im regulären Tarif enthalten, sieben Millionen Songs stehen sogar in "Ultra-HD" (bis zu 24 Bit/192 kHz) zur Verfügung. Auch Amazon Music gibt es auf vielen Geräten inklusive der Echo-Devices mit Alexa.

Auch Eure gekauften Songs habt Ihr hier im Blick / © NextPit

Für wen ist Amazon Music geeignet?

Amazon ist eine gute Spotify-Alternative, vor allem für diejenigen, die bereits Amazon-Prime-Kund:innen sind. Diese können nämlich das aus etwa zwei Millionen Songs bestehende Amazon Music ohne Mehrkosten nutzen. Alternativ erhalten Prime-Kund:innen Amazon Prime Unlimited für acht statt zehn Euro pro Monat. Noch ein wenig günstiger geht es, wenn man seinen Tarif direkt an ein Echo-Gerät bindet – da werden dann lediglich 3,99 Euro monatlich fällig.

Apple Music

Musik-Streaming aus Cupertino / © BongkarnGraphic / Shutterstock.com

Pro Über 70 Millionen Songs

lange Probezeit

Lossless Audio inklusive

sehr viele Podcasts und Hörbücher

Live-Radio

Songtexte

eigene Musik-Redaktion für kuratierte Playlists

Für sehr viele Plattformen verfügbar

gekaufte Songs integrierbar Contra Empfehlungsalgorithmus könnte besser funktionieren

kein kostenloser Tarif

Podcasts für Android über Umweg nutzbar Preis: Apple Music 9,99 € mtl.

Das bietet Apple Music:

Apple bietet verschiedene Künstler:innen-Playlists, wöchentliche Empfehlungen, basierend auf dem, was Ihr hört. Der Empfehlungsalgorithmus gefällt mir aber bei einigen Konkurrenten besser. Ein weiteres Highlight ist der exklusive Radiosender Beats 1, bei dem Ihr rund um die Uhr von angesagten DJs mit Musik versorgt werdet. Außerdem gibt es viele kuratierte Listen und Songtexte in Echtzeit.

Unterschwellige Botschaft: Kauft Euch das neue Chvrches-Album! / © NextPit

Bei den über 70 Millionen Songs stolpert Ihr immer mal wieder über Apple-exklusive Inhalte, außerdem könnt Ihr in der App auch Eure gekauften Songs aufrufen. Kürzlich hat Apple auf verlustfreies Audio gestellt, Ihr bekommt (siehe Tabelle oben) also richtig feine Qualität auf die Ohren und zudem auch 3D Audio mit Dolby Atmos geboten.

Für wen ist Apple Music geeignet?

Wer den Fokus auf Radio und auch Live-Events legt, sich zudem im Apple-Ökosystem wohl fühlt, kann schmerzfrei zu Apple Music greifen. Übrigens zahlt Apple auch großzügiger aus als die Konkurrenz aus Schweden, so dass sich auch Eure Lieblingsband darüber freuen könnte, wenn Ihr lieber bei Apple Music streamt.

Deezer

Deezer hat richtig viel zu bieten / © Deezer

Pro Über 70 Millionen Songs

viele Podcasts und Hörbücher

kostenloser Tarif

HiFi-Angebot

Zuverlässiger Algorithmus für Empfehlungen

"Shazam"-ähnliches Feature

Songtexte

Upload eigener Musik

Für sehr viele Plattformen verfügbar Contra Limits für Favoriten, Playlists und Offline-Musik

Limit für Upload eigener Musik nicht bekannt Preis: Deezer Premium 9,99 € mtl.

Das bietet Deezer

Deezer, so habe ich das Gefühl, wird immer ein bisschen unterschätzt. Dabei beherrscht der Dienst aus Frankreich, der es mittlerweile auch auf 73 Millionen Songs bringt, so ziemlich jeden Trick, den die anderen auch können. Ihr könnt Deezer auf jedem gewünschten Device streamen, es bietet mit Flow ein tolles Empfehlungs-Feature, Ihr könnt Radios hören, Songtexte anzeigen lassen, Songs in Playlisten (auch gemeinsam) organisieren, Musiksammlungen anlegen und offline hören. Für Audiophile gibt es einen HiFi-Tarif.

Deezer kann mit passenden Musikempfehlungen aufwarten / © NextPit

Für wen ist Deezer geeignet?

Knappe Antwort: Eigentlich für jeden, der Musik streamen möchte. Manche exklusiven Podcasts fehlen hier und Ihr müsst damit leben, dass es einige Limits gibt (beispielweise nur 2.000 Songs pro Playlist und 1.000 Alben).

Tidal

Rapper Jay-Z machte Tidal einst bekannt / © Tidal

Pro Über 70 Millionen Songs

Videos, Live-Konzerte und exklusive Inhalte

HiFi-Angebot

Import-Funktion für Playlists

hohe Auszahlungen an die Künstler:innen

Unterstützung für viele Plattformen Contra kein kostenloser Tarif verfügbar

kein Zugriff auf Playlists anderer Nutzer:innen

Nur Podcasts zum Thema Musik

keine Songtexte

teurer HiFi-Tarif Preis: Tidal Premium 9,99 € mtl.

Das bietet Tidal

Tidal gilt als künstlerfreundlich und schüttet mit die höchsten Tantiemen an die Urheber:innen aus. Es gibt einige exklusive Inhalte, Ihr bekommt bei Tidal auch Live-Konzerte und Videos geboten.

Praktisch: Für nur zwei Euro könnt Ihr den Testzeitraum derzeit auf zwei Monate ausdehnen. Haltet in den sozialen Medien mal die Augen offen, denn hin und wieder gibt es ein Angebot für ein ausgeweitetes Test-Abo, welches sogar drei Monate läuft.

Auch Live-Videos und Musik-Dokus findet Ihr bei Tidal / © NextPit

Für wen ist Tidal geeignet?

Bei der Musik bietet Tidal bis zu 320 Kbit/s AAC, bzw. im HiFi-Tarif: 1.411 Kbit/s. Tidal ist also geeignet für HiFi-Verfechter:innen, die bereit sind, 20 Euro für bessere Qualität zu zahlen. Fans von US-amerikanischen Rap- oder RnB-Musik werden tendenziell besser versorgt als Schlager-Fans.

YouTube Music

YouTube-Nutzer:innen finden sich schnell bei YouTube Music Premium zurecht / © Google

Pro Über 70 Millionen Songs

Zuverlässiger Algorithmus für Empfehlungen

Playlisten und Empfehlungen werden von YouTube übernommen

kostenloser Tarif verfügbar Contra kein HiFi- oder HiRes-Tarif

keine Lyrics-Funktion

keine Desktop-Anwendung

keine Podcasts (separate Google-App) Preis: YouTube Music Premium 9,99 € mtl.

Das bietet YouTube Music

Auch YouTube Music ist eine seriöse Alternative zum Platzhirschen Spotify. Das Pfund, mit dem YouTube wuchern kann, ist das unendlich große Reservoir an Videos und die Möglichkeit, ein Abo zu nutzen, welches das "normale" YouTube mit einschließt. Ihr bekommt also für den obligatorischen Zehner die Musik-Variante, für 12 Euro könnt Ihr YouTube Premium nutzen, welches YouTube Music Premium beinhaltet. Neben Musik gibt es eben auch Musikvideos, Konzerte und mehr.

Ihr könnt im Browser eigene Songs hochladen, müsst bei YouTube Music Premium aber mit 256 Kbit/s leben (im kostenlosen Tarif mit Werbung 128 Kbit/s).

Auch bei YouTube Music erhaltet Ihr Empfehlungen nach Stimmung oder Genre © NextPit

Für wen ist YouTube Music geeignet?

Die enge Verbindung zum klassischen YouTube erleichtert die Orientierung in der YouTube-Music-App, aber wichtiger noch: Eure Playlists und Empfehlungen werden mitgenommen zum Musikdienst. Auf diese Weise könnt Ihr heute bei YouTube Music einsteigen und trotzdem bereits auf einen sehr gut auf Eure Bedürfnisse abgestimmten Algorithmus zurückgreifen. Somit ist YouTube Music perfekt geeignet für all diejenigen, die in der Vergangenheit bereits YouTube ausgiebig genutzt haben.

Napster

Napster: Von der Tauschbörse zum Streaming-Dienst / © Napster

Pro Hohe Auszahlungen an die Künstler:innen

Converter zum Import von Playlisten

Napster für Unternehmen

Für viele Plattformen verfügbar Contra App etwas unübersichtlich

kein HiFi- oder HiRes-Tarif

"nur" 60 Millionen Songs

keine Tarife für Familien oder Studierende

kein kostenloses Angebot Preis: Napster + Mobile 9,95 € mtl.

Das bietet Napster

Napster bietet mit 60 Millionen Songs etwa 10-15 Millionen Tracks weniger als die versammelte Konkurrenz. Ansonsten bietet die Apps Euch so ziemlich alles, was Ihr woanders auch geboten bekommt. Es gibt die Möglichkeit, nach Stimmungen und Genres Playlists oder Radiostationen zu hören und Ihr könnt auch leicht mehr von dem entdecken, was Ihr gerne hört.

Allerdings ist das für mein Empfinden in der App ein wenig wirsch angeordnet. Mit ein wenig Gewöhnung findet sich alles, aber der Aufbau könnte stringenter sein. Klasse Feature hingegen, welches sonst kaum jemand bietet: Es gibt einen Converter, der Euch Eure Deezer- oder Spotify-Playlists zu Napster importieren lässt. Dickes Plus: Napster zahlt mehr an die Künstler:innen aus als die Konkurrenz!

Napster bietet auch Hörspiele und Hörbücher / © NextPit

Ebenfalls interessant: Es gibt Napster auch für Unternehmen. Bedeutet, Ihr könnt Napster lizenzieren und dann mit Eurem Marken-Branding nutzen (Höre ich da den Vorschlag, NextPit Musik-Streaming einzuführen?). Vielleicht kennt Ihr sogar selbst ein prominentes Beispiel dafür, denn ALDIs Streamingdienst ALDI Life Musik (und in Österreich Hofer) sind im Grunde nicht anderes als solche Napster-Derivate.

Für wen ist Napster geeignet?

Napster ist bei den Songs und funktionell etwas schwächer auf der Brust, zahlt aber mehr an die Musiker:innen als der Rest der Anbieter. Napster bietet sich also an, wenn Ihr wollt, dass Euer Star stärker profitiert. Außerdem ist es was für Sparfüchse, wenn Ihr statt Napster den nahezu identischen 8-Euro-Tarif von ALDI nutzt.

Qobuz

DAS Angebot für Audiophile! / © Qobuz

Pro Über 70 Millionen Songs

sehr hohe Soundqualität

eigenes Musikmagazin

sehr viele Hintergrund-Infos

inklusive großem Download-Shop

Für viele HiFi-Anlagen verfügbar Contra App recht funktionsarm

keine Lyrics-Funktion

teurer als die Konkurrenz

Sublime-Tarif nur jährlich zahlbar Preis: Studio Premier 19,99 Euro mtl.

Das bietet Qobuz:

Abschließend habe ich mit Qobuz noch einen eher exotischen Streaming-Service mit aufgenommen in unsere Empfehlungsliste, den Ihr vielleicht noch nicht auf dem Schirm habt. Wir haben es hier mit einem hochwertigen Angebot zu tun, was aber nicht nur mit der Qualität der Songs zusammenhängt. Wie bei Tidal und einigen anderen Streaming-Diensten bekommt Ihr auch bei Qobuz Tracks in Studioqualität geboten. Generell präsentieren sich die über 70 Millionen Songs in CD-Qualität (16 Bit, 44,1 kHz), dazu gibt es zwei Millionen Hi-Res-Songs (24 Bit, bis zu 192 kHz).

Außerdem – und da unterscheidet sich Qobuz vom Rest des Feldes – bietet der Dienst redaktionelle Beiträge in Form eines Musik-Magazins. Dort findet Ihr u.a. Band-Interviews, ausführliche Beiträge zu Künstler:innen oder Labels, Diskografien, Alben-Besprechungen und sogar Rezensionen hochwertiger HiFi-Anlagen. Darüber hinaus könnt Ihr bei Qobuz auch direkt Downloads kaufen.

Qobuz wendet sich an Audiophile / © NextPit

Für wen ist Qobuz geeignet?

Ganz klar für Audiophile! Ihr zahlt mehr, verzichtet auf so manches bequeme Feature in den App, bekommt dafür aber nicht nur den besten verfügbaren Sound geboten, sondern ein Musikmagazin und ganz viel Panoramaberichte einer eigens beschäftigten Musikredaktion. Außerdem hagelt es Infos zu allen Alben und Acts und Ihr habt die Möglichkeit, Musik auch direkt zu kaufen. Wer die ganz fette Soundanlage im Haus hat, darf also ruhig darüber nachdenken, zu diesem Streaming-Exoten zu greifen. Auf dieser Seite finden sich klangvolle (Pun intended!) Namen wie Dynaudio, KEF, Bang & Olufsen, Yamaha und viele mehr, die direkten Qobuz-Support genießen.

Damit endet jetzt unsere Zusammenstellung der NextPit-Empfehlungen im Musik-Streaming-Bereich. Mit Sicherheit kennt Ihr noch den ein oder anderen Service, den wir in unserer subjektiven Liste nicht aufgeführt haben. In dem Fall freuen wir uns über Eure Kommentare, in denen Ihr uns erzählt, wieso wir Euren Favoriten noch mit in die Liste aufnehmen sollten. Ansonsten freuen wir uns auch auf Euer Feedback zu euren Musik-Streaming-Gewohnheiten generell. Wo und wie hört Ihr Musik und welcher Anbieter ist Euer Favorit?

