Google Pixel Erkennung von Anrufbetrug in Echtzeit

Erstmals auf der I/O 2024 angekündigt, führt Google jetzt zwei Echtzeitschutzfunktionen für ausgewählte Pixel-Smartphone-Modelle ein. Die erste ist die Echtzeit-Betrugserkennung für Anrufe, die maschinelles Lernen auf dem Gerät nutzt, um Anrufe auf verdächtige Muster zu analysieren, die mit Betrug in Verbindung stehen.

Wenn ein Anruf als potenzieller Spam erkannt wird, warnt die Funktion die Nutzer/innen mit einem Ton, einer Vibration und einer Textwarnung in einer Pop-up-Karte. Die Nutzer/innen können den Anruf beenden oder ihn direkt in diesem Pop-up als "Kein Betrug" markieren.

Sobald ein Betrugs- oder Spam-Anruf erkannt wird, wird der Nutzer entsprechend gewarnt. / © Google

Google betont, dass dieser Erkennungsprozess ausschließlich auf dem Gerät stattfindet und keine Aufzeichnungen oder Abschriften an seine Server gesendet werden. Bei der Pixel 9 Serie (Vergleich) wird die Funktion vom Gemini Nano Modell unterstützt, während ältere Pixel Modelle mit Tensor G2 SoC und früheren Chipsätzen andere geräteinterne maschinelle Lernfunktionen nutzen.

Diese Funktion zur Erkennung von Anrufbetrug in Echtzeit ist standardmäßig deaktiviert. Die Nutzer/innen können sie in den Einstellungen der Telefon-App oder direkt in der Wählhilfe während eines Anrufs aktivieren. Derzeit ist die Betrugserkennung in den USA für Phone Beta-Nutzer verfügbar und unterstützt nur die englische Sprache.

Robustere App-Sicherheitsfunktionen

Eine weitere Schutzfunktion, die jetzt für Pixel-Geräte verfügbar ist, ist die Live-Bedrohungserkennung von Google Play Protect. Diese Erweiterung baut auf den bestehenden Sicherheitstools des Google Play Stores auf, indem sie im Hintergrund nach bösartigen Apps sucht und Echtzeitwarnungen für Malware und unsichere Anwendungen liefert.

Wenn eine Bedrohung erkannt wird, erhalten die Nutzer/innen über Google Play Protect eine Pop-up-Karte mit weiteren Details. Ähnlich wie bei der Erkennung von Anrufbetrug läuft dieser Prozess vollständig auf dem Gerät ab und nutzt den Private Compute Core für mehr Datenschutz.

In der Anfangsphase konzentriert sich die Live-Bedrohungserkennung auf die Erkennung von Codes, die ohne Zustimmung sensible Informationen und Nutzerdaten sammeln. Diese zusätzliche Sicherheitsebene ist ab dem Pixel 6 verfügbar, und Google plant, sie in den kommenden Monaten auf andere Android-Hersteller auszuweiten.