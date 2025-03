Der neue Dreame H15 Pro Nass- und Trockensauger ist in Deutschland erhältlich. Mit einigen Innovationen im Gepäck soll der Sauger frischen Wind auf den Akkusauger-Markt bringen. Ob das gelingt und warum Ihr gerade jetzt zuschlagen solltet, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.

Dreame hat den neuen Akkusauger H15 Pro am 17. Februar zum Verkauf freigegeben. Sowohl bei Amazon* als auch im offiziellen Dreame-Shop könnt Ihr Euch den Nass- und Trockensauger nun bestellen. Der Hersteller wirbt mit neuen KI-Innovationen und sogar einem Roboterarm. Was das neueste Flaggschiff der H-Serie sonst so bietet, erfahrt Ihr in den folgenden Zeilen.

Der H15 Pro: Das könnt Ihr von Dreames neuester Innovation erwarten

Der H15 Pro ist ein Nass- und Trockensauger, das bedeutet, er ist Staubsauger und Wischmopp in einem. So erleichtert er Euch die Reinigung Eurer Böden enorm. Anstatt mit zwei Geräten zu hantieren und jeden Schritt einzeln durchzuführen, putzt Ihr mit dem H15 Pro von Dreame in der Hälfte der Zeit. Ein KI-gesteuerter Roboterarm sowie eine effiziente Selbstreinigungstechnologie legen dabei noch eine Schippe drauf.

Mit dem sogenannten GapFree Roboterarm und der dreifachen Kantenreinigung erreicht der H15 Pro auch Ecken und schmale Lücken mit einer Breite von lediglich zwei Zentimetern. Der Roboterarm funktioniert dabei wie eine Art Schneeschaufel. Anders als diese schiebt er den Schmutz allerdings nicht weg, sondern zieht ihn im Bruchteil einer Sekunde zum H15 Pro ran, sodass dieser alles einsaugen kann. So könnt Ihr auch an schwer zugänglichen Stellen effizient Krümel und Staub entfernen, ohne später noch einmal mit dem Lappen nachwischen zu müssen.

Dank der doppelten Bürstentechnologie hinterlässt der Saugwischer so gut wie keine Wasserflecken. Die Dual-Edge-Bürsten und der Schaber arbeiten Hand in Hand. Das Ergebnis: Selbst eingetrocknete Flecken sind verschwunden. Diese Art der Reinigung macht den H15 Pro besonders sanft, sodass Ihr ihn auch auf empfindlichen Böden anwenden könnt.

Wer oft mit verhedderten Haaren in der Staubsaugerbürste zu kämpfen hat, sei es vom eigenen Kopf oder vom Vierbeiner, darf aufatmen. Der H15 Pro ist mit einem TangleCut-System ausgestattet und so designt, dass stabile Kammzähne das Verheddern von langen Haaren verhindern. Ein elastischer Schaber zerteilt die Haare dabei automatisch, sodass dieses Problem endgültig der Vergangenheit angehört.

Die Daten im Detail

Soweit so gut, nun kommen wir zu den harten Fakten. Der H15 Pro überzeugt mit einer ordentlichen Saugleistung von 21.000 Pa. Damit sollte er mühelos nicht nur feine Staubflusen, sondern ebenso gröberen Schmutz eliminieren können. Auch vor klebrigen und fettigen Flecken macht er keinen Halt. Die Bürsten mit 480 Umdrehungen pro Minute leisten ganze Arbeit. Derselbe Schaber, der auch die Haare zerteilt, wringt während des Putzens die Bürste aus, sodass das Schmutzwasser ablaufen kann und die Bürste mit Frischwasser gereinigt wird.

Um auch wirklich jeden Winkel in Eurer Bude auf Vordermann zu bringen, könnt Ihr den Saugwischer flach auf den Boden legen. Er ist dann nur noch 14 Zentimeter hoch und verschwindet mühelos unter Sofa, Kommode und Co. Der Bürstenkopf ist mit 9,6 Zentimeter sogar noch einmal um einiges schmaler.

Der H15 Pro in Aktion / © Dreame

Der H15 Pro ist mit insgesamt sechs Akkus mit einer Kapazität von jeweils 5.000 mAh ausgestattet. Die maximale Akkulaufzeit von bis zu 60 Minuten sollte ausreichend sein, um auch größere Flächen in einem Durchgang zu reinigen. Laut Dreame schafft der Saugwischer bis zu 400 m² in einem Rutsch. Nach rund vier Stunden in der Ladestation ist er wieder komplett aufgeladen.

Aber Achtung: Die Akkulaufzeit variiert je nach Leistungsstufe. Um optimale Reinigungsergebnisse zu erzielen, könnt Ihr nicht nur die Saugkraft, sondern auch den Wasserdurchfluss anpassen. Das ist hauptsächlich dann praktisch, wenn Ihr etwa einen Eingangsbereich mit eingetrockneten Matschflecken und das Wohnzimmer mit dem empfindlichen Parkettboden hintereinander reinigen wollt. Ihr passt einfach die Leistung an den Untergrund an und der H15 Pro liefert ab.

Einstellen lässt sich das alles über die dazugehörige Dreamehome-App. Diese benachrichtigt Euch übrigens auch, wenn ein Filterwechsel oder die manuelle Bürstenreinigung anstehen. Wer nicht jedes Mal das Handy herauskramen möchte, um die passende Saugleistung einzustellen, lässt den H15 Pro einfach im Smart-Modus. Wie der Name schon sagt, erkennt das Gerät dann automatisch den Verschmutzungsgrad in Eurer Wohnung und passt alles von selbst an. Im Smart-Modus reduziert sich die Akkulaufzeit auf 40 Minuten, was aber immer noch ziemlich lang ist.

Der Saugwischer bringt alles in allem ein Gewicht von 5,8 Kilogramm auf die Waage. Sorgen um das Handling des H15 Pro müsst Ihr Euch aber nicht machen. Denn auch hier hat Dreame in der Trickkiste gekramt. Das GlideWheel-Power-System soll den Saugwischer super leichtläufig und wendig machen. Intelligente Algorithmen, die in den Hinterrädern des Geräts sitzen, erleichtern die Steuerung sowohl vorwärts als auch rückwärts. Die Reinigung wird so zum Kinderspiel und nicht zum schweißtreibenden Work-out.

Nach dem Putzen ist vor dem Putzen: effiziente Selbstreinigung

Nach der Reinigung ist die Arbeit für den H15 Pro noch nicht getan. Die ThermoTub-Technologie wäscht die Bürste des Saugwischers bei einer Temperatur von 100 Grad – und das nach jedem Einsatz. Das eliminiert nicht nur Bakterien, die sich nach dem Putzvorgang in der Bürste tummeln, sondern erhöht auch die Wasserdurchflussrate um 98,3 Prozent im Vergleich zur Vorgängerversion. Dies wiederum erhöht die Lebensdauer des H15 Pros, sodass er Euch lange Zeit gute Dienste leisten kann.

Einmal ausgewaschen, trocknet das Gerät die Bürste anschließend. Dabei könnt Ihr aus zwei verschiedenen Modi wählen. Einmal die Super-Speed-Trocknung. Diese dauert nur fünf Minuten. Ein 90 Grad heißer Luftstrom sorgt für eine schnelle Auffrischung der Bürste. Die High-Speed-Trocknung hingegen ist für die regelmäßige Wartung des Geräts gedacht. Hier dauert der gesamte Trocknungsvorgang 30 Minuten und mit 85 Grad ist die Luft etwas kühler.

Das kostet Euch der H15 Pro von Dreame

Wie Eingangs schon erwähnt gibt es den H15 Pro noch gar nicht mal so lange. Wenn Ihr zu den Ersten gehören wollt, bei denen der Saugwischer einzieht, könnt Ihr ihn über die offizielle Dreame-Website bestellen. Allerdings verkauft der Hersteller ihn auch über Amazon*.

Und jetzt kommt auch der Deal-Charakter mit ins Spiel. Bei Dreame zahlt Ihr normalerweise 699 Euro für das Gerät. Zum Marktstart steht hier aber ein Rabatt von 100 Euro auf dem Preis, sodass der H15 Pro für 599 Euro Euch gehört. Ebendiesen Preis zahlt Ihr auch bei Amazon. Eine Gratislieferung gibt es bei beiden Optionen, Ihr habt also die Qual der Wahl.

Im Lieferumfang befindet sich dann neben dem H15 Pro auch die Ladestation, eine Reinigungsbürste, eine Ersatz-Rollenbürste, ein Ersatzfilter und sogar eine Reinigungslösung. Ihr könnt also direkt loslegen mit dem Putzen und habt sogar Ersatzteile mit im Paket, sodass sich der Preis auch langfristig lohnt.

Der H15 Pro wird Euch beim Hausputz tatkräftig unter die Arme greifen. Er ist vor allem jetzt zum Launch aufgrund des 100-Euro-Rabatts für Sparfüchse und Interessierte lohnenswert. Doch zu viel Zeit solltet Ihr Euch nicht lassen: Der reduzierte Preis gilt nämlich nur noch bis zum 23. Februar und damit nicht mehr allzu lang. Wer auf der Suche nach einem effizienten und innovativen Helferlein ist, kann also definitiv mal einen Blick auf den Nass- und Trockensauger von Dreame werfen.

Wie handhabt Ihr das? Erledigt bei Euch ein Saugroboter den Hausputz oder würdet Ihr Euch den Dreame H15 Pro zulegen?

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Dreame. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.