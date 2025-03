Die Rede ist vom Dyson V12 Origin. Ursprünglich mit einer UVP von knapp 500 Euro eher eine kostspielige Anschaffung, hat der Preis im Laufe der Zeit immer mal wieder nachgegeben. Doch jetzt setzt MediaMarkt noch einen drauf und bietet den Akkusauger zu einem Preis an, den es so bislang nicht gab. Damit avanciert der Dyson V12 Origin zu einem echten Preis-Leistungs-Knaller.

Nie dagewesener Tiefstpreis: So stark ist der Rabatt

Bevor wir uns die Features des Dyson-Saugers genauer ansehen, werfen wir einen Blick auf den aktuellen Preis – und der kann sich mehr als sehen lassen! MediaMarkt reduziert den V12 Origin um satte 36 Prozent, wodurch der Preis von 499 Euro auf nur noch 319 Euro fällt. Wer den Preisverlauf* verfolgt hat, weiß: Noch vor Kurzem lag der Sauger bei 399 Euro, was bedeutet, dass Ihr jetzt nochmal 80 Euro spart. Und das Beste? So günstig gab es den Dyson V12 Origin noch nie!

Mit dem Akkusauger holt Ihr Euch erstklassige Reinigungsleistung in die eigenen vier Wände. Er punktet mit 120 AW Saugkraft und der bewährten Dyson-Technologie. Je nach Bedarf könnt Ihr zwischen drei Saugmodi wählen:

• Eco-Modus: Für eine Laufzeit von bis zu 60 Minuten

• Med-Modus: Der perfekte Mittelweg zwischen Leistung und Effizienz

• Boost-Modus: Maximale Power für hartnäckigen Schmutz und Teppiche

Auf dem integrierten Display habt ihr jederzeit den Akkustand und alle wichtigen Infos im Blick. Ist der Akku leer, könnt Ihr den Sauger bequem in der Wandhalterung aufladen oder den Akku entnehmen und separat aufladen.

Das bekommt Ihr für Euer Geld

MediaMarkt packt Euch nicht nur den leistungsstarken Akkusauger, sondern gleich ein ganzes Arsenal an praktischem Zubehör mit ins Paket. Damit seid Ihr für jede Reinigungsaufgabe bestens gerüstet!

Neben der Slim Fluffy Bodendüse, die perfekt für Staub und Schmutz auf Hartböden ist, legt Dyson noch eine extra Haardüse obendrauf – ideal, wenn Ihr mit Haustieren oder langen Haaren zu kämpfen habt. Ebenfalls mit dabei sind die Kombi-Zubehördüse und die kratzfreie Staubbürste, mit denen Ihr empfindliche Oberflächen ganz ohne Sorge reinigen könnt.

Für noch mehr Flexibilität sorgt der 61 cm lange Verlängerungsschlauch, mit dem Ihr auch schwer erreichbare Stellen mühelos säubern könnt. Und für besonders enge Zwischenräume – etwa im Auto oder zwischen Möbeln – gibt es einen speziellen Aufsatz, der selbst den hartnäckigsten Staub aus den kleinsten Ritzen entfernt.

Der Dyson V12 Origin ist also ein echtes Rundum-sorglos-Paket, das ihr Euch jetzt zum absoluten Tiefstpreis von nur 319 Euro bei MediaMarkt sichern könnt. Und das Beste? Dank der kostenlosen Sofort-Lieferung per Uber (sofern verfügbar) habt Ihr das Gerät innerhalb von nur 90 Minuten in den Händen. Alternativ ist die Standardlieferung natürlich ebenfalls gratis.

Benutzt Ihr bereits einen Akkusauger von Dyson oder dreht bei Euch ein Roboter seine Runden?