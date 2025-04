Es gibt frische Zahlen aus der E-Auto-Welt in Deutschland. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat nämlich veröffentlicht, welche Stromer bei uns gerade so richtig den Nerv der zahlenden Kundschaft treffen. Da bekommt man einen guten Überblick, welche Elektroautos besonders beliebt sind. Und dabei offenbart sich: Sogar bei Tesla ging's zuletzt wieder bergauf!

Volkswagen räumt bei E-Autos ab

Die wichtigste Botschaft lautet: Im März ist der Markt für E-Autos hierzulande wieder etwas in Fahrt gekommen. Von den rund 253.000 neu zugelassenen Autos waren immerhin 42.521 vollelektrisch. Das macht einen Anteil von immerhin 16,8 Prozent aus! Und für Tesla lief es zum Ende des ersten Quartals hier bei uns auch wieder etwas besser. Von den alten Erfolgszeiten ist das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk aber noch eine ganze Ecke entfernt.

In Zahlen ausgedrückt: Im März 2025 wurden 1.428 neue Tesla Model Y in Deutschland zugelassen. Klingt nicht verkehrt, aber zu seinen besten Zeiten, etwa im Juni 2023, hat Tesla in Deutschland über 6.000 Neuzulassungen des Model Y feiern können. Das zeigt schon, wie schwer sich Tesla momentan tut. Der absolute Renner im letzten Monat war den dritten Monat in Folge der Volkswagen ID.7 (Test). Die sparsame Limousine, die es übrigens auch als Kombi gibt, hat 3.225 Neuzulassungen abgeräumt – mehr als jedes andere E-Auto. Auf den nächsten vier Plätzen? Auch alles Elektroautos aus dem Volkswagen-Konzern. Erst danach kommt dann das Tesla Model Y.

Die E-Autos mit den meisten Neuzulassungen in Deutschland (März 2025)

Volkswagen ID.7 (3.225 Neuzulassungen)

Volkswagen ID.4 / ID.5 (2.593)

Skoda Enyaq (2.392)

Volkswagen ID.3 (2.152)

Cupra Born (1.753)

Tesla Model Y (1.428)

Audi Q4 e-tron (1.220)

BMW iX1 (1.201)

Skoda Elroq (1.132)

Audi A6 e-tron (1.120)

Übrigens, mit dem Skoda Elroq und dem Audi A6 e-tron haben es gleich zwei neue E-Autos zum ersten Mal in die Liste der beliebtesten vollelektrischen Autos in Deutschland geschafft. Acht von den zehn beliebtesten Stromern hierzulande kommen von Marken aus dem Volkswagen-Konzern. Schon beeindruckend, oder?

Volkswagen ID.7 ist besonders beliebt

Auf Jahressicht hat sich in den Top 10 der beliebtesten E-Autos in Deutschland im Vergleich zum Vormonat aber nichts verschoben. Auch hier grüßt laut den neuesten KBA-Zahlen der ID.7 von VW von der Spitze, gefolgt vom ID.4 und ID.5 (die sich ja nur äußerlich unterscheiden) und dem Skoda Enyaq (Test). Erst danach folgen mit dem ID.3 (Test) und dem Cupra Born (Test) kompaktere E-Autos.

Die E-Autos mit den meisten Neuzulassungen in Deutschland (Januar bis März 2025)

Volkswagen ID.7 (9.336 Neuzulassungen)

Volkswagen ID.4/5 (7.778)

Skoda Enyaq (7.393)

Volkswagen ID.3 (6.174)

Cupra Born (5.241)

Audi Q4 e-tron (3.906)

Tesla Model Y (3.442)

BMW i4 (2.859)

Cupra Tavascan (2.822)

BMW iX1 (2.797)

Was die Hersteller angeht, ist Volkswagen in Deutschland weiterhin der Platzhirsch bei den E-Autos. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Marke VW satte 22,5 Prozent der Neuzulassungen von Elektroautos in Deutschland abgeräumt. Mit ordentlich Abstand folgen dann BMW (9,1 Prozent), Skoda (8,2 Prozent), Audi (7,6 Prozent) und Seat / Cupra (7,1 Prozent). Die Top 10 der beliebtesten E-Auto-Marken in Deutschland machen Mercedes-Benz (6,3 Prozent), Hyundai (4,7 Prozent), Tesla (4,4 Prozent), Opel (2,9 Prozent) und Kia (2,8 Prozent) komplett.