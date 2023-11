E-Bikes und E-Scooter mit krassen Rabatten bei Geekbuying!

Der Sommer ist zwar vorbei, allerdings lohnt sich der Black Friday durchaus, um sich ein E-Bike oder einen E-Scooter unter den Nagel zu reißen. Seid Ihr auf der Suche nach einem solchen Flitzer, solltet Ihr jetzt unbedingt bei Geekbuying vorbeischauen. Der Online-Shop hat diverse Räder und Roller deutlich im Preis reduziert und bietet zudem noch Gutscheine an, mit denen Ihr noch einmal mehr sparen könnt.

Affiliate Angebot Black Friday bei Geekbuying Zahlreiche Deals zum Thema Elektromobilität bei Geekbuying entdecken!

Die Geekbuying-Gutscheine zu Black Friday

Auch wenn es sich um einen Händler mit Sitz in China handelt, besitzt Geekbuying einige Lager in Europa, wodurch Ihr keine Zollgebühren fürchten müsst. Zudem spart Ihr Euch bei den Angeboten aus diesem Artikel die Versandkosten und könnt mit der Bezahlung via PayPal, Klarna oder Kreditkarte einen Extra-Rabatt einheimsen. Dieser hängt allerdings von dem Warenwert ab:

10 Euro Rabatt ab einem Einkauf von 250 Euro

15 Euro Rabatt ab einem Einkauf von 400 Euro

30 Euro Rabatt ab einem Einkauf von 800 Euro

Zusätzlich bietet Geekbuying noch diverse Gutscheine an, die ebenfalls an den Warenwert gekoppelt sind.

Geekbuying-Gutscheine am Black Friday Gutscheinwert Bedingungen Code 3 Euro Rabatt ab einem Einkauf von 20 Euro Keine GKB23BF3E 10 Euro Rabatt ab einem Einkauf von 100 Euro Keine GKB23BF10E 12 Euro Rabatt ab einem Einkauf von 199 Euro Gilt nur für E-Scooter 23BFES12E 20 Euro Rabatt ab einem Einkauf von 200 Euro Keine GKB23BF20E 25 Euro Rabatt ab einem Einkauf von 300 Euro Keine GKB23BF25E 50 Euro Rabatt ab einem Einkauf von 550 Euro Keine GKB23BF50E 40 Euro Rabatt ab einem Einkauf von 599 Euro Gilt nur für E-Scooter 23BFES40E 55 Euro Rabatt ab einem Einkauf von 700 Euro Gilt nur für E-Bikes 23BFEB55E 80 Euro Rabatt ab einem Einkauf von 1.000 Euro Gilt nur für E-Bikes 23BFEB80E

Beachtet allerdings, dass diese Gutscheine bei einigen Artikeln nicht funktionieren und auch nicht kombinierbar sind. Die entsprechenden Produkte sind jedoch auf der Aktionsseite von Geekbuying markiert. Nachfolgend haben wir einige der Angebote für Euch herausgesucht, die besonders spannend sind.

E-Bikes am Black Friday bei Geekbuying kaufen

Hier finden sich gleich zwei spannende Deals. Zum einen könnt Ihr Euch das Eleglide M1 Plus mit gratis Helm für 624,99 Euro bestellen und zum anderen wartet das faltbare ADO A20+ für 749,99 Euro auf Euch. Ersteres verfügt über einen entnehmbaren 36-V-Akku, der Euch im Assist-Modus bis zu 100 km weit bringt. Zusätzlich erreicht es maximal 25 km/h und benötigt somit keine zusätzliche Straßenzulassung. Die nötige Sicherheit bringen Scheibenbremsen sowie LED-Scheinwerfer.

Die 21-Gang-Shimano-Schaltung verteilt sich auf drei Gänge vorn und sieben Gänge am hinteren Umwerfer. Bei diesem Deal handelt es sich außerdem um die App-Version, mit der Ihr die Lichter bedienen, ein Passwort festlegen oder Euer Rad abschließen könnt. Möchtet Ihr Euch das 21,7 kg schwere Eleglide M1 Plus kaufen, zahlt Ihr im Netz normalerweise 699 Euro, dank des Gutscheins "GKB23BF25E" jedoch nur noch 624,99 Euro.

Affiliate Angebot Eleglide M1 Plus Maximal 25 km/h | Bis zu 100 km | 3 Fahrmodi | 21,7 kg | Schimano-Gangschaltung | Scheibenbremsen

Das ADO A20+ ist mit einem Preis von 749,99 Euro zwar teurer, bietet dafür aber auch mehr Komfort. So finden sich hier 20-Zoll-Gummi-Luftreifen und eine Schockabsorption durch die Frontgabel. Mit Hilfe der mechanischen Scheibenbremsen auf beiden Seiten kommt das Rad schnell zum Stehen und lässt sich zudem in der Höhe anpassen.

Das faltbare Elektrorad nutzt ebenfalls einen 36-V-Akku, der sich problemlos entfernen lässt. Durch den 250-W-Motor kommt Ihr im Assist-Modus bis zu 80 km weit. ADO setzt beim A20+ zudem auf eine Shimano-7-Speed-Gangschaltung, und das Bike erreicht maximal 25 km/h, wodurch es örtlichen Bestimmungen entspricht. Möchtet Ihr den Dealpreis wahrnehmen, müsst Ihr den Code "GKB23BF25E" nutzen.

Affiliate Angebot ADO A20+ Faltbar | Maximal 25 km/h | Bis zu 80 km | 3 Fahrmodi | 24 kg | Schimano-Gangschaltung | Mechanische Scheibenbremsen

Black-Friday-Deals zu E-Scootern bei Geekbuying

Sind Euch E-Bikes zu sperrig oder möchtet Ihr lieber durch enge Gassen flitzen, könnt Ihr Euch über drei spannende E-Scooter-Deals bei Geekbuying freuen. Bei allen Angeboten handelt es sich um Bestpreise, für die Ihr in der Regel bis zu 150 Euro mehr zahlen müsstet.

Den Anfang macht der NAVEE V40, der Euch mit einer maximalen Motorleistung von 600 W ganze 40 km weit bringt. Der Hersteller setzt hier auf 10-Zoll-Luftgummireifen und eine maximale Geschwindigkeit von 20 km/h. Auf der Vorderseite gibt es eine E-ABS-Bremse, die durch eine Scheibenbremse auf der Rückseite ergänzt wird. Außerdem schafft der E-Scooter eine maximale Steigung von 15 Prozent. Mit dem Code "NNNDEV40" erhaltet Ihr einen Angebotspreis von gerade einmal 389 Euro.

Affiliate Angebot NAVEE V40 600-W-Leistung | max. 40 km | 20 km/h | 7,8-Ah-Batterie | 17,8 kg | Bis zu 15 Prozent Steigung

Der etwas leistungsfähigere NAVEE V50 ist bei Geekbuying ebenfalls im Angebot. Während sich die Reifen, die Bremsen und die maximale Geschwindigkeit nicht vom V40 unterscheiden, setzt das größere Modell auf einen 700-W-Motor. Dadurch kommt Ihr bis zu 50 km weit und schafft Steigungen von bis zu 20 Prozent. Zusätzlich erwarten Euch hier drei verschiedene Fahrmodi, sowie ein extra AirTag-Holder. Mit dem Code "NNNDEV50" zahlt Ihr hier nur noch 489 Euro.

Affiliate Angebot NAVEE V50 700-W-Leistung | max. 50 km | 20 km/h | 10,4-Ah-Batterie | 16,6 kg | Bis zu 20 Prozent Steigung

Als letztes Angebot empfehlen wir Euch in dieser Liste noch den Joyor Y8-S. Hierbei handelt es sich um das schnellste der drei Modelle. Denn mit einer maximalen Geschwindigkeit von 40 km/h flitzt Ihr durch die Stadt, benötigt dafür jedoch eine Zulassung. Ist Euch das zu flott, könnt Ihr die Geschwindigkeit auch auf 21 km/h limitieren. Erreicht wird dies durch den 500-W-Motor und die 26-Ah-Batterie. Der Joyor bringt Euch bis zu 82 km weit. Der Code "NNNDEY8S" spart Euch mehr als 150 Euro, wodurch Ihr nur noch 609 Euro zahlt.

Affiliate Angebot JOYOR Y8-S 500-W-Leistung | max.75 km | 40 km/h (Drosselbar auf 21 km/h) | 26-Ah-Batterie | 27,5 kg | Trommelbremsen auf der Rückseite | Gratis Mi Band 8

Natürlich findet Ihr auf der Aktionsseite von Geekbuying* noch weitaus mehr Deals. Ein Blick lohnt sich hier also definitiv, falls Ihr auf der Suche nach einer spannenden Alternative für den Stadtverkehr seid.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Tendiert Ihr eher zum E-Bike oder E-Scooter? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Geekbuying. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.