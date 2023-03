E3 2023 endgültig abgesagt – der Anfang vom Ende?

Alternativ gibt es seit 2020 das sogenannte Summer Game Festival, welches dieses Jahr am 8. Juni aus dem YouTube-Theater in Los Angeles gestreamt wird. Ob es tatsächlich noch eine Electronic Entertainment Expo in Los Angeles geben wird, ist ungewiss. Präsident und CEO der Entertainment Software Association äußerte sich in einem Interview wie folgt:

In einer öffentlichen Erklärung gab der Veranstalter ReedPop bekannt, dass viele Spiele-Publisher noch nicht einmal eine spielbare Demo Ihrer nächsten Triple-A-Games zur Verfügung hätten. Es sei eine schwierige Entscheidung gewesen, doch man wäre der Größe und Stärke der Spielbranche nicht gerecht geworden. Am Rande ist jedoch zu vernehmen, dass nach Sony und Nintendo nun auch Microsoft (11. Juni) und Ubisoft (12. Juni) einen eigenen Event planen.

Für mich hört sich das nicht so an, als würden wir im kommenden Jahr eine Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles sehen.

Was ist Eure Meinung zum Geschehen? Wo spielt Ihr am häufigsten Videospiele? Auf dem Smartphone, der Gaming-Konsole, am PC oder Tablet oder sogar schon unter der VR-Brille? Schreibt uns Eure Praktiken in die Kommentare.