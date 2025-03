Ob streifenfreie Fenster, saubere Böden oder ein perfekt gemähter Rasen – mit diesen Geräten habt ihr mehr Zeit für die schönen Dinge des Frühlings. Wir zeigen Euch die besten Deals der aktuellen Aktion!

Deebot X8 Pro Omni: Alles, was ein Saugroboter können muss

Mit dem Deebot X8 Pro Omni holt Ihr Euch einen Saug- und Wischroboter der Extraklasse ins Haus. Die Kombination aus dem hauseigenen Ozmo-Roller-Wischsystem sowie einer Saugleistung von 4.000 Pa entfernt selbst hartnäckige Flecken problemlos. Der Roboter ist so ausgestattet, dass er auch an Kanten und in Ecken ordentlich sauber machen kann.

Er kommt mit seiner Omni-Station daher, die eine vollautomatische Reinigung mit 75 Grad heißem Wasser verspricht. Anschließend trocknet er seinen Wischmopp mit heißer Luft, wodurch Bakterien eliminiert werden. Steuern könnt Ihr den Roboter über den Yiko-GPT Sprachassistenten oder natürlich die App. In unserem Test hat der Roboter satte 4.5/5 Sternen abgesahnt. Wenn Ihr mehr über den X8 Pro Omni wissen wollt, lest doch mal rein.

Im Rahmen der Frühlings-Deals kommt Ihr jetzt mit einem Rabatt von 10 Prozent an den Roboter. Was erst mal nicht nach viel klingt, lässt den Preis aber von 1.299 Euro auf 1.169 Euro runter rauschen. Wem das noch zu teuer ist, der sollte weiter lesen. Am Ende des Artikels kommt nämlich noch ein Saugroboter-Modell mit rund 50 Prozent Rabatt.

Glasklare Sicht mit dem Winbot W2 Omni

Blütenstaub, Regentropfen und Fingerabdrücke auf den Fenstern? Kein Problem für den Winbot W2 Omni! Der smarte Fensterputz-Roboter reinigt rahmenlose, gekippte und bodentiefe Fenster mit einer starken 2.800-Pa-Saugkraft und einer präzisen Weitwinkel-Sprühfunktion. Dank intelligenter Steuerung erkennt er Kanten und passt seine Route blitzschnell an – ganz ohne Euer Zutun! Ihr könnt dieses Gerät auch ganz unabhängig von Steckdosen verwenden. Der Roboter verfügt über einen integrierten Akku mit einer Kapazität von 4.500 mAh. Aktuell gibt’s ihn bei Amazon für 479 Euro statt 599 Euro – eine Ersparnis von 20 Prozent!

Auch diesen Roboter haben wir bereits getestet. Mit einer Gesamtbewertung von 4/5 Sternen haben wir ihn als einen „zuverlässigen Helfer“ bezeichnet. Den ausführlichen Bericht zum Test könnt Ihr hier nachlesen.

Bis zu 52 % Rabatt: Noch mehr Ecovacs-Angebote auf einen Blick

Neben diesen Angeboten gibt es natürlich noch weitere Deals von Ecovacs bei Amazon. Nachfolgend haben wir Euch zwei herausgesucht, die sich besonders lohnen. Ein Roboter, und zwar der Deebot X2 Combo, hat dabei die versprochenen 52 Prozent Preisnachlass!

Deebot X2 Combo*: 769 Euro statt 1.599 Euro

GOAT O500 Panorama Mähroboter*: 799 Euro statt 899 Euro

Habt Ihr schon bei den Frühlings-Angeboten von Ecovacs zugeschlagen? Lasst es uns wissen!

Dieser Artikel ist aus einer Zusammenarbeit zwischen Ecovacs und nextpit entstanden. Diese Kooperation hat keinen Einfluss auf die redaktionelle Meinung von nextpit.