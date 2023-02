Fire 10 HD (Plus/Kids) und andere Amazon-Fire-Tablets bis zu 27 % reduziert

Bei Amazon gibt es derzeit die Fire-Tablets je nach Modell mit 16 bis 27 Prozent Rabatt. Vergünstigt angeboten werden das Fire 7, Fire HD 8 (Plus) und Fire HD 10 (Plus). Dazu bietet das US-Unternehmen auch die Varianten Fire 7 Kids, Fire HD 8 Kids und Fire HD 10 Kids reduziert an, bei denen die Ausstattung auf die Bedürfnisse von Kindern zugeschnitten ist.

Die Tablet-Serie Amazon Fire gibt es bereits seit 2011 und wurde damals unter dem Namen Kindle Fire ins Leben gerufen. Mittlerweile ist bereits die zwölfte Generation der Geräte verfügbar, die 2022 erschienen ist. Zu ihr gehören das Fire 7 sowie Fire HD 8 (Plus). Das Fire HD 10 (Plus) bietet die beste Ausstattung, zählt aber noch zur elften Generation der Amazon-Tablets. All diese Geräte gibt es auch in angepassten Kids-Ausführungen mit Schutzhülle, erweiterter Garantie und einem Jahr Gratis-Abo von Amazon Kids+. Je nach Variante könnt Ihr bei den aktuellen Aktionspreisen bis zu 50 Euro sparen.

Amazon Fire 7: Tablet ab 49,99 Euro

Das Fire 7 ist ein Einsteiger-Tablet mit einem 7 Zoll großen IPS-Bildschirm, dessen Auflösung bei 1.024 × 600 Bildpunkten liegt. Verbaut ist ein MediaTek MT8168B, eine ARM-CPU mit vier Cortex-A53-Kernen und 2,0 GHz Takt. Dazu kommen 2 GB RAM und wahlweise 16 oder 32 GB Flash-

Speicher, der sich via microSDXC erweitern lässt. Neben einem USB-C-Anschluss gibt es auch eine Buchse für 3,5-mm-Klinkenstecker.



Ähnlich wie schon beim rabattierten Ebook-Reader Kindle gibt es eine günstigere Variante, bei der Werbung auf dem Sperrbildschirm eingeblendet wird. Gegen eine einmalige Zahlung lässt sich das mit einer 2-MP-Kamera bestückte Gerät auch nach dem Kauf in ein werbefreies Tablet verwandeln. Die Modelle:

Fire HD 8 (Plus) startet ab 84,99 Euro

Beim Tablet Fire HD 8 kommt ein größerer Bildschirm mit 8 Zoll und 1.280 × 800 Pixeln zum Einsatz. Auch in diesem Fire-Tablet stecken 2 GB RAM, die verbaute MediaTek-CPU bietet aber sechs Cortex-A55-Kerne mit 2,0 GHz. Es gibt auch in diesem Fall 1× USB-C, eine Klinkenbuchse und einen microSD-Kartenleser. Gegenüber dem Fire 7 gibt es zusätzlich Dolby Atmos und einen Show-Modus, den Amazon als „Alexa-Vollbilderlebnis“ bezeichnet. Der integrierte Speicher ist wahlweise 32 oder 64 GB groß:

Das Fire HD 8 Plus bringt 3 statt 2 GB Arbeitsspeicher sowie eine rückseitige Kamera mit 5 MP mit und unterstützt kabelloses Laden. Die Auswahl:

Fire HD 10 (Plus): Amazons bestes Tablet

Beim Fire HD 10 setzt Amazon auf ein 10,1 Zoll großes IPS-Panel mit der Auflösung 1.920 × 1.200. Auch die CPU, ein MediaTek MT8183, fällt mit acht 2,0 GHz schnellen Kernen (4× Cortex A-73 und 4× Cortex A-53) leistungsfähiger aus als beim Fire 7 und Fire 8 HD (Plus). Mit an Bord sind erneut 1× USB-C, 1× 3,5 mm Klinke, ein microSD-Kartenleser und Dolby Atmos. Zusätzlich zur 2-MP-Frontkamera gibt es eine rückseitige 5-MP-Kamera. Die Varianten:

Das Fire HD 10 Plus unterscheidet sich gegenüber der Basisversion beim Arbeitsspeicher (4 statt 3 GB RAM) und kann kabellos geladen werden. Diese Modelle gibt es:

Fire Tablet Kids auf Basis von Fire 7 und Fire HD 8/10

Neben den bereits vorgestellten Fire-Tablets bietet Amazon auch die Kids-Ableger derzeit günstiger an. Sowohl das Fire Kids 7 als auch das Fire HD 8 Kids sowie Fire HD 10 Kids basieren auf den regulären Tablets, werden aber mit einer Schutzhülle ausgeliefert und beinhalten ein Jahr

Mitgliedschaft bei Amazon Kids+, das kindgerechte Inhalte wie (Hör)bücher, Filme und Spiele für Kinder von 3 bis 12 Jahren beinhaltet.



Auch diverse Schutzmaßnahmen, etwa gegen das Aufrufen ungeeigneter Websites, stehen zur Verfügung. Die „Pro“-Varianten richten sich dabei an ältere Kinder und beinhalten u. a. einen digitalen Shop mit Kindersicherung. Diese Fire-Kids-Tablets gibt es:

