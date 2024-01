Fitness-Tracker richtig günstig: Xiaomi Smart Band 8 unter 30 €!

Möchtet Ihr im neuen Jahr mehr für Euren Körper tun, könnt Ihr Euch bei DHgate jetzt den passenden Begleiter zum richtig günstigen Preis sichern. Der Online-Händler verkauft das Xiaomi Smart Band 8 derzeit für gerade einmal 26,95 Euro. Dabei befinden sich die Fitness-Tracker in einem Lager in Deutschland und kosten Euch keinen Versand. Bei nextpit erfahrt Ihr alle Details zum Deal.

Zugegeben, ein Fitness-Tracker bietet Euch nicht dieselben Funktionen wie eine Smartwatch (zur Bestenliste). Dafür zahlt Ihr allerdings auch nur einen Bruchteil des Preises und erhaltet ein Wearable, mit dem Ihr die wichtigsten Daten zu Eurem Workout erhaltet. Bei DHgate gibt es das Xiaomi Smart Band 8 nun sogar noch einmal günstiger. Durch einen Gutschein zahlt Ihr hier nur noch 26,95 Euro.

Beim Design bleibt sich Xiaomi seit Jahren treu und so erwartet Euch hier ein klassisches Smart Band mit 1,62-Zoll-AMOLED-Display. Über zahlreiche Sensoren misst der Fitness-Tracker Eure Vitalwerte und gibt Euch wertvolle Informationen zu Eurer Herzfrequenz, Eurem SpO2-Wert oder Eurem Schlafverhalten. In über 150 Fitness-Modi unterstützt Euch das Xiaomi Smart Band 8 zudem bei Eurem täglichen Sportprogramm.

Mit über 150 Fitnessmodi ist man beim Xiaomi Smart Band 8 optimal auf Gesundheit gepolt. / © nextpit

Bei einem Preis von 26 Euro müsst Ihr allerdings einige Abstriche vornehmen. So findet sich keine Hardwaretaste und auch eine Fast-Charging-Möglichkeit fehlt. Zusätzlich könnt Ihr mit dem Fitness-Tracker nicht kontaktlos zahlen und GPS fehlt ebenfalls. In seinem Test zum Xiaomi Smart Band 8 verrät Euch mein Kollege Matt allerdings, warum sich das Gerät dennoch für Euch lohnen könnte.

Wie gut ist der Deal zum Xiaomi Smart Band 8 wirklich?

DHgate hat seinen Firmensitz in China. Anders als die Konkurrenz verschifft der Händler jedoch viele Geräte direkt aus Europa. In diesem Fall befinden sich die Fitness-Tracker sogar direkt in Deutschland, wodurch hier keine Versandkosten anfallen. Somit zahlt Ihr für die schwarze Variante des Xiaomi Smart Band 8 gerade nur 26,95 Euro, wenn Ihr im Bestellprozess den Code "DHGATEJANVIP8" eingebt.

In der Regel zahlt Ihr zwar nur 33 Euro für das Gadget, allerdings ist ein so günstiger Preis eher eine Seltenheit. Der bisherige Bestpreis lag mit 23,99 Euro am 15. Dezember jedoch noch einmal etwas tiefer. Seitdem gab es allerdings kein vergleichbares Angebot mehr und auch jetzt zahlt Ihr mindestens 32,99 Euro bei anderen Händlern im Netz.

Seid Ihr also auf der Suche nach einem Fitness-Tracker ohne unnötige Funktionen und genau das tut, was er eben soll, dann seid Ihr mit diesem Deal wirklich gut beraten. Alternativ könnt Ihr andere Geräte in unserem großen Fitness-Tracker-Vergleich 2024 finden.

