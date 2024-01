Wear OS verliert einen Hersteller: Fossil stellt Produktion von Smartwatches ein

Obwohl die Smartwatches von Fossil nicht so populär sind wie die Galaxy Watch von Samsung, ist die Präsenz des Unternehmens im Bereich Wear OS unbestreitbar. Fossil hat im Laufe der Jahre einige Modelle auf den Markt gebracht, darunter auch die Gen 6 mit Wear OS 3 . Es sieht so aus, als ob es keinen Nachfolger geben wird, nachdem das Unternehmen bestätigt hat, dass es sein Smartwatch-Geschäft einstellen wird.

Fossil stellt das Smartwatch-Geschäft ein

Wie ein Vertreter von Fossil gegenüber The Verge erklärte, hat das Unternehmen beschlossen, die Produktion von Smartwatches, einschließlich der Hybriduhren, einzustellen. Der Grund dafür sei die "sich entwickelnde Landschaft" auf diesem Sektor. Stattdessen will sich Fossil auf seine traditionellen Smartwatches und andere Produkte konzentrieren und "seine Ressourcen entsprechend neu ausrichten".

Die Fossil Gen 6 Wellness Edition läuft vom Start an mit Wear OS 3. / © nextpit

Noch wichtiger ist, dass Fossil seine bestehenden Nutzer nicht völlig im Stich lässt. Es wurde hinzugefügt, dass das Unternehmen plant, seine Smartwatch-Modelle durch Software-Updates und Korrekturen zu unterstützen. Das bedeutet, dass die Fossil Gen 6 weiterhin Updates und möglicherweise neue Funktionen erhalten wird, solange das Unternehmen die Produktlinie am Laufen hält.

Die Unterstützung gilt auch für andere Smartwatch-Marken von Fossil wie die Skagen Gen 6, Citizen, Diesel, Michael Kors und weitere wie Armani.

Erst letztes Jahr hat Fossil ein großes Wear-OS-3.5-Update für die unterstützten Gen 6 Smartwatches veröffentlicht. Die Firmware fügte zahlreiche Funktionen und kleinere Änderungen an der Benutzeroberfläche hinzu und verbesserte die Leistung und Akkulaufzeit dieser Geräte. Das Update war jedoch auch mit zahlreichen Fehlern und Problemen verbunden.

Mit dem Ausstieg von Fossil aus dem Android-Smartwatch-Segment gibt es nun weniger Hersteller, die Wear-OS-basierte Wearables anbieten. Dazu gehören unter anderem Google mit der Pixel Watch und Google Pixel Watch 2 (Test), Samsung mit der Galaxy Watch, seit neuestem Xiaomi und Mobvoi mit der Ticwatch Pro 5 (Test). Insider vermuten, dass die lange Hinhaltetaktik für das Wear-OS-Update 4.0 – initiiert durch Samsung – am Ende zu dem Entschluss beigetragen hat. Offiziell bestätigt wurde das nicht.

Habt Ihr in den letzten Jahren eine Smartwatch von Fossil benutzt oder besessen? Was denkt Ihr über den Ausstieg von Fossil aus der Smartwatch-Branche? Wir würden gerne Eure Meinung dazu unten in den Kommentaren lesen.