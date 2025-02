Bei freenet können Tarifwechsler gerade voll auf ihre Kosten kommen. Denn Ihr bekommt hier einen echten Vielsurfer-Tarif für weniger als 15 Euro geboten. Der Handyvertrag im 5G-Netz ist allerdings nur für eine kurze Zeit erhältlich. Höchste Zeit also, sich das Angebot etwas näher anzusehen.

Nach zwei Wochen bekommt Ihr schon die Warnung, dass Euer Datenvolumen aufgebraucht ist und Ihr möchtet endlich nicht mehr teuer nachbuchen? Dann bietet freenet gerade den passenden Handytarif für alle Vielsurfer. Satte 60 GB Inklusiv-Volumen im schnellen 5G-Netz von Vodafone gibt es gerade für rund 15 Euro beim Discount-Provider gerade.

Affiliate Angebot freenet-Deal Für kurze Zeit gibt es 60 GB im schnellen 5G-Netz zum Bestpreis!

Vielsurfer aufgepasst: Das bietet Euch der freenet-Tarif

In der Regel bieten solche Tarife eine Download-Bandbreite von 50 MBit/s. Allerdings sind es bei diesem Angebot 150 MBit/s, wodurch Ihr Eure Lieblingsserien streamen könnt und selbst Online-Games kein Problem darstellen. Hinzu kommt eine Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze, sowie EU-Roaming. Auch VoLTE & WLAN-Call sind mit an Bord.

Zusätzlich könnt Ihr den Handyvertrag auch als eSIM nutzen. Die Beantragung kostet Euch bei freenet keinen Cent zusätzlich. Seid Ihr noch an einen aktiven Vertrag gebunden, könnt Ihr das Tarif-Angebot auch zu einem späteren Zeitpunkt beginnen lassen. Die Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate und der Mobilfunktarif nutzt das 5G-Netz von Vodafone.

60 GB nur 14,99 Euro – Lohnt sich das?

Bei freenet zahlt Ihr für das Gesamtpaket nur 14,99 Euro monatlich. Regulär zahlt Ihr für den Tarif 56,99 Euro. Hiervon streicht freenet für kurze Zeit 42 Euro monatlich. Zusätzlich erlässt Euch der Anbieter die Anschlusskosten in Höhe von 39,99 Euro – zumindest dann, wenn Ihr eine Werbeerlaubnis erteilt. Weitere Kosten gibt es hier nicht. Eure Rufnummer könnt Ihr zudem kostenlos mitnehmen, erhaltet dafür allerdings keinen gesonderten Bonus. Nachfolgend haben wir Euch das Wichtigste noch einmal zusammengefasst.

Vodafone green 5G 60 GB Datenvolumen 60 GB Download-Bandbreite max. 150 MBit/s 4G/5G 5G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 14,99 € Anschlusskosten 39,99 € Werden erstattet Besonderheit Flexibler Tarifbeginn möglich Effektive Kosten pro GB ~ 0,25 € Zum Angebot*

Gerade einmal 25 Cent zahlt Ihr effektiv pro verbrauchtem GB bei diesem Tarif. Zugegeben, das gilt nur dann, wenn Ihr Euer gesamtes Datenvolumen aufbraucht, dennoch ist eine solche Rechnung als erster Indikator durchaus sinnvoll. Auf der Rechnung bleiben im Endeffekt 14,99 Euro für 60 GB mit einer starken Download-Bandbreite und 5G-Netz stehen. Günstig ist dieser Deal also allemal. Beachtet allerdings noch, dass Ihr hier auch einen Monat waipu.tv gratis dazu erhaltet. Möchtet Ihr das TV-Angebot nicht weiter nutzen, solltet Ihr rechtzeitig kündigen.

Ebenfalls bei freenet: 25 GB im Telekom-Netz zum Sparpreis

Außerdem werden ab dem 25. Monat wieder 56,99 Euro monatlich fällig. Streicht Euch das Enddatum also unbedingt im Kalender an, um frühzeitig wieder aus dem Vertrag auszusteigen. Seid Ihr auf der Suche nach einem schnörkellosen Tarif-Angebot, das Euch ein großes Datenpaket bietet, ohne dass Ihr hier zu viel zahlen müsst, seid Ihr mit diesem Angebot gut beraten. Denn mehr ist es auch nicht – ein günstiger Tarif im schnellen 5G-Netz von Vodafone (Tarifübersicht) zum richtig guten Kurs.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Tarif interessant für Euch oder bevorzugt Ihr Zugaben beziehungsweise Wechselboni? Lasst es uns wissen!