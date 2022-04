S22-Serie mit Speaker-Fauxpas: Vorsicht vor Druck- & Temperaturwechseln

NEXT PIT TV

Neben Flügen sollen auch Temperaturunterschiede zu Problemen führen. Wie Caschys Blog berichtet, sei auch eine längere Nutzung bei kaltem Wetter mit anschließendem Wechsel in einen beheizten Raum problematisch. Während Samsung das Phänomen offiziell noch nicht bestätigte, gibt es aber offenbar schon eine simple Lösung.

Problem wohl sehr leicht zu beheben

Um die Speaker-Probleme zu beheben, reiche laut einem Leser von Caschys Blog das Entnehmen des SIM-Karten-Schlittens. Dadurch öffnet Ihr das eigentlich durch einen Wasserschutz abgedichtete Handy und sorgt so für einen Druckausgleich. Anschließend sollen sich die Lautsprecher wieder wie gewohnt anhören. Habt Ihr kein SIM-Karten-Tool zur Hand, müsst Ihr als Alternative einige Zeit lang warten.

Falls sich die Probleme dadurch nicht lösen lassen, wird Euer neues Smartphone wohl oder übel zu einem Garantiefall. Da das Handy noch nicht lange auf dem Markt ist, sollte das in den meisten Fällen funktionieren. Meldet Euch in diesem Fall am besten direkt beim Samsung-Kundenservice und schildert die Problematik. Alternativ könnt Ihr natürlich auch den Technikmarkt besuchen, bei dem Ihr das Handy erworben habt.

Konntet Ihr auch schon vorübergehend eine Verschlechterung der S22-Speaker beobachten? Falls ja, wie lange haben die Probleme angehalten? Teilt es uns in den Kommentaren mit!