Gewinner und Verlierer: Epischer Kampf gegen das Monopol?

Kurz bevor wir in der vergangenen Woche beinahe vor Langeweile eingeschlafen wären (ein iPhone-12-Leak jagte den nächsten), passierte am Donnerstag-Abend doch noch mal was richtig spannendes. Google und Apple verbannten das beliebte Spiel Fortnite aus den App Stores, nachdem Entwickler Epic Games eine neue Zahlungsmethode für mobile Zocker eingeführt hatte, die dem Unternehmen die 30 Prozent Gebühren pro Transaktion im App Store umgehen ließ. Daraufhin wurde Fortnite in den App Stores gesperrt, und prompt reichte der Entwickler eine vorbereitete Klageschrift gegen Apple sowie Google ein. Der Grund: monopolistische Praktiken.

Gewinner der Woche: Epic Games

Wir waren bei dieser Wahl des Gewinners zwiegespalten. Zum einen weil knapp 50 Prozent von Epic Games der chinesischen Firma Tencent gehören und bekanntermaßen in China Monopole zur Tagesordnung gehören. Andererseits sahen wir auch Meinungen im Netz, die deutlich machen: "Apples und Googles Stores? Deren Regeln!", oder? Ganz so einfach sehe ich das nicht. Denn aufgestellte Regeln müssen hinterfragt werden dürfen. Vor allem, wenn es um Platzhirsche geht, die tatsächlich kaum Chancen für Alternativen offen lassen.

Zu den Hintergrundberichten:

Epic Games treibt nun einen Prozess an, der die Machenschaften von Tech-Riesen zumindest einmal mehr in das Licht der Öffentlichkeit rückt. Ob tatsächlich ein Prozess daraus wird, und wie dieser ausgehen wird, darauf werden wir mindestens noch Monate warten müssen. Trotzdem geht Epic Games in dieser Woche als Gewinner hervor, der den Mut beweist, sich den größten Tech-Konzernen der Welt entgegenzustellen. Und auch, weil Epic Games Apples Macintosh-Werbung von 1984 gelungen aufs Korn nimmt:

Epic Games has defied the App Store Monopoly. In retaliation, Apple is blocking Fortnite from a billion devices.



Visit https://t.co/K3S07w5uEk and join the fight to stop 2020 from becoming "1984" https://t.co/tpsiCW4gqK — Fortnite (@FortniteGame) August 13, 2020

Hier ist der Original-Werbespot von Apple: