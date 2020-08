Gewinner und Verlierer: Das Techmonopol und die Entthronung von Samsung

Normalerweise sprechen wir gern zuerst über unsere Gewinner der Woche, gefolgt von unseren Verlierern. Es gibt jedoch nur einen Ort, an dem wir diese Woche wirklich beginnen können, und das sind die großen Kongressanhörungen in Washington. Verzeiht uns also, dass wir ein wenig pessimistisch sind, aber es sind die Verlierer, die diese Woche im Mittelpunkt stehen.

Der Mittwoch bildete den Höhepunkt einer einjährigen kartellrechtlichen Untersuchung der größten amerikanischen Technologiefirmen und ihrer monopolistischen Geschäftspraktiken. Die Gesichter der größten Tech-Giganten waren gezwungen, sich hinzusetzen und Fragen zu beantworten.

Ihr kennt diese grinsenden Gesichter von den Bühnen der großen Tech-Keynotes. Normalerweise stehen sie vor Präsentationen und erzählen uns, dass ihre erstaunlichen Teams das "Beste" aus diesem oder jenem gemacht haben. In dieser Woche sahen wir eine etwas nüchternere Seite der prominenten Big-Tech-CEOs.

Tim Cook (Apple), Sundar Pichai (Alphabet/Google), Mark Zuckerberg (Facebook) und Jeff Bezos (Amazon) stellten sich diese Woche dem US-Kongress. Es ist schwierig, eine Rangliste aus den Anhörungen aufzustellen, aber Googles Pichai schien am selbstbewusstesten zu sein. Bezos sprach selbstbewusst, plauderte aber durchgehend über Nonsense. Zuckerberg ist kein Unbekannter vor dem US-Kongress, aber es ist unmöglich, die Praktiken von Facebook zu verteidigen und nicht wie ein Idiot auszusehen.

Während Tim Cook zu behaupten versuchte, dass Entwickler, denen die Gebühren im App Store nicht gefallen, viele andere Plattformen haben, wo man Produkte veröffentlichen könnte. Die Gebühren werden laut Cook ausnahmslos bei jedem erhoben. Das ist amüsant, besonders wenn man die begleitenden E-Mails zwischen Apple und Amazon berücksichtigt, die geleakt wurden. Demnach senkte Apple bei Amazon die App-Store-Gebühren für die Prime-Video-App.

"We have a policy against using seller-specific data to aid our private label business, but I can't guarantee you that that policy has never been violated," Jeff Bezos tells Dem. Rep Jayapal when asked about using seller data to make business decisions. https://t.co/rIw3QVj5oB pic.twitter.com/jhmSpj3mji