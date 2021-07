Globales August-Event: Honor Magic 3 mit Snapdragon 888+?

Endlich hat Honor ein globales Presse-Event angekündigt! Stattfinden wird es am 12. August. "Endlich" deswegen, weil wir bereits vor einem Monat die Vorstellung der Honor-50-Reihe für China erlebt haben mit dem Honor 50 Pro an der Spitze. Weder Preise noch Verfügbarkeiten wurden seitdem für Europa verkündet.

Offiziell wurde im Juni lediglich das Honor 50 für unsere Gefilde bestätigt und klar – natürlich hoffen wir darauf, dass uns die Chinesen weitere Modelle für unseren Markt anbieten werden.

Snapdragon 888+ an Bord

Selbst das Honor 50 Pro als bisheriges Spitzenmodell der Reihe ist leider kein wirkliches High-End-Flaggschiff. Das gilt zumindest für das SoC, denn es kommt der Qualcomm Snapdragon 778G zum Einsatz. Wir wissen aber auch, dass Honor kurz davor steht, das erste Smartphone mit Qualcomms neuem Snapdragon 888+ zu präsentieren. Selbstverständlich hoffen wir darauf, dass dies im Rahmen des Events am 12. August geschehen wird.

Die neue Speerspitze der Snapdragon-SoCs / © Qualcomm

Bei der Vorstellung des Snapdragon 888+ spekulierten wir, ob Honor seiner Honor-50-Serie noch ein Spitzenmodell oberhalb des Pro verpassen wird. Aber nachdem Honor bestätigt hat, dass die Magic-3-Serie das neue SoC erhalten soll, machen wir uns jetzt berechtigte Hoffnung, dass beim August-Termin auch diese Reihe enthüllt wird.

Da uns Honor nicht den Gefallen tut, in seinem ersten globalen Event seit der Abspaltung von Huawei vorab die Geräte zu nennen, um die es geht, müssen wir natürlich mit unseren Erwartungen noch etwas vorsichtig sein. Sicher ist jedenfalls, dass NextPit Euch auf dem Laufenden halten wird, sobald es Neues zu vermelden gibt. Spätestens am 12. August wissen wir dann alle mehr. Vorher könnt Ihr uns aber in Euren Kommentaren gerne erzählen, was Ihr Euch persönlich für dieses Presse-Event erhofft.