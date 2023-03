Google Feature Drop mit vielen kostenlosen neuen Funktionen verfügbar

Google verteilt den Pixel Feature Drop für den Monat März

Im Vergleich zum Pixel Feature Drop vom Dezember 2022 gibt es im Monat März 2023 deutlich weniger neue Funktionen, aber dennoch nennenswerte Besonderheiten. Denn Mountain View hat eine Reihe von bemerkenswerten Änderungen und Funktionen für die Pixel-Smartphones kostenlos hinzugefügt. Und wenngleich man einem geschenkten Gaul nicht ins Maul schaut, wir tun es dennoch.

Besserer Nachtmodus, Dual-eSIM und digitaler Autoschlüssel auf dem Pixel 6 und Pixel 7

Mithilfe der maschinellen Lernfähigkeiten des Tensor-Prozessors des Google Pixel 6 und Pixel 6 Pro verbessert Google die "Night Sight"-Kamera auf beiden Smartphones. Der verbesserte Modus wurde erstmals mit dem von uns getesteten Pixel-7-Duo eingeführt, ist aber jetzt auch für die älteren Flaggschiffe verfügbar. Laut Google wird dadurch die Belichtungszeit bei Aufnahmen im oben genannten Modus deutlich verkürzt.

Google präsentiert in einer übersichtlichen Tabelle, welche neuen Funktionen für welche Pixel-Phones verfügbar sind. / © Google

Nutzer:innen des Google Pixel 7 und Pixel 7 Pro können jetzt zwei eSIM-Profile gleichzeitig nutzen. Dies ist über den Abschnitt "Dual SIM Standby" in den Netzwerkeinstellungen möglich. Wichtig ist, dass Ihr einen kompatiblen Anbieter oder ein kompatibles Netz habt, bevor Ihr den Dual-eSIM-Modus nutzen könnt. In Indien funktioniert die 5G-Konnektivität jetzt auch für das Pixel 6a und Pixel 7.

Google nutzt die UWB-, beziehungsweise Ultrabreitband-Konnektivität für den schlüssellosen Zugang zum Auto beim Pixel 6 (Pro) und Pixel 7 (Pro). Derzeit unterstützen nur ausgewählte BMW-Fahrzeuge, die 2022 oder später hergestellt wurden, den digitalen Pixel-Autoschlüssel. Google hat keine Angaben zur Verfügbarkeit des schlüssellosen Zugangs für andere Automarken und Modelle gemacht.

Affiliate Angebot Google Pixel 6a Zur Geräte-Datenbank

Weitere Pixel Drop-Funktionen kommen auf ältere Smartphones

Das Google Pixel 5, das Pixel 5a, das Pixel 4 und das Google Pixel 4a werden die Funktionen "Direct My Call" und "Hold For Me" erhalten. Letztere ist jedoch nur in den USA, Australien und Kanada verfügbar. Google plant jedoch, Japan in den kommenden Wochen hinzuzufügen.

Googles Magic Eraser wird ebenfalls auf diesen Handys ab sofort verfügbar sein. Im Gegensatz zu Nicht-Pixel- und iPhones, die weiterhin ein aktives Google One-Abonnement benötigen, um das Tool zum Entfernen von unerwünschten Bildinhalten zu nutzen, wird es nativ in der Foto-App integriert sein.

Google präsentiert sein Pixel Feature Drop für den Monat März 2023 mit vielen neuen Funktionen. / © Google

Weiterhin bindet Google in diesem Update die "Health Connect"-App und den "Cross Device Timer" in den Glance-Sperrbildschirm ein. Alle aufgeführten Pixel-Modelle werden von diesen neuen und vor allem kostenlosen Ergänzungen profitieren.

Auch die Google Pixel Watch wurde bedacht

Zu guter Letzt bietet Mountain View auch für seine Google Pixel Watch eine neue Funktion: die Sturzerkennung. Ähnlich der Apple Watch, erkennt die smarte Google-Uhr nun, ob Ihr einen schweren Sturz erlitten habt und benachrichtigt umgehend den Rettungsdienst. Vermutlich als kleinen Seitenhieb zu den Problemen, mit denen Apple bei Achterbahnfahrten und anderen Fehlalarmen zu kämpfen hatte, gibt Mountain View bekannt, dass mithilfe der Bewegungssensoren und dem maschinellem Lernen, die Google Pixel Watch einen harten Sturz von einer kräftigen körperlichen Aktivität oder einem kleinen Stolpern unterscheiden kann und so keine Fehlalarme auslöst.

Affiliate Angebot Google Pixel Watch Zur Geräte-Datenbank

Wenn Ihr ein kompatibles Pixel-Phone habt, solltet ihr im März eine Benachrichtigung über die Installation des Pixel Feature Drop sehen. Andernfalls könnt ihr unter Einstellungen > Software-Update die Firmware manuell herunterladen und installieren.

Welches dieser neuen Updates wird Eurer Meinung nach am nützlichsten für Euch sein? Der Kommentarbereich wartet auf eure Meinungen.