Google Maps: Waze-Funktionen kommen an die Oberfläche

Ihr kennt das Szenario: Ihr seid auf dem Weg zu einem unbekannten Ziel und plötzlich taucht ein unvorhersehbares Hindernis auf. Google Maps hat sich von Waze inspirieren lassen und bringt ein neues Feature, das das Melden von Verkehrswarnungen erheblich vereinfacht. Ab sofort habt Ihr die Möglichkeit, per Knopfdruck, Informationen über Baustellen, Polizeikontrollen oder sonstige Hindernisse während der Navigation zu teilen.

Mit großen, leicht erkennbaren Symbolen wird diese Funktion während der Navigation aktiviert, sodass Ihr die Berichte schnell aufrufen und hinterlassen könnt. Zudem können andere Nutzer diese Meldungen bestätigen, was die Informationslage für alle Fahrenden verbessert. Diese Funktion wird bald für Android, iOS sowie für Fahrzeuge mit Android Auto und Apple CarPlay verfügbar sein.

Google Maps macht es in Zukunft einfacher Warnungen zu melden. / © Google

Ein weiteres bemerkenswertes Update ist die Anzeige von Parkmöglichkeiten in Echtzeit. Ihr navigiert zu einem neuen Ort und erhaltet sofort Hinweise zu verfügbaren Parkplätzen in der Nähe. Das bedeutet weniger Stress bei der Parkplatzsuche und mehr Zeit für die wichtigen Dinge – wie das Erkunden der Umgebung oder, vielleicht etwas weniger wichtig, das rechtzeitige Einkaufen von Snacks.

Waze: Vorsicht vor neuen Verkehrsüberwachungen

Wie steht es um die Waze-Nutzer? Das Update von Waze bringt neue Möglichkeiten, die nicht nur Eure Sicherheit erhöhen, sondern auch die Navigation erheblich verbessern können. Eine der spannendsten neuen Funktionen ist die Möglichkeit, neue Kameratypen zu melden. Diese können unter anderem Verkehrssünder erfassen, die auf den falschen Spuren fahren oder Sicherheitsgurtverstöße überwachen.

Zusätzlich wird Waze Euch aktiv über geschlossene Straßen informieren. Schickt Push-Benachrichtigungen direkt in Euren Wohnort, zu Eurer Arbeitsadresse oder zu bereits besuchten Orten. Wenn also eine große Veranstaltung in der Nähe Eures Arbeitsplatzes stattfindet, werdet Ihr rechtzeitig gewarnt und könnt alternative Routen planen. Diese Funktion wird besonders zur Zeit der Olympischen Spiele in Paris implementiert und dürfte später auch auf andere Großevents weltweit ausgeweitet werden.

Für diejenigen unter Euch, die Ihr Smartphone während der Navigation nicht in der Hand halten möchten, gibt es gute Nachrichten: Bald könnt Ihr Waze auch im „gesperrten“ Modus nutzen. Die App liefert Euch weiterhin essenzielle Informationen wie Abbiegehinweise und Verkehrsdaten, während Ihr Euch auf die Straße konzentrieren könnt. Android-Nutzer können sich bereits in diesem Monat auf das Update freuen, während iOS-Nutzer noch bis Herbst warten müssen.

Augmented Reality in Google Maps: Geschichte trifft Technik

Ein weiteres Feature, das die Neugierde der Technikaffinen wecken dürfte, ist die Integration von Augmented Reality (AR) in Google Maps. Wenn Ihr schon einmal in Paris wart oder plant, dort zu reisen, könnt Ihr die Stadt durch eine innovative AR-Erfahrung neu entdecken. Diese neuen Erlebnisangebote sind an historischen Stätten wie dem Eiffelturm, Notre-Dame und dem Ufer der Seine verankert.

Google Maps reanimiert Teile der Weltausstellung in Paris im Jahr 1900. / © Google

Wenn Ihr vor Ort seid, könnt Ihr die AR-Funktionen live nutzen und historische Konzepte und Ereignisse hautnah erleben. Aber auch für alle anderen bietet Google die Möglichkeit, diese Erlebnisse über die Suchfunktion zu entdecken, indem Ihr die „AR Experience“ aufruft. Ihr könnt beispielsweise die Konzepte des Eiffelturms sehen, die nie realisiert wurden, oder die Weltausstellung von 1900 erleben, indem Ihr die damaligen Pavillons entlang der Seine virtuell zum Leben erweckt.

In einer Zeit, in der digitale Navigation mehr als nur einen Orientierungssinn erfordert, zeigen diese neuen Features von Google, wie Technologie das Pendeln und Reisen für uns alle verbessern kann. Welche dieser innovativen Funktionen werdet Ihr zuerst ausprobieren?