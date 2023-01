Google Pixel 6a auch ohne Tarif mit sattem Rabatt!

Das Google Pixel 6a ist nach wie vor der günstigste Einstieg in die elitäre Welt des Google-Smartphones. Amazon ist erneut ganz vorn dabei, wenn es darum geht das "Einsteiger-Smartphone" mit Flaggschiff-Prozessor günstig zu verkaufen. Was der aktuelle Kurs von 329 Euro wert ist, soll der NextPit-Deal-Check nun ans Tageslicht befördern.

Als ein Google-Smartphone noch Nexus hieß

Als Google-Smartphones noch Nexus hießen, waren sie als reine Entwickler-Smartphones gedacht. Besonders preiswert sollten sie Developer dabei unterstützen, ihre Anwendungen und Spiele auf dem neuesten Google-Device testen zu können. Schnell haben auch Nicht-Entwickler diesen "Geheimtipp" für sich entdeckt, sodass Google die Pixel-Serie ins Leben rief, die dann für alle verfügbar war. Leider spiegelte sich das auch im Preis nieder. Inzwischen gibt es in Mountain View das sogenannte "a"-Modell, welches den günstigen Einstieg in die Welt der Pixel-Smartphones darstellen soll.

Aktuell ist es das Google Pixel 6a, welches mit einer unverbindliche Preisempfehlung von 459 Euro in den Verkauf gestartet ist und inzwischen in unserem NextPit-Deal bei Amazon für 329 Euro angeboten wird. Dafür bekommt Ihr ein 6,1 Zoll großes OLED-Display mit einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixel (FHD+) und einer 8-MP-Frontkamera (Punch Hole) sowie Fingerabdrucksensor unter dem Bildschirmglas. Für den Antrieb sorgt der identische Tensor-Prozessor, wie er auch in den Flaggschiffen Google Pixel 6 und Pixel 6 Pro steckt. Speichertechnisch setzt Ihr beim Google Pixel 6a auf 6 GB LPDDR5 RAM und 128 GB internen UFS-3.1-Programmspeicher.

Was ist der Amazon-Deal von 329 Euro wert?

Ich brauch natürlich nicht extra erwähnen, dass Ihr mit einem Google-Smartphone die Ersten seit, wenn es darum geht neue Updates zu bekommen. Egal ob die beliebten Feature-Drops, System-Upgrades oder die monatlichen Sicherheitspatche. Der Fairness halber sei aber darauf hingewiesen, dass vermutlich im Mai der Nachfolger mit dem Google Pixel 7a zur Google I/O 2023 präsentiert wird. Ein Grund warum das Smartphone aktuell auch bei Google selbst so preiswert ist (349 Euro).

Der Bildschirm des Google Pixel 6a bietet eine tolle Farbqualität und Helligkeit. / © NextPit

Laut der Idealo-Preisentwicklung, war das Google Pixel 6a einmal am 13. Dezember 2022 für einen Tag bei 280 Euro. Ein eBay-Angebot, welches binnen weniger Minuten vergriffen war. Ähnlich dem aktuellen Tiefstpreis von 318 Euro, den es so auch nicht mehr gibt. Ihr werdet das Google-Smartphone immer mal wieder günstiger als unsere angebotenen 329 Euro finden, doch hier handelt es sich um ein deutlich konstanteres Angebot, als das was wir sonst für Euch im Internet entdecken konnten.

Camila war in dem ausführlichen Test des Google Pixel 6a sichtlich begeistert. Hatte aber anfangs auch mit einigen Fehlern und Bugs zu kämpfen, welche Google aber inzwischen alle recht schnell behoben hat. Somit bleibt bis auf weiteres das Google Pixel 6a eine echte Empfehlung wert.

Hat wer von Euch sich das Google Pixel 6a gegönnt oder hat vor sich noch eines zu kaufen? Schreibt uns gern Eure Erfahrungen und Meinungen zu dem preiswerten Google-Einsteiger in die Kommentare.