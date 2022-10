Google führt mit der Pixel-7-Serie eine Husten- und Schnarcherkennung ein

Next Pit TV

Die Husten- und Schnarcherkennung des Google Pixel 7 und Pixel 7 Pro

Die Husten- und Schnarcherkennung hat ein ähnliches Konzept wie die Schlaferkennung des neuen Schlaftrackers Halo Rise von Amazon. Die Funktion verlässt sich jedoch ausschließlich auf die Mikrofone im Pixel 7 und 7 Pro, um Husten und Schnarchen im Schlaf aufzuzeichnen, anstatt den energiesparenden Umgebungsbewegungssensor zu nutzen.

Die Ergebnisse werden in die tägliche Zusammenfassung der Digital Wellbeing App integriert. Die Nutzer:innen können die genauen Hustenzeiten, sowie die Dauer des Schnarchens in Stunden und Minuten auf einer separaten Zeitleiste ablesen. Außerdem muss die Funktion erst aktiviert werden und erfordert, dass die Nutzer:innen den Schlafenszeitplan in der App einstellen.

Das Pixel 7 und 7 Pro von Google, verfügt über eine Husten- und Schnarcherkennung in der Digital Wellbeing App. / © Google / Twitter/u/Mishaal

Es ist unklar, ob Google die App mit einer automatischen Schlaferkennung in Zukunft verbessern wird. Aber zumindest das aktuelle Feature überrascht, vor allem weil die KI-Fähigkeiten der Pixel-Geräte immer intelligenter werden. Neben den Standard-Wellness-Funktionen bietet die Digital Wellbeing App auch eine Kindersicherung.

Was den Datenschutz angeht, sagt Google, dass der Prozess innerhalb des Geräts stattfindet und die Daten nicht in die Cloud oder an externe Server gesendet werden. Google hat jedoch nicht bestätigt, ob die Funktion ausschließlich für die Pixel-7-Serie oder für alle Geräte mit Tensor G2 gilt.

Was haltet Ihr von Smartphones mit intelligenten Funktionen zur Verbesserung der Gesundheits- und Fitnessüberwachung? Glaubt Ihr, dass sie sich als Smartwatch durchsetzen werden? Lasst uns Eure Antworten hören.