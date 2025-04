Die Ergonomie ist auf den ersten Blick in Ordnung, wozu auch die kompakten Abmessungen beitragen. Das Pixel 9a ist nur wenig höher, breiter und dicker als das Pixel 9 und 9 Pro, die wir letztes Jahr getestet haben .

Ohne das "Suchleisten"-Design sitzen die beiden Kameras auf einem pillenförmigen Modul, mit dem LED-Blitz direkt daneben, der direkt auf der gefrosteten Kunststoffoberfläche angebracht ist. An den Seiten befindet sich ein Metallrahmen mit einer matten Oberfläche, die meiner Meinung nach besser aussieht als die glänzende Oberfläche des Pixel 9 Pro.

Pixel 9a: Ordentliche Leistung im mittleren Bereich

Leistung Prozessor Google Tensor G4 Speicher 8 GB RAM

128/256 GB UFS-Speicher

keine Speichererweiterung Konnektivität 5G, eSIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC

Das Mittelklasse-Pixel 9a wird vom gleichen Tensor G4-Chip angetrieben, der auch in den anderen Pixel 9-Telefonen zu finden ist, aber es fühlt sich an, als würde dieser Chip besser genutzt werden, da er in Sachen Rechenleistung deutlich hinter anderen Android-Flaggschiffen zurückbleibt. Tatsächlich unterscheidet sich die Leistung nicht wesentlich von der der vorherigen drei Pixel-Generationen, aber für ein Mittelklasse-Handy sollte sie ausreichen.

Pixel 9a

(Tensor G4) Pixel 8a

(Tensor G3) Pixel 9 Pro

(Tensor G4) iPhone 16e

(Apple A18) Redmi Note 14 Pro+ 5G

(Snapdragon 7s Gen 3) AnTuTu 1,267,177 1,153,512 948,187 1,378.,592 741,190 3DMark

Wild Life Extrem

Stresstest Bester Loop: 2640

Schlechtester Loop: 1952

Stabilität: 73,94% Bester Loop: 2437

Schlechtester Loop: 1667

Stabilität: 68,4% Bester Loop: 2559

Schlechtester Loop: 2046

Stabilität: 79,95% Bester Loop: 3642

Schlechtester Loop: 2420

Stabilität: 66,45% Bester Loop: 1049

Schlechtester Loop: 1034

Stabilität: 98,6% Geekbench 6 Einzel: 1699

Mehrfach: 4367 Einzel: 1688

Multi: 4362 Einzeln: 1934

Multi: 4467 - Einzeln: 1173

Multi: 3259

Wir heben uns unsere Eindrücke für den vollständigen Test auf, aber synthetische Benchmarks zeigen ein ähnliches Leistungsniveau wie die teureren Modelle, sowohl bei allgemeinen Aufgaben als auch bei Spielen.