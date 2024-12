Gemini-Upgrades: Gespeicherte Einstellungen und Erweiterungen

Die neueste Firmware führt mehrere Upgrades für Gemini ein. Eine der wichtigsten Neuerungen ist die Möglichkeit, Antworten zu personalisieren, indem Gemini Advanced sich Eure Vorlieben und Interessen mit einer neuen Funktion namens Saved Info & Preferences merkt. Wenn Ihr Gemini zum Beispiel mitteilt, dass Ihr Vegetarier seid, wird es seine Antworten so anpassen, dass sie vegetarische Rezepte und Restaurantvorschläge enthalten.

Google erweitert außerdem die Möglichkeiten von Gemini mit zusätzlichen Erweiterungen. Dazu gehört die Unterstützung von Telefon-, Nachrichten-, Uhr-, Karten- und Kamera-Apps, sodass Gemini App-spezifische Aufgaben ausführen kann, ähnlich wie die Funktionen des bisherigen Google Assistant.

Außerdem unterstützt Gemini jetzt die Integration von Spotify und Google Home und ermöglicht so die nahtlose Steuerung von Smart-Home-Geräten und die Medienwiedergabe.

Googles Gemini Advanced erhält gespeicherte Informationen und Einstellungen. / © nextpit

Call Screen erhält Live-Transkripte

Googles "Call Screen"-Funktion, die exklusiv fürs Pixel 9 (Testbericht) eingeführt wurde, präsentiert sich deutlich verbessert. Mit Gemini Nano kann Call Screen Spam-Anrufe filtern, Live-Transkripte bereitstellen und kontextbezogene Antworten für schnelle Antworten anbieten.

Für eine breitere Palette von Pixel-Geräten hat Google Live-Transkripte für Anrufe hinzugefügt. Dabei handelt es sich um ein hilfreiches Tool, um Telemarketing- oder Spam-Anrufe zu identifizieren, indem es Nutzer:innen ermöglicht, Gespräche in Echtzeit zu lesen.

Pixel Screenshots verbessert

Die Pixel-Screenshots-Funktion, die bisher exklusiv für das Pixel 9 (Pro) zur Verfügung stand, wurde um einige neue Tools erweitert. Eine Schaltfläche zum Speichern wurde ergänzt, um das Speichern von Screenshots in der Pixel-Screenshots-Bibliothek zu erleichtern, und Screenshots werden jetzt automatisch kategorisiert, um sie besser zu organisieren. Außerdem könnt Ihr Screenshots von Ausweisen, Pässen und Karten direkt in Google Wallet integrieren und so bequem darauf zugreifen.

Googles Pixel Screenshots kann jetzt Screenshots organisieren und ist mit Circle to Search verzahnt. / © nextpit

Ultra HDR für Instagram und weitere Kameraverbesserungen

Das Update enthält auch Verbesserungen für die Pixel-Kamera. Die Ultra-HDR-Unterstützung wurde zu Instagram hinzugefügt, sodass Ihr hochwertige HDR-Fotos direkt in der App aufnehmen und teilen könnt – eine Funktion, die bisher nur in den nativen Apps Kamera und Fotos möglich war.

Nutzer:innen des Pixel 9 Pro Fold erhalten Zugang zum Dual-Screen-Modus, ähnlich wie bei Samsungs Flex-Cam-Funktion, mit der sie Fotos mit der Rückkamera aufnehmen und gleichzeitig einen Live-Feed auf beiden Bildschirmen sehen können.

Eine weitere Neuerung, Made You Guys Look, animiert Charaktere auf dem externen Bildschirm, um die Aufmerksamkeit von Kindern bei Fotos zu erregen, und wird jetzt auch für das Pixel Fold eingeführt (Test). Das Recorder-Tool wurde ebenfalls verbessert und nutzt nun KI, um Hintergrundgeräusche zu reduzieren und die Stimme automatisch zu verbessern. Die Funktion Expressive Captions von Android wurde auch auf Pixel-Geräten eingeführt, um die Barrierefreiheit weiter zu verbessern.

Simple View Layout und Tastatur-Add-ons

Das Update bringt Änderungen in der Nutzererfahrung mit einer neuen Simple View UI für Pixel-Geräte. Dieses Thema verbessert die Barrierefreiheit durch größere Schriftgrößen und eine höhere Berührungsempfindlichkeit. Auf dem Pixel-Tablet können die Smart-Home-Steuerelemente jetzt durch Wischen nach rechts auf dem Sperrbildschirm aufgerufen werden.

Google bringt Simple View Layout mit größeren Schriftgrößen und Widgets und erhöhter Berührungsempfindlichkeit aufs Pixel. / © Google

Gboard erhält auch kleinere Updates. Mit Pixel Studio erstellte Sticker sind jetzt in Gboard verfügbar und Ihr könnt festlegen, dass beim Tippen Vorschläge auf Basis von Screenshots angezeigt werden.

Anti-Diebstahl-Funktion mit Identitätsprüfung

Google verbessert die Gerätesicherheit mit Identity Check, einer neuen Anti-Diebstahl-Funktion, die sich derzeit in der Beta-Phase befindet. Dieses Tool erfordert eine biometrische Authentifizierung, bevor Änderungen an sensiblen Kontoeinstellungen vorgenommen werden können. Es ergänzt bestehende Sicherheitsfunktionen wie die Diebstahlsicherungssperre und die Offline-Gerätesperre und bietet Euch eine zusätzliche Schutzebene.

Pixel-Watch-Upgrades: Pulsverlust und tägliche Bereitschaft

Das Dezember-Update ist nicht auf Smartphones beschränkt. Auch die Pixel Watches erhalten neue Funktionen, darunter den Live View Feed, der erstmals auf der Pixel Watch 3 eingeführt wurde. Diese Funktion ist jetzt auch auf der Pixel Watch 2 verfügbar und ermöglicht es Euch, Nest Cam und Nest Doorbell direkt von der Uhr aus zu überwachen.

Der Ablauf der Impulsverlust-Erkennung in der Pixel Watch 3 während eines Notfalls. / © Google

Auch die Pulsverlusterkennung, eine wichtige Funktion zur Überwachung der Gesundheit, ist jetzt für die Pixel Watch 3 in Deutschland und Portugal verfügbar. Die Sturzerkennung wurde in Deutschland auf alle Pixel-Watch-Modelle ausgeweitet, während die Sturzerkennung jetzt auch auf den Pixel-Phones sowie der Pixel Watch 2 und 3 unterstützt wird. Dieses Update kann somit bestenfalls tatsächlich Leben retten!

Ab dem 9. Dezember wird Google verbesserte Metriken für den täglichen Readiness Score, einschließlich Cardio- und Zielbelastung, für ältere Pixel Watches und Fitbit Smartwatches und Fitnesstracker einführen, die die Readiness-Score-Funktion unterstützen. Diese Ergänzung wird das Gesundheits- und Fitnesstracking für die Nutzer:innen weiter verbessern.

Welches sind Eure Lieblingsfunktionen in diesem Feature Drop fürs Pixel und was vermisst Ihr vielleicht noch? Sagt es uns in den Kommentaren.