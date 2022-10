Google Pixel Watch im Hands-on: die erste Google-Smartwatch ist da!

Seit der Präsentation von Android Wear im Jahr 2014 gibt es Spekulationen um eine Google-Uhr – und jetzt ist sie endlich da, die Google Pixel Watch . In dieser Smartwatch sollen nun die Fitness-Funktionen von Fitbit mit den smarten Features von Wear OS verschmelzen. Ob das klappt, lest Ihr im ersten Vorab-Test der Pixel Watch von NextPit.

Auf der Vorderseite kommt ein speziell von Corning für Google angefertigtes "dreidimensionales" Gorilla Glass 5 zum Einsatz. Mit all den weichen Rundungen fühlt sich die Uhr am Handgelenk an wie ein über die Jahrtausende rundgewaschener Kieselstein. Die Uhr wiegt ohne Armband 36 Gramm und ist mit 12,3 Millimetern nicht allzu dick. Im Lieferumfang mit der Uhr kommt ein Sportarmband aus hochwertigem Fluorelastomer. Außerdem bietet Google zahlreiche Zubehörarmbänder an, setzt allerdings – ganz Apple-like – auf einen proprietären Anschluss.

Wie bereits vorab vermutet, steckt in der Pixel Watch der schon recht betagte Exynos 9110 aus dem Jahr 2018 mit 2 GB RAM. Dennoch läuft den ersten Eindrücken nach WearOS in Version 3.5 angenehm flüssig auf der Smartwatch. Für Musik und Apps bietet die Smartwatch außerdem noch 32 GB Speicher. Die Verbindung zum Smartphone läuft über Bluetooth 5.0, außerdem gibt's WLAN nach 802.11 b/g/n sowie NFC. Und wie eingangs erwähnt gibt's die Pixel-Uhr auch als 4G-Version.

Sensoren & Fitness

In der Google Pixel Watch stecken sämtliche Fitness-Funktionen, die wir bereits in der Fitbit Sense 2 (Hands-on) gesehen haben – mit allen Vorteilen, aber auch den bekannten Nachteilen. Um den vollen Funktionsumfang nutzen zu können, benötigt Ihr nämlich ein Fitbit-Premium-Abo für 8,99 Euro im Monat. Wie bei den Fitbit-Smartwatches auch bekommt Ihr beim Kauf der Google Pixel Watch sechs Monate Premium-Abo kostenlos.

Der wohl wichtigste Sensor der Pixel Watch befindet sich auf der Rückseite: der PPG-Sensor, mit dem die Smartwatch Eure Tag und Nacht einmal pro Sekunde Eure Herzfrequenz misst. Außerdem erfasst die Google-Uhr so auch die Blutsauerstoffsättigung des Trägers. Weiterhin gibt es einen sogenannten "elektrischen Mehrzwecksensor", der nicht nur zur EKG-Messung dient, sondern auch Euren Stresslevel erfassen soll.

Aus den diversen Werten generiert die Pixel Watch außerdem Euren Tagesform-Index. Der Wert soll Euch verraten, ob Ihr am jeweiligen Tag Vollgas geben könnt oder lieber etwas langsamer machen solltet. Wie bei allen Fitbit-Smartwatches erfahrt Ihr den Tagesform-Index nur, wenn Ihr ein aktives Fitbit-Premium-Abo habt.

Die Pixel Watch macht mit Fitbit-Premium-Abo auf jeden Fall mehr Spaß. / © NextPit

Außerdem verbaut Google in der Pixel Watch die üblichen Sensoren für Beschleunigung und Lage sowie einen Höhenmesser und GPS. Ihr könnt beim Joggen also das Smartphone zu Hause lassen und trotzdem Eure Laufstrecke erfassen. Allerdings ist es zumindest Stand heute nicht möglich, Third-Party-Zubehör mit der Pixel Watch zu verbinden. Ihr könnt also beispielsweise beim Sport-Tracking keine Brustgurte oder Kadenzsensoren anderer Hersteller nutzen. Apropos andere Hersteller und so: Im Winter 2022 will Google per Software-Update eine Unfallerkennung nachliefern.