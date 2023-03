Google Wallet: Kontaktloses Bezahlen mit der Uhr in weiteren Ländern möglich

Mountain View hat seinen Bezahldienst Google Wallet letztes Jahr in mehreren Ländern eingeführt. Diese Kompatibilität bezieht sich jedoch hauptsächlich auf die Smartphone-App unter Android, sodass die Unterstützung für Wearables wie einer Smartwatch begrenzt ist. Jetzt wurden einige Länder bekannt gegeben, in denen Google Pay mit Wear OS verfügbar sein wird. Hier erfahrt Ihr, in welchen Ländern Ihr in Zukunft mit Eurer Smartwatch kontaktlos bezahlen könnt.

Google Wallet und Google Pay wird auf Wear OS in weiteren Ländern eingeführt.

Insgesamt 60 Länder unterstützen jetzt Google Pay mit Wear OS.

Die Nutzung von Google Pay auf Smartwatches erfordert Geräte mit Wear OS 2.0 oder höher.