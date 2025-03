Google lässt seine Basis-KI-Modelle logischer denken

In einer Pressemitteilung bezeichnet Google Gemini 2.5 als sein bisher intelligentestes KI-Modell. Wie Gemini 2.0 Flash Thinking gehört es zur Kategorie der "Thinking Models" und ist damit das zweite seiner Art.

Was Gemini 2.5 von früheren Modellen unterscheidet, ist seine Fähigkeit, begründete Schlussfolgerungen abzuleiten, kontextbezogene Intelligenz anzuwenden und fundierte Entscheidungen zu treffen – jenseits des traditionellen "Klassifizierungs- und Vorhersage"-Ansatzes, der bei nicht denkenden Modellen üblich ist.

Das Modell Gemini 2.5 wurde als erweiterte Version von Gemini 2.0 Flash Thinking entwickelt und profitiert von einer verbesserten Basis und einem verfeinerten Post-Training. Google hat außerdem Pläne angekündigt, die Argumentationsfähigkeiten von Gemini 2.5 in seine nicht denkenden Modelle zu integrieren.

Gemini 2.5 Pro: Ein neuer Benchmark im KI-Reasoning

Das erste Produkt, das auf Gemini 2.5 basiert, ist Gemini 2.5 Pro Experimental, das als Modelloption in Googles KI-Diensten verfügbar ist.

Laut Google hat Gemini 2.5 Pro Experimental führende Modelle wie o3-mini von OpenAI und Claude 3.5 Sonnet im Humanity's Last Exam Test übertroffen – einem Benchmark für KI-Schlussfolgerungen und Wissen. Darüber hinaus erzielte Gemini 2.5 Pro höhere Werte in mathematischen und naturwissenschaftlichen Benchmarks und übertraf Konkurrenten wie GPT-4.5 von OpenAI und Grok 3 Beta von X.

Gemini 2.5 Pro übertrifft konkurrierende Modelle bei mathematischen und wissenschaftlichen Benchmarks. / © Google

Google legt mit Gemini 2.5 Pro auch Wert auf Verbesserungen bei der Programmierung und Softwareentwicklung. Das Modell ist für das Programmieren, Bearbeiten und Erstellen von "agentenbasierten Anwendungen und Web-Apps" optimiert. In einem Demonstrationsvideo werden seine Fähigkeiten gezeigt, indem ein Spiel aus einer einzeiligen Eingabeaufforderung erstellt wird.

Derzeit ist Gemini 2.5 Pro für Advanced-Abonnent:innen im Rahmen von One AI Premium sowie für Unternehmen und Bildungseinrichtungen verfügbar. Außerdem ist Gemini 2.5 Pro über das Google AI Studio zugänglich und soll in Zukunft auch für Vertex AI verfügbar sein. Die Nutzung ist zwar noch begrenzt, aber Google hat angekündigt, dass die Preise für den erweiterten Zugang bald bekannt gegeben werden.

Die Einführung von Gemini 2.5 folgt auf die Ausweitung der Gemini 2.0 Flash- und Deep-Research-Modelle sowie der Gemini Live-Bildschirmfreigabe auf ein breiteres Publikum, die bisher nur zahlenden Nutzer:innen vorbehalten war. Rechnet also damit, dass Gemini 2.5 in der nächsten Zeit ebenfalls für die breite Masse am Start sein wird.

Frage in die Runde: Mit welcher KI arbeitet Ihr denn? Spielt Gemini da in Euren Überlegungen überhaupt eine Rolle?