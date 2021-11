Handyvertrag für kurze Zeit günstiger: 20 GB Daten für 17 Euro, jederzeit kündbar

Bei Handyvertrag.de gibt's aktuell viele Verträge günstiger! Dabei zahlt Ihr für die "LTE All 20 GB" für nur 16,99 Euro im Monat. Im NextPit Tarif-Check finden wir zusammen heraus, ob sich der Handyvertrag wirklich lohnt: Dabei stelle ich Euch alle Details zusammen, die Ihr braucht, um beim Angebot zuzuschlagen.

Auf der Suche nach einem neuen Handyvertrag? Dann solltet Ihr die Angebote von Drillisch aktuell nicht verpassen. Denn der Anbieter verkauft über die Domain "Handyvertrag.de" aktuell viele seiner Tarife günstiger. Das meiner Meinung nach lohnenswerteste Angebot ist die Allnet Flet "LTE All 20 GB", die monatlich 16,99 Euro kostet. Ab dem 16. November, dann läuft die Aktion nämlich aus, müsstet Ihr monatlich 19,99 Euro zahlen.

Häufig gibt es bei Tarif-Angeboten Hürden, die sich erst bei genauem Hinsehen auftun. Beispielsweise sind viele Unlimited-Tarife so stark im maximalen Download-Speed begrenzt, dass sie für Videostreaming nicht wirklich nutzbar sind. Im Tarif-Check stelle ich Euch alle Details der LTE All 20 GB aus diesem Grund noch einmal vor.

LTE All 20 GB im Tarif-Check

Wie bereits erwähnt, spart Ihr monatlich 3 Euro, wenn Ihr den Handyvertrag im Aktionszeitraum bis zum 16. November abschließt. Die Gesamtersparnis summiert sich in 24 Monaten somit auf 72 Euro. So lange müsst Ihr den Vertrag aber nicht nutzen, denn er ist monatlich kündbar. Das monatliche Datenvolumen liegt bei 20 Gigabyte, womit Ihr unterwegs auch ohne Schweißtropfen auf der Stirn Netflix, YouTube und Co. schauen könnt.

Alle Details im Überblick Eigenschaft LTE All 20 GB bei Handyvertrag.de Monatspreis Dauerhaft 16,99 Euro Anschlussgebühr 19,99 Euro Datenvolumen pro Monat 20 Gigabyte LTE-Speed bis zu 50 Mbit/s Telefonie-Flat? Ja, Allnet SMS-Flat? Ja, Allnet Laufzeit (Minimum) 1 Monat Gesamtkosten über 24 Monate 427,75 € Zum Angebot

Die Geschwindigkeit ist auf alltagstaugliche 50 Mbit/s begrenzt. Allnet-Flatrates für Telefonie, SMS und EU-Roaming sind ebenfalls im Tarif vorhanden. Als einzige Nachteile fallen die Anschlussgebühr von 19,99 Euro und die abschaltbare Datenautomatik auf. Deaktiviert Ihr letztere nicht, bucht Handyvertrag.de Euch automatisch neues Datenvolumen hinzu. Sofern Ihr von einem Handyvertrag außerhalb der Drillisch-Gruppe wechselt, bekommt Ihr noch 6,82 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme.

Alternativen bei Handyvertrag.de

Ist Euch die Allnet-Flat noch zu teuer? Dann findet Ihr bei Handyvertrag.de bis zum 16. November weitere reduzierte Tarife, die vielleicht interessant sind. Unter anderem eine Allnet-Flatrate mit 12 Gigabyte Datenvolumen, die nur 11,99 Euro im Monat kostet. Weitere Informationen gibt es direkt auf der Angebotsseite, die ich euch noch einmal verlinkt habe. Falls Ihr immer noch nichts gefunden habt, schaut einmal bei unserem Tariffinder vorbei!

Wie findet Ihr den vorgestellten Handyvertrag und habt Ihr vor, ihn einmal auszuprobieren? Teilt es mir in den Kommentaren mit!