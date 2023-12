Ihr wollt Home Office? So überzeugt Ihr Eure Chefs

Für die Arbeitswelt bedeutet das, dass die große Debatte über die langfristige Überlebensfähigkeit des Home Office noch nicht entschieden ist. Das Problem ist, dass der Ansturm aufs Home Office im Jahr 2020 dazu geführt hat, dass sich jetzt die Befürworter der Telearbeit und die Befürworter einer Rückkehr zum alten 9-to-5-Tag gegenüberstehen.

Millionen, wenn nicht Hunderte von Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auf der ganzen Welt haben sich an ein neues Arbeitsparadigma und einen neuen Lebensstil gewöhnt, von dem sie aus gutem Grund glauben, dass sie mit Remote- oder Hybridarbeit genauso produktiv sein können wie im Büro und gleichzeitig eine gesunde Work-Life-Balance und die damit verbundenen Vorteile haben.

Auf der anderen Seite stehen die Führungskräfte, die der Meinung sind, dass ihrem Unternehmen mit einer Belegschaft, die sich voll und ganz auf ihre Aufgaben konzentriert, besser gedient ist, während Kultur, Produktivität und Innovation in einer Remote-Umgebung unweigerlich leiden. Eine kürzlich durchgeführte NLRB-Studie hat ergeben, dass Mitarbeiter/innen, die von zu Hause aus arbeiten, bis zu 18 % weniger produktiv sind als diejenigen, die vor Ort arbeiten.

Das Argument für Fernarbeit

Wenn Ihr Euch dafür einsetzt, dass Euer Arbeitgeber angesichts der großen Rückkehr ins Büro eine flexible Fernarbeitspolitik einführt oder beibehält, braucht ihr nur diesen einen Punkt im Zentrum Eurer Argumentation: Unternehmen mit Home-Office-freundlicher Politik verdienen mehr Geld.

Ein aktueller Bericht der Plattform für hybrides Arbeitsmanagement, Scoop, untersucht die Richtlinien für Telearbeit und die Ergebnisse von 554 Unternehmen in den letzten drei Jahren. Der Bericht, der in Zusammenarbeit mit der Boston Consulting Group erstellt wurde, zeigt, dass Unternehmen, die ihren Mitarbeitern die Wahl des Arbeitsortes überlassen, im Durchschnitt 16 % besser abschneiden als Unternehmen mit restriktiveren Richtlinien.

Es dürfte nicht überraschen, dass die Unternehmen, die in diesem Bereich am ehesten Flexibilität bieten, in den Bereichen Technologie, Finanzen und Medien zu finden sind.

Der Bericht ist einer der ersten, der die Umsatzzahlen verlässlich mit der Fernarbeitspolitik vergleicht; frühere Untersuchungen konzentrierten sich eher auf individuelle Erfahrungen als Indikator für die Durchführbarkeit der Fernarbeitspolitik. Die Studie zeigt, dass die bereinigte Umsatzwachstumsrate von Unternehmen mit einer "voll flexiblen" Politik mit 21 % sogar noch höher ist.

Am anderen Ende der Skala verzeichneten Unternehmen eine Wachstumsrate von nur 5 %, die zwar hybride Arbeitsformen zulassen, aber eine restriktivere Politik verfolgen, z. B. eine Anwesenheitspflicht im Büro an zwei oder mehr Tagen pro Woche.

Wenn Euer Chef noch unentschlossen ist, sollten die Ergebnisse des Berichts zum Nachdenken anregen: 97% der Tech-Unternehmen und 87% der Dienstleistungsunternehmen bieten flexible Arbeitsbedingungen an, und insgesamt wächst der Anteil der Unternehmen, die diese Option anbieten. Wollet Ihr wirklich der Ausreißer sein?

Natürlich hängt es von der jeweiligen Branche ab, wie Ihr Eure Argumente fürs Home Office vorbringt. Es gibt einige Branchen wie die Gastronomie und das Hotel- und Gaststättengewerbe, die aus offensichtlichen Gründen am schlechtesten abschneiden. Selbst in diesen Branchen ist es am wahrscheinlichsten, dass die Beschäftigten zu 70 % ständig vor Ort sein müssen.

Beginnt Eure Jobsuche noch heute über das nextpit Job Board. Dieser Artikel wurde von Doug Whelan geschrieben.