HomePod Pro: Apples neuer Smart Speaker mit innovativem Display

Es gibt mal wieder einige Gerüchte darüber, dass Apple radikale Varianten des HomePod-Lautsprechers entwickelt. Darunter auch eine Umsetzung mit einem iPad-ähnlichen Display. Obwohl es bereits Hinweise auf die Existenz des Gerätes gab, ist es laut einem neuen Bericht unwahrscheinlich, dass es in Kürze offiziell angekündigt wird.

Wie der Bloomberg-Redakteur Mark Gurman in seinem Newsletter erwähnt, soll Apple tatsächlich einen HomePod-Lautsprecher mit abnehmbarem "iPad-ähnlichem Display" planen, der als HomePod 3, beziehungsweise HomePod Pro bezeichnet wird. Klar, das sind alles noch Gerüchte und Spekulationen, und ein Launch ist vermutlich noch weit entfernt.

Apple HomePod Pro: möglicher Release des Lautsprecher-Display-Hybrids

Gurman vermutet, dass Apple den Lautsprecher bis 2025 auf den Markt bringen wird – wenn sich der Hersteller denn entschlossen hat, das Gerät überhaupt auf den Markt zu bringen. Für einen tatsächlichen HomePod Pro spricht auch, dass Cupertino bereits Gespräche mit seinen iPad-Zulieferern geführt haben soll, um bestimmte Komponenten für das Display und den Lautsprecher abzustimmen.

Neben dem HomePod-Lautsprecher mit vergrößertem Display experimentiert Apple angeblich auch mit anderen ungewöhnlichen Formfaktoren seiner smarten Lautsprecher. Dazu gehört einer, der den Apple TV 4K und den HomePod mit einer eingebauten Kamera kombiniert, die für FaceTime und Videoanrufe genutzt werden könnte. Außerdem schwirrt ein HomePod mit einem verstellbaren mechanischen Arm, der das Display hält, durch die Gerüchteküche. Es könnte sogar eine motorbetriebene Variante geben – ähnlich des Amazon Echo Show 10.

Googles Pixel-Tablet bekommt ein spezielles Lautsprecher-Dock zum Aufladen, das das Tablet in ein Smart-Display verwandelt. / © nextpit

Unter all diesen Geräten hat wohl jener HomePod die besten Chancen, der aus einer Art iPad-Tablet besteht, das sich dann in einen Standfuß eindocken lässt. Gleichzeitig gab es auch einen modifizierten HomePod 2nd Gen (Test) mit einem konvexen Display auf der Oberseite, der angeblich in freier Wildbahn abgelichtet wurde.

Zusätzlich zur Hardware deuten die neuesten Software-Builds darauf hin, dass Apple das tvOS und das HomePodOS als Plattform kombinieren könnte, um Lautsprecher mit Displays zu unterstützen. Noch ist nichts bestätigt, aber vielleicht erfahren wir auf der WWDC 2024, die voraussichtlich im Juni stattfinden wird, weitere Details.

Mehr zu Apple bei nextpit:

Welche Form von smarten Lautsprechern wird Eurer Meinung nach die Nächste sein? Sollte Apple mit dem Design und der Funktion seines Smart Speakers den Google-Pixel-Tablets folgen? Schreibt uns Eure Meinung in die Kommentare!