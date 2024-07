Das Honor 200 Pro der neueste Anwärter auf ein Mittelklasse-Flaggschiff des chinesischen Unternehmens und verspricht ein Kameraerlebnis der Spitzenklasse für wenig Geld. Außerdem bietet es ein eigenwilliges, "organisches" Design, das durchaus für Kontroversen sorgt, und einige Funktionen der Flaggschiff-Linie des Honor Magic 6. In diesem Test werden wir sehen, wie es sich in Bezug auf Leistung, Kamera, Akku und mehr schlägt.

Design und Display Als ich das Honor 200 Pro zum ersten Mal sah, hatte ich ein Déjà-vu-Gefühl. Es ist schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal ein Handy unter 1000 Euro mit einem gebogenen Display gesehen habe. Und der Retro-Look setzt sich auf der Rückseite des Telefons fort, mit einer gebogenen Kamerainsel. Vorteile Solide Verarbeitung

Ausgezeichnetes Display

Displayschutzfolie ab Werk

Keine Fingerabdrücke auf der Rückseite Nachteile Das Design der Kamerainsel ist nicht jedermanns Sache. Nach Angaben von Honor wurde das Kameramodul von den Kurven der Casa Milá des katalanischen Architekten Antoni Gaudí inspiriert. Die Glasabdeckung hat eine andere Form als die darunter liegende Metallbasis, die sich zum Glas hin wölbt und einen ungleichmäßigen Rahmen bildet. Das sieht auf jeden Fall gut aus, war aber nicht ganz nach meinem Geschmack (von einem bekennenden Gaudí-Fan...). Das Design der Kamerainsel ist definitiv anders. / © nextpit Der Rest der Rückseite besteht aus Glas. Unser Testgerät hatte eine matte schwarze Oberfläche, die nicht nur gut aussieht und sich angenehm anfühlt, sondern auch frei von Fingerabdrücken geblieben ist. Auch auf der Vorderseite zeigt sich der Wölbungs-Trend, wie es bereits vor fünf Jahren bei anderen Flaggschiffen der Fall war. Während sich flache Displays im Westen durchgesetzt haben, sind gebogene Displays in Asien offenbar immer noch richtig beliebt. Abgesehen von der Krümmung ist der OLED-Bildschirm des Honor 200 Pro erstklassig. / © nextpit Aber ich schweife ab: Das Display ist ein großes und schönes 6,78-Zoll-AMOLED-Display, das nicht nur mit 120 Hz aktualisiert wird, sondern auch eine Helligkeit von bis zu 4.000 Nits erreichen soll. Wir konnten diesen irrsinnigen Helligkeitswert zwar nicht erreichen, hatten aber dennoch keine Probleme, das Honor 200 Pro im Freien zu benutzen. Um diese große Fläche zu nutzen, nutzt das Smartphone eine Auflösung von 2.700 × 1.200 Pixeln, was 437 DPI ergibt. Unter dem Display befindet sich der Fingerabdrucksensor, der bei unserem Test wie erwartet funktionierte. Oben befindet sich eine pillenförmige Aussparung, in der das Dual-Selfie-Setup untergebracht ist. Das Honor 200 Pro liegt sehr gut in der Hand und dank des großen Bildschirms und der dünnen Ränder wirkt das Telefon nicht zu klobig. Auch die Platzierung der Tasten ist gut gewählt. Insgesamt fühlt sich das Smartphone wie ein echtes Flaggschiff an.

MagicOS trägt immer noch das Erbe von EMUI Das Honor 200 Pro kommt mit MagicOS 8 auf Basis von Android 14. Das Unternehmen verspricht drei Android-Upgrades und vier Jahre lang Sicherheitsupdates. Es hat immer noch das gleiche Design wie sein EMUI-Vorgänger, das an manchen Stellen etwas veraltet wirkt. Vorteile Die Oberfläche fühlt sich flott an Nachteile Das Design der Oberfläche wirkt veraltet

Enttäuschende Update-Politik Nach einer Neuinstallation zählten wir neun Anwendungen von Drittanbietern, was unserer Meinung nach nicht zu einem Premium-Handy passt. Insgesamt 31,28 GB belegen diese Apps nach der Aktulaisierung. MagicOS 8 fühlt sich immer noch wie ein direkter EMUI-Nachfolger an. Die iOS-basierte Navigation und das Layout wirken allmählich fehl am Platz. Vor allem nach ein paar Jahren im "Material You"-Design. Langjährige Huawei- und Honor-Nutzer werden sich mit MagicOS 8 jedoch wie zu Hause fühlen. Huawei EMUI-Nutzer werden sich mit Magic OS 8 wie zu Hause fühlen. / © nextpit Weitere Details zu MagicOS 8 findet Ihr in Camilas Test zum Magic 6 Pro und mehr über die KI-Funktionen in diesem ersten Test zum "Magic AI". Trotz des veralteten Looks fühlte sich das System flott an, aber einige Ungereimtheiten in der Benutzeroberfläche – einschließlich der Standardtastatur Microsoft SwiftKey – waren störend. Ein persönlicher Kritikpunkt war zudem, dass es durch die natürliche Halteposition etwas umständlich war, die Elemente der Benutzeroberfläche am unteren Rand des Displays zu erreichen. Selbst der Griff zur Leertaste während des Tippens zwang die Hand dazu, das Telefon unausgewogen zu halten.

Flaggschiff-Leistung des Snapdragon 8s Gen 3 Mit dem kürzlich veröffentlichten Snapdragon 8 Gen 3 bietet das Honor 200 Pro eine Leistung auf Flaggschiff-Niveau, die sich kaum von den Premium-Handys des Jahres 2024 unterscheiden lässt. Die Verwendung von modernen Standards für Speicher und RAM wird durch die großzügigen Kapazitäten unterstützt. Vorteile Gute Leistung bei täglichen Aufgaben und Spielen

Gutes Wärmemanagement Nachteile Das Telefon drosselt, um kühl zu bleiben Honor scheint sich für eine konservativere Implementierung der leistungsstarken CPU entschieden zu haben und opfert nicht den Benutzerkomfort für die höchste Leistung, wie es einige Konkurrenten normalerweise tun. Stattdessen drosselt das Telefon bei längeren, schweren Aufgaben die Geschwindigkeit, um nicht zu heiß zu werden. Honor 200 Pro

(Snapdragon 8s Gen 3) Poco F6 Pro

(Snapdragon 8 Gen 2) Poco F6

(Snapdragon 8s Gen 3) Google Pixel 8a

(Tensor G3) OnePlus 12R

(Snapdragon 8 Gen 2) Galaxy S23 FE

(Exynos 2200) Xiaomi 14 Ultra

(Snapdragon 8 Gen 3) AnTuTu 1.247.367 1.563.987 1.455.312 1.153.512 1.307.367 k.A. 1.939.484 3DMark Wild Life

Extremer Stresstest Beste Schleife: 3035

Schlechteste Schleife: 1639

Stabilität: 54 % k.A. Beste Schleife: 3140

Schlechteste Schleife: 2584

Stabilität: 82,3 % Beste Schleife: 2437

Schlechteste Schleife: 1667

Stabilität: 68,5 % Beste Schleife: 3660

Schlechteste Schleife: 2462

Stabilität: 67,3 % Beste Schleife: 2370

Schlechteste Schleife: 1809

Stabilität: 76,3 % Beste Schleife: 4708

Schlechteste Schleife: 3606

Stabilität: 76,6 % Geekbench 6 Einzel: 1489

Mehrfach: 4480 Einzel: 1442

Mehrfach: 5318 Einzeln: 1953

Mehrfach: 4930 Einzeln: 1688

Mehrfach: 4362 Einzeln: 1561

Mehrfach: 5142 Einzeln: 1614

Mehrfach: 4073 Einzeln: 1828

Multi: 6317 Der Effekt macht sich im 3D Mark Stresstest bemerkbar, bei dem die Leistung des Honor-Handys bis zum Ende des Tests fast auf die Hälfte gesunken ist. Bei einem Gaming-.Handy wäre das ein schlechtes Zeichen, aber bei einem Gerät für die breite Öffentlichkeit war es wahrscheinlich die bessere Wahl, der Thermik den Vorrang zu geben. Wir hätten uns nur gewünscht, dass Honor ein leistungsfähigeres Wärmeableitungssystem verwendet hätte. Die Ergebnisse des Honor 200 Pro in den synthetischen Benchmarks lagen unter denen vergleichbar teurer Telefone. / © nextpit Im Test war die Leistung in Spielen wie Call of Duty Mobile und Genshin Impact gut. Letzteres konnte in den höchsten Grafikeinstellungen mit der Option 60 fps ausgeführt werden. Hierbei erhitzte sich das Honor allerdings, besonders im Bereich des Metallrahmens. Bei einfacheren alltäglichen Aufgaben war das Honor 200 Pro auf demselben Niveau wie ein Flaggschiff-Handy: App-Übergänge, Animationen und Effekte wurden fast ohne Verzögerung angewendet. Synthetische Benchmarks zeigen, dass das Telefon etwas hinter den Top-Telefonen von 2024 zurückbleibt, aber nicht auf einem Niveau, das wirklich ausschlaggebend gewesen wäre.

Kamera-Gimmicks Die Kamera des Honor 200 Pro besteht aus einem 50-MP-Hauptsensor, einem Ultraweitwinkelobjektiv mit einem 12-MP-Sensor, der auch als Makrokamera dient, und einem Teleobjektiv mit 2,5-fachem optischen Zoom. Vorteile Vielseitiges Kamera-Setup

Hervorragende Tageslicht- und Nachtaufnahmen mit der Hauptkamera

Coole Porträt-Filter, mit denen Ihr spielen könnt Nachteile Die Sekundärkameras sind eine Stufe schlechter als die Hauptkamera

Schwierige Einstellungen in der Kamera-App

Inkonsistente Ergebnisse der verschiedenen Kameras Der große 1/1,3"-Hauptsensor fängt sowohl bei Tag als auch bei Nacht viel Licht ein, und der 2x-Digitalzoom erweist sich als sehr brauchbar. Die Farbwiedergabe kräftig und erschien mit gesättigten Farben. In einigen Fällen schien der 2x-Digitalzoom der Hauptkamera sogar dem 2,5-fachen optischen Zoom des kleineren Sensors unter dem Teleobjektiv überlegen zu sein, der oft stark gedämpfte Farben bot. Honor 200 Pro: Ultra-Weitwinkel-Kamera (0,6x) © nextpit Honor 200 Pro: Hauptkamera © nextpit Honor 200 Pro: Hauptkamera (2x-Digital-Zoom) © nextpit Honor 200 Pro: Telekamera (10-facher Digitalzoom) © nextpit Honor 200 Pro: Telekamera (50-facher Digitalzoom) © nextpit Honor 200 Pro: Ultra-Weitwinkel-Kamera (0,6x) © nextpit Honor 200 Pro: Hauptkamera © nextpit Honor 200 Pro: Hauptkamera (2x-Digital-Zoom) © nextpit Honor 200 Pro: Teleobjektiv-Kamera (2,5x) © nextpit Honor 200 Pro: Telekamera (10-facher Digitalzoom) © nextpit Honor 200 Pro: Telekamera (50-facher Digitalzoom) © nextpit Honor 200 Pro: Ultra-Weitwinkel-Kamera (0,6x) © nextpit Honor 200 Pro: Hauptkamera © nextpit Honor 200 Pro: Hauptkamera (2x-Digital-Zoom) © nextpit Honor 200 Pro: Teleobjektiv-Kamera (2,5x) © nextpit Honor 200 Pro: Telekamera (10-facher Digitalzoom) © nextpit Honor 200 Pro: Telekamera (50-facher Digitalzoom) © nextpit Honor 200 Pro: Ultra-Weitwinkel-Kamera (0,6x) © nextpit Honor 200 Pro: Hauptkamera © nextpit Honor 200 Pro: Hauptkamera (2x-Digital-Zoom) © nextpit Honor 200 Pro: Teleobjektiv-Kamera (2,5x) © nextpit Honor 200 Pro: Telekamera (10-facher Digitalzoom) © nextpit Honor 200 Pro: Telekamera (50-facher Digitalzoom) © nextpit Honor 200 Pro: Ultra-Weitwinkel-Kamera (0,6x) © nextpit Honor 200 Pro: Hauptkamera © nextpit Honor 200 Pro: Hauptkamera (2x-Digital-Zoom) © nextpit Honor 200 Pro: Teleobjektiv-Kamera (2,5x) © nextpit Honor 200 Pro: Telekamera (10-facher Digitalzoom) © nextpit Honor 200 Pro: Telekamera (50-facher Digitalzoom) © nextpit Honor 200 Pro: Hauptkamera – aktivierter Nachtmodus © nextpit Honor 200 Pro: Hauptkamera (2x-Digital-Zoom) – aktivierter Nachtmodus © nextpit Honor 200 Pro: Teleobjektiv-Kamera (2,5x) – aktivierter Nachtmodus © nextpit Honor 200 Pro: Hauptkamera (2x-Digital-Zoom) © nextpit Honor 200 Pro: Teleobjektiv-Kamera (2,5x) © nextpit Honor 200 Pro: Hauptkamera – aktivierter Porträtmodus © nextpit Honor 200 Pro: Hauptkamera © nextpit Honor 200 Pro: Hauptkamera (2x-Digital-Zoom) – aktivierter Porträtmodus © nextpit Honor 200 Pro: Makro-Modus © nextpit Honor 200 Pro: Makro-Modus © nextpit Honor 200 Pro: Selfie-Kamera © nextpit Honor 200 Pro: Selfie-Ultra-Weitwinkel (0,8x) © nextpit Honor 200 Pro: Selfie – aktivierter Porträtmodus © nextpit Honor 200 Pro: Selfie-Kamera © nextpit Honor 200 Pro: Selfie-Ultra-Weitwinkel (0,8x) © nextpit Apropos Zoomaufnahmen: Das Honor 200 Pro bietet zwar eine bis zu 50-fache Vergrößerung, aber die Ergebnisse sind verschwommen, wie man es von anderen Ultra-Zoomern erwartet. Aufnahmen mit 10-facher Vergrößerung haben zwar keine Druckqualität, sind aber gut genug, um sie auf sozialen Medien oder in Messaging-Apps zu teilen. Die Ultraweitwinkel-Kamera lieferte bei Tageslicht gute Ergebnisse. Ihr verzichtet dabei zwar auf den Detailreichtum der Hauptkamera, aber erhaltet gute Bilder mit der 12-MP-Auflösung. Bei Nacht werden jedoch die Grenzen des kleineren Sensors (sowohl bei der Auflösung als auch im Falle der Fläche) deutlich, denn es kommt zu Detailverlusten und künstlicher Bearbeitung. Die Telekamera ist eine normale Stacked-Kamera (nicht periskopisch). / © nextpit Honor bewirbt seinen Porträtmodus als Resultat einer Partnerschaft mit den Porträtspezialisten des französischen Studios Harcourt. Das Ergebnis sind drei Farbfilter für den Porträtmodus, die zusätzlich zur digitalen Bearbeitung des Handys eingesetzt werden. Die Effekte sind nicht für die Selfie-Kamera verfügbar, auch nicht im Porträtmodus der Frontkamera. Verwirrenderweise lässt sich bei der Verwendung der hinteren Kameras im Porträtmodus mit der Bokeh-Taste der Grad der digital angewendeten Hintergrundunschärfe einstellen. Wenn Ihr die Selfie-Kamera im Porträtmodus verwendet, schaltet die Taste jedoch nur die Unschärfe ab und gibt die gleichen Bilder wie im Haupt-Modus aus. Da die Auswahl gespeichert wird, gingen bei diesem Test viele Aufnahmen verloren. In der pillenförmigen Selfie-Kerbe befinden sich eine Weitwinkel- und eine Ultraweitwinkelkamera. / © nextpit Abgesehen von den Beschwerden über die Benutzeroberfläche war die Selfie-Kamera bei Tageslicht sehr zuverlässig und lieferte sowohl im normalen als auch im ultraweiten (0,8x) Modus natürlich aussehende Fotos. Der Porträtmodus funktionierte gut, mit den üblichen Artefakten an den Rändern bei Nahaufnahmen. Bei Nacht sahen die Selfies allerdings etwas unscharf aus. Eine weitere Besonderheit: Der Makromodus in der Kamera-App nutzt die Ultraweitwinkel-Kamera und die Ergebnisse waren erstaunlich gut. Er ermöglicht das Fokussieren von wirklich nahen Objekten, etwa 2 cm in nicht-wissenschaftlichen Messungen.

Honor 200 Pro: Akku Honor preist seinen Silizium-Kohle-Akku mit einer Kapazität von 5.200 mAh an und bietet Unterstützung für kabelgebundenes Laden mit 100 W und drahtloses Laden mit 66 W. Es ist verwirrend, dass in einigen Märkten das 100-W-Ladegerät in der Verpackung enthalten ist, in anderen nicht. Vorteile Schnelles kabelgebundenes und kabelloses Laden

Wenn es vorhanden ist, wird das Ladegerät normalerweise als Bonus angeboten Nachteile Das Ladegerät ist nicht in allen Ländern verfügbar Honor hat uns mit dem 200 Pro keinen Adapter mit maximaler Leistung geliefert, daher wurden die folgenden Tests mit USB-PD-Ladegeräten anderer Hersteller durchgeführt. Die Ergebnisse waren erwartungsgemäß durchschnittlich: Eine volle Ladung dauerte 1 Stunde und 14 Minuten mit einem Anker 65-W-Adapter und fast das Doppelte mit einem Ugreen-Ladegerät mit ähnlichem Wert. Aufladen Honor 200 Pro

5200 mAh | Anker 65W Poco F6 Pro

5000 mAh | 120 W OnePlus 12R

5500 mAh | 100 W Google Pixel 8a

4492 mAh | 18 W Galaxy S23 FE

4500 mAh | 25 W 5 Minuten 13 % 34 % 8 % 10 Minuten 20 % 51 % 15 % 20 Minuten 34 % 82 % 29 % 30 Minuten 47 % 42 % 1 Stunde 89 % 75 % Volle Ladung 1h14 25 min 26 min 1h40 1h15 PC Mark Batterietest 11h24

17091 Leistungspunkte 12h15

15550 22h24

10675 13h44 (120Hz)

11698 12h18

13659 Wir konnten die ehrgeizigen Angaben zum kabellosen Laden mit 66 W nicht überprüfen, aber das Honor 200 Pro kann auch mit einem normalen Qi-Ladegerät mit geringerer Leistung verwendet werden. Trotz der neuartigen Akkuchemie schnitt die angegebene Kapazität von 5.200 mAh erwartungsgemäß gut ab, mit etwas mehr als einem Tag regelmäßiger Nutzung im standardmäßigen Always-on-Display-Modus. In einigen Regionen wird ein Ladegerät mitgeliefert, in anderen nicht. / © nextpit Im synthetischen PCMark-Akkutest, der die Laufzeit unter einer simulierten Arbeitslast von 80 % Ladung auf 20 % berechnet, erreichte das Honor 200 Pro nur einen Wert von 11 Stunden und 24 Minuten. Sein Leistungswert lag jedoch bei 17.091, was darauf hindeutet, dass sich das Handy während des Tests nicht zurückhielt, was zum Beispiel das Ergebnis des konkurrierenden OnePlus 12R beeinflusst haben könnte.

Honor 200 Pro: Technische Daten Honor 200 Pro Display 6,78-Zoll-OLED

2.700 × 1.224 Pixel

120-Hz-Bildwiederholrate SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Speicher 12 GB LPDDR5x RAM

512 GB UFS-Speicher

Keine Speichererweiterung OS MagicOS 8.0 + Android 14

Drei Android-Upgrades

Vier Jahre Sicherheitsupdates Kamera Hauptkamera: 50 MP, f/1.9, 1/1.3''-Sensor, OIS

Ultraweitwinkel + Makro: 12 MP, f2.2

2,5-faches Teleobjektiv: 50 MP, f/2.4 Selfie-Kamera 50 MP, f/2.1 Akku 5.200 mAh

100 W kabelgebundenes Laden (proprietär)

66 W kabelloses Laden (proprietär) Konnektivität 5G | eSIM | Wi-Fi 6 | Bluetooth 5.3 | NFC IP-Zertifizierung IP65 Abmessungen und Gewicht 163,3 × 75,2 × 8,2 mm, 199 g Weitere Punkte, die die nextpit-Community interessieren könnten: Das Honor 200 Pro bietet NFC-Unterstützung und ist mit Google Pay für kontaktlose Zahlungen kompatibel.

Die Verpackung des Testgeräts enthielt ein USB-A-zu-USB-C-Ladekabel und ein SIM-Tray-Tool.

Die Softwareversion während des Tests war Android 14 mit dem Sicherheitspatch vom Mai 2024.

Nach dem Zurücksetzen des aktualisierten Handys zeigte das Betriebssystem 31,28 GB belegten Speicherplatz an.