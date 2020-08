Honor 30 Pro+ im Test: Das schönste, überflüssigste Smartphone

Spätestens seitdem mich mein Xiaomi Mi Air 13 erst durch das Studium, dann durch das Volontariat und letztendlich in die Freiberuflichkeit begleitet hat, stehe ich Technik-Importen aus China positiv gegenüber. Das Interesse an Technik aus Übersee ist hierzulande so groß, dass Händler Express-Versandlinien und erweiterten Support anbieten. Geräte wie das Honor 30 Pro+ in Deutschland zu kaufen, ist somit mit ein bisschen Einlesen und ein paar Kompromissen möglich. Im Test zeigt sich, ob das Handy auch nach der vergleichsweise langen Lieferzeit zu überzeugen weiß. Ein 90-Hertz-Display, der 5G-fähige Kirin 990 und die Periskopkamera mit 5-fach-Zoom sehen auf den ersten Blick vielversprechend aus.

Hier überzeugt das Honor 30 Pro+

Performance und Ausstattung

Mit seinem Kirin 990-Prozessor, 8 Gigabyte Arbeitsspeicher und 256 Gigabyte internem Speicher ist das Honor 30 Pro+ leistungstechnisch in der Oberklasse angesetzt. Mit an Bord sind durch Huaweis Top-Prozessor aus dem Jahr 2019 auch der neue Mobilfunkstandard 5G und massig Kraftreserven. Im Alltag muss man mit dem Honor 30 Pro+ kaum mit Ladezeiten rechnen. Standard-Apps wie der vorinstallierte Browser oder Huaweis AI Life-App ploppen mit einer flüssigen Animation auf, ohne dass sich das Smartphone anstrengen muss.

Schickes Design und gute Innerei'n: Das Honor 30 Pro+. / © AndroidPIT

Geringfügig länger dauerte im Test das Öffnen des Mobile Games Asphalt 9. Das Spiel braucht rund 5 Sekunden, um das Hauptmenü zu laden und läuft anschließend auf den höchsten Grafikeinstellungen flüssig. Auch bei Multitasking scheint man das Handy nicht wirklich an die Leistungsreserven zu bringen. Parallel lassen sich YouTube-Videos in 4K über den Browser schauen und gleichzeitig Bilder in der Foto-App bearbeiten. Abseits von Benchmarks fiel mir keine Anwendung ein, mit der ich das Honor 30 Pro+ wirklich an seine Leistungsgrenzen bringen könnte. Das liegt aber nur zum Teil an den Kraftreserven des Handys, doch dazu später mehr.

Ähnlich verschwenderisch geht Honor auch mit der sonstigen Ausstattung des Handys um. Der ins Display integrierte Fingerabdrucksensor reagiert innerhalb rund einer halben Sekunde. Wenn dieser nicht funktioniert, hilft die Gesichtserkennung beim Entsperren des Handys. Dann zeigt sich das Smartphone mit der Meldung an “Gesicht vor dem Fingerabdruck” sogar ein bisschen angeberisch. Zudem bietet das Handy laute und überraschend klare Stereo-Lautsprecher und sogar einen Infrarot-Blaster, mit dem das Honor 30 Pro+ Fernseher oder digitale Spiegelreflexkameras steuern kann.

Hinzu kommt Honors Schnellladetechnologie, die über das mitgelieferte (bei unserem Testgerät chinesische!) Netzteil mit 30 Watt arbeitet. Hiermit ist das 30 Pro+ innerhalb von 30 Minuten wieder zu 70 Prozent aufgeladen. Und auch an Reverse Wireless Charging hat Honor gedacht. Hierbei könnt Ihr Smartphones, Smartwatches oder True-Wireless-Kopfhörer wie die Huawei FreeBuds 3 auf die Rückseite des Handys legen und so mit neuem Strom versorgen. Mit einer Leistung von 5 Watt ist die Technologie aber vergleichsweise langsam und beim Auflegen musste ich beim Test recht lange nach der richtigen Stelle suchen. Dafür lädt das Honor 30 Pro+ selbst mit schnellen 27 Watt kabellos, ein kompatibles Ladepad vorausgesetzt.

Display mit 90 Hertz

Ähnlich eindrucksvoll wie das Datenblatt des 30 Pro+ ist das 6,67 Zoll große AMOLED-Display des Handys. Dieses bedeckt die Vorderseite des Handys dank Punch-Hole-Notch zu fast 90 Prozent und wickelt sich links und rechts ein bisschen um das Gehäuse. Fairerweise muss man jedoch erwähnen, dass die Aussparung aufgrund der zwei Frontkameras ziemlich groß ausfällt. Dennoch ist das 30 Pro+ mit 160 x 73 x 8.4 Millimetern mit Hinblick auf seine Displaygröße kompakt.

Das Display des Honor 30 Pro+ ist beeindruckend – und erinnert stark an Huawei. / © AndroidPIT

Die Show stiehlt der Bildschirm aber nicht aufgrund seiner kleinen Displayränder, sondern dank seiner Bildwiederholrate von 90 Hertz. In Zusammenarbeit mit dem schnellen Prozessor flutscht das installierte Android 10-Betriebssystem unter dem Daumen der rechten Hand umher. Gleichzeitig ist der Bildschirm strahlend hell und besitzt OLED-typisch extrem hohe Kontraste. So erscheinen 4K-Inhalte, die ich mühsam aus dem Internet herunterladen musste (auch dazu später mehr) in angemessener Qualität.

Überraschend gut gefiel im Test auch die Tatsache, dass Honor das Display an den Seiten ein wenig um das Gehäuse wickelt. Anders als bei ähnlich konstruierten Samsung-Smartphones reagiert das Honor hier nämlich nicht auf alle Eingaben des Fingers. Das Herunterziehen der Benachrichtungsleiste oder das Anwählen von Menüpunkten klappt hier nicht. Hierdurch sinkt die Gefahr von Fehleingaben beim Festhalten des Honor 30 Pro+.

Wer Edge-Displays nicht mag, wird mit dem Honor 30 Pro+ unglücklich sein. / © AndroidPIT

Kamera mit 50 Megapixeln

Haltet Ihr das Handy dann beim Fotografieren in der Hand, verschwimmt das große Display förmlich unter Anzeige des Kamerabildes mit der Umwelt. Hier bietet das Honor 30 Pro+ so ziemlich alle Möglichkeiten, die es in modernen Kamera-Smartphones gibt:

Honor P30 Pro+ Hauptkamera Telekamera Weitwinkelkamera Tiefenkamera Frontkamera Megapixel 50 8 16 2 32 Brennweite 23 Millimeter 125 Millimeter 18 Millimeter - 26 Millimeter Sensorgröße 1/1.28" - - - 1/2,8" Pixelgröße 2,44µm - - - 0,8µm Bildstabilisator Optisch Optisch Digital - Digital Auflösung Video Maximal 4K - - - - Bilder pro Sekunde 60 fps - - 30 Zeitlupe 1920 Bilder pro Sekunde - - - -

Das Kamerasystem auf der Rückseite arbeitet gut mit Huaweis Kamera-Software zusammen. Wie bei HMS-Smartphones (so nennen Huawei und Honor ihre Smartphones) üblich, unterstützt Euch hier eine künstliche Intelligenz, die Szenen erkennt und die Kameraeinstellungen dynamisch anpasst. Hinzu kommen acht verschiedene Filter, die Fotografen mit ein wenig Erfahrungen bei der Bildbearbeitung aber getrost ignorieren können.

Die Kamera des Honor 30 Pro+ liefert schöne Farben und einen hohen Dynamikumfang. / © NextPit

Sehr sinnvoll hingegen ist der Modus “Hohe Auflösung”, der Euch Zugriff auf die vollen 50 Megapixel des Sensors gewährt. In allen übrigen Modi werden diese nämlich für eine bessere Nachbearbeitung zusammengerechnet und für allerlei Berechnungen verwendet. Beispielsweise rechnet das Handy die gesamte Pixel-Power zusammen, um einen maximalen 50-fachen Digitalzoom zu ermöglichen. Zwar ist das spätestens sei Samsungs 100-fach-Space-Zoom keine Besonderheit mehr, eindrucksvoll ist es in der Nutzung dennoch. Auch hier aber eher eine Spielerei, der Zoom bis zur 10-fachen Vergrößerung ist dafür durchaus zu gebrauchen.

Von Ultraweitwinkel bis 50-fach-Zoom deckt das Handy einen enormen Brennweitenbereich ab. / © NextPit

Ähnlich positiv überrascht der Videomodus des Smartphones. Mit 4K-Aufnahmen in 60 Bildern pro Sekunde liegt das Smartphone gleichauf mit aktuellen Digitalkameras. Hinzu kommen Zeitlupenaufnahmen in 1080p bei 1920 Bildern pro Sekunde, die dank einer Bewegungserkennung zum Beginn der Aufnahme erstaunlich einfach funktionieren.

Die Kamera des Honor 30 Pro+ ist ohnehin eine sehr gute Schnappschusskamera. Das liegt unter anderem am zuverlässigen Autofokussystem. Bei diesem kombiniert Honor seine omnidirektionelle Aufotokus-Technologie per Phasenerkennung, kurz PDAF, mit einem Laser-Autofokus. Das Ergebnis ist schnelles und vor allem zuverlässiges Scharfstellen von Motiven. Sehr gut veranschaulichen lässt sich das, wenn Ihr die Lautstärkewippen mit der Funktion “Ultra-Schnappschuss” konfiguriert. Beim Herausziehen aus der Tische tippt Ihr diese zweimal schnell an und innerhalb von 0,2 bis 0,5 Sekunden nimmt das Handy ein Foto auf.