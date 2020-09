Honor 9A im Test: Rettet der Riesen-Akku durchs Embargo?

Doch bevor es um die negativen Eigenschaften des Honor 9A geht, noch ein paar Worte zur Kamera. Bei guten Lichtverhältnissen können sich die Ergebnisse der Triple-Kamera auf der Rückseite nämlich echt sehen lassen. Dabei war ich überrascht, wie gut das Handy mit herausfordernden Lichtverhältnissen bei Sonnenschein umgehen kann. Dabei ist die Auflösung mit 13 Megapixeln für die bloße Betrachtung völlig ausreichend, die Offenblende von f/1.8 hingegen großartig. Google nutzt in seinen sehr guten Kamera-Smartphones der Pixel-Serie ein vergleichbares Setup. Im Testbericht des Google Pixel 4a findet Ihr zahlreiche Testfotos. Der Porträtmodus des Honor 9A arbeitet dank zusätzlicher Kamera zur Tiefenerkennung zuverlässig und liefert gute Ergebnisse.

Ich vermute, den meisten Nutzern wird der Akku des Honor 9A auch mal gerne durch einen zweiten Tag ohne Aufladen helfen. Dabei gehe ich von einer Nutzung von gelegentlichen Telefonaten, WhatsApp-Nachrichten, zeitweiligem Surfen und vielleicht noch einer einstündigen YouTube-Session am Abend aus. Mit der Akku-Power sparsam umzugehen, ist leider dennoch ratsam. Denn wenn das Honor 9A einmal leer ist, dauert das Aufladen wahnsinnig lange. Bei einem 10-Watt-Netzteil über Micro-USB ist das aber auch kein Wunder. Erste Kritik an der Technik macht sich breit.

Wo andere Handys durch Glaselemente an Gewicht gewinnen, drückt beim Honor 9A ein großer Akku auf die Waage. Satte 5.000 Milliamperestunden bietet die Batterie des Smartphones und ist somit selbst mit Blick auf die Smartphone-Oberklasse üppig. Zusammen mit der vergleichsweise geringen Auflösung des Bildschirms sind die Akkulaufzeiten erstklassig. Und das, obwohl der genutzte Prozessor nicht als sonderlich stromsparend gilt.

Die spiegelnde Rückseite gaukelt einem zusammen mit dem hohen Gewicht sogar fast vor, ein Handy mit gläserner Rückseite zu nutzen. Kann man sich ein wenig mit diesem Irrglauben anfreunden, fühlt sich das Handy nicht wirklich an wie ein preisgünstiges Smartphone. Das helle 6,3-Zoll-Display mit schmalen Displayrändern und Wassertropfen-Notch bestätigt den positiven (Erst)eindruck.

Honor setzt bei der Konstruktion des 9A auf ein Kunststoffgehäuse, in dem ein kratzfestes 6,3 Zoll-Display eingelassen ist. Eine Zertifizierung als Gorilla Glas konnte ich für das Honor 9A nicht finden. Dafür aber auch keine großen Spaltmaße oder unschöne Geräusche, wenn das Handy mit ein bisschen Gewalt verbogen wird. Zusammen mit einem recht dicken Gehäuse, das 9A misst 159.1 x 74.1 x 9 Millimeter (LxBxH), und einem soliden Gewicht von 185 Gramm ergibt sich ein überraschend hochwertiger Gesamteindruck.

Ich erinnere mich daran, wie vor knapp zwei Jahren mein Google Pixel 3 XL per Post im Hamburger WG-Zimmer angekommen was. Ich traute mich kaum, das Smartphone ohne Schutzhülle oder Displayschutzfolie anzuschalten. Wäre dem teuren Handy etwas zugestoßen, hätte das einen Verlust von knapp 800 Euro bedeutet. Jahre später habe ich den Kauf einige Male bereut – immer dann, wenn der zu teure Handyvertrag am Ende des Monats abgebucht worden ist. Die Sorgfalt, die teure und empfindliche Technik von seinem Besitzer voraussetzt, bereitet seinen Nutzern Sorgen und das kann recht anstrengend sein.

Hier überzeugt das Honor 9A nicht

Lahme Performance und alte Technik

An dieser Stelle muss ich auch im Testbericht dunkle Töne anschlagen, denn über allen positiven Eigenschaften hängt eine tiefschwarze Wolke: Der viel zu langsame Mediatek MT6762R Helio P22-Prozessor. Dieser sorgt in der Nutzung ständig für saftige Ruckler. Mal stockt das System, mal bleibt das Kamerabild stecken und in Mobile Games wie Asphalt 9 müsst Ihr trotz geringer Grafikeinstellungen mit herben Rucklern und langen Ladezeiten rechnen.

Allgemein fährt Honor bei der Technik des Honor 9A einen ziemlichen Sparkurs. Das Smartphone wird über einen Micro-USB-Anschluss geladen, verfügt nur über 64 Gigabyte internen Speicher, ist nicht gegen Wasser und Staub geschützt und hängt auch mit WiFi 802.11 b/g/n und Bluetooth 5.0 hinterher. Der rückseitig platzierte Fingerabdrucksensor ist praktisch, aber recht beschwerlich. Auf kabelloses Laden und eine Schnellladefunktion müsst Ihr ebenfalls verzichten. Letztere hätte dem Handy aufgrund des großen Akkus gutgetan, denn beim Aufladen kriecht die Prozentanzeige des Akkus langsam nach oben. Dass im Datenblatt des Honor 9A dann plötzlich NFC steht, überrascht im Test recht positiv. Da das Smartphone aber nicht zu Google Pay kompatibel ist, fehlt ein wichtiger Einsatzzweck.

Das Honor 9A kommt mit NFC – Ihr könnt die Rückseite also zum kontaktlosen Bezahlen nutzen. / © NextPit

Kameraqualität bei schlechtem Licht und bei Selfies

Liefert gerade die Hauptkamera bei gutem Licht brauchbare Ergebnisse, nimmt die Qualität in dunkleren Umgebungen sehr stark ab. Die Bilder weisen ein starkes Rauschen auf und sind insgesamt sehr blass. Zusätzlich zum Rauschen ist die Gefahr von Verwackeln hoch. Darüber hinaus zeigt sich der Autofokus in der Dunkelheit zunehmend unzuverlässig. Beim Fokussieren zeigt das Handy dann einen roten Kasten an und man weiß nicht ganz, auf welcher Einstellung der Fokus nun stecken geblieben ist.

Gleiches gibt es über die Frontkamera des Honor 9A zu schreiben. Bei einer Auflösung von 8 Megapixeln und einer Offenblende von f/2.0 zwar keine Überraschung, doch fehlt beispielsweise ein Porträtmodus beim Wechsel auf die Selfie-Kamera komplett. Als kleines Trostpflaster ist die Rückseite des Honor 9A aber spiegelnd genug, dass sich ganz gute Selfies mit der rückseitigen Kamera aufnehmen lassen. Ist dabei genug Licht vorhanden, lassen sich dem Handy doch noch gute Selbstporträts entlocken.

Software ohne Google

Das leidige Thema unter jedem Testbericht aktueller Huawei-Smartphones: die fehlende Unterstützung der Google-Dienste. Ähnlich wie bei hochpreisigen Geräten wie dem Huawei P40 Pro oder dem Honor 30 Pro+ nimmt das US-Embargo gegenüber Huawei der Hardware viel Wind aus den digitalen Segeln. Wenn diese wie beim Honor 9A dann noch viele Mängel wie langsame Prozessoren aufweisen, schwinden die Argumente für den Griff zum Kompromiss gänzlich. Denn während sich P40 Pro+ und Honor 30 Pro+ zumindest durch sehr gute Kameras und schnieke Sonderfunktionen auszeichnen, bietet das Honor 9A keine wirklichen Kaufargumente.

Die Selfie-Kamera hat im Test nicht überzeugt. / © NextPit

Die Huawei AppGallery, die Petal Search und der Huawei-Browser samt Möglichkeit zur erleichterten APK-Installation finden sich auch auf dem Honor 9A. Doch auch diese Anwendungen leiden unter der langsamen Systemperformance und die mit dem Embargo verbundenen Umwege sind besonders nervig. Wo also schon die Hardware Wünsche offen lässt, ist auch die Software defizitär.